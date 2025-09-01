Ảnh minh họa do AI tạo.

Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC) vừa công bố thiết kế lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có tên CFR-1000.

Được coi là "bước tiến quan trọng" trong kế hoạch năng lượng tương lai của đất nước này, lò phản ứng mới CFR-1000 này có thể tạo ra công suất lên tới 1,2 gigawatt (GW).

Theo các báo cáo, thiết kế lò phản ứng hạt nhân thế hệ thứ tư mới là một loại lò phản ứng neutron nhanh đột phá, có tiềm năng cung cấp điện sạch cho 1 triệu hộ gia đình khi đi vào hoạt động sau năm 2030.

Sự phát triển này đánh dấu một bước tiến đáng kể trong công nghệ năng lượng hạt nhân, khi thế giới ngày càng tìm kiếm các giải pháp năng lượng bền vững và hiệu quả.

Lò phản ứng CFR-1000 sử dụng neutron nhanh để đạt hiệu suất cao hơn và giảm thiểu chất thải, tạo nên sự khác biệt so với các lò phản ứng hạt nhân truyền thống.

Là một lò phản ứng neutron nhanh, CFR-1000 khác với hầu hết các lò phản ứng hạt nhân hiện nay thường được gọi là lò phản ứng nhiệt - loại lò thường sử dụng neutron chậm để duy trì phản ứng phân hạch hạt nhân. Các lò truyền thống này có xu hướng cần các vật liệu như nước đóng vai trò là chất điều tiết để làm chậm các neutron này.

Mặt khác, các lò phản ứng neutron nhanh, như CFR-1000, sử dụng sử dụng natri lỏng làm chất làm mát thay vì nước, giúp truyền nhiệt hiệu quả hơn. Nó cũng cho phép lò phản ứng hoạt động ở nhiệt độ cao hơn, từ đó tăng hiệu suất.

Chúng cũng có xu hướng tiết kiệm nhiên liệu hơn và có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn từ nhiên liệu hiện có. Các lò phản ứng như vậy cũng có thể "tạo ra" nhiên liệu mới, chẳng hạn như plutonium-239, từ các vật liệu không phân hạch (như uranium-238).

Điều này biến các lò phản ứng nhanh thế hệ thứ tư mới thành bước đệm hướng tới chu trình nhiên liệu vòng kín, nơi chất thải hạt nhân được tái chế và tái sử dụng. Từ đó giúp giảm thiểu chất thải và sự phụ thuộc vào uranium.

Việc Trung Quốc đưa vào sử dụng lò phản ứng neutron nhanh CFR-1000, có khả năng cung cấp điện cho một triệu hộ gia đình, đánh dấu bước nhảy vọt mang tính chuyển đổi trong công nghệ năng lượng hạt nhân với những tác động sâu rộng trên toàn cầu.

Mặc dù có nhiều tính năng đầy hứa hẹn, CFR-1000 vẫn phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý trước khi có thể đi vào hoạt động. An toàn hạt nhân là mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt là với các lò phản ứng neutron nhanh, vốn hoạt động khác với các lò phản ứng thông thường. Quá trình phê duyệt dự kiến sẽ kéo dài và phức tạp, với sự tham gia của nhiều bên liên quan và các đánh giá an toàn nghiêm ngặt.