Trung Quốc nói gì về tin Quân giải phóng lăm lăm "thiết côn" giáng đòn vào lính Ấn Độ?

Trả lời câu hỏi của Reuters ngày 18/6, đề cập cáo buộc từ giới chức Ấn Độ rằng một thượng tá lục quân cùng các binh sĩ của nước này đã bị binh lính của Quân giải phóng nhân dân (PLA) sử dụng gậy sắt tấn công, cũng như nghi vấn vụ giao tranh ngày 15/6 nổ ra do quân đội Ấn Độ phá hủy các những hạ tầng mà Trung Quốc xây dựng trên LAC hoặc bên trong phần lãnh thổ do New Delhi kiểm soát, ông Triệu Lập Kiên nói rằng "trách nhiệm không nằm ở Trung Quốc".

"Phía Trung Quốc đã giới thiệu rõ ràng đầu đuôi sự việc.

Vào tối ngày 15/6, lực lượng biên phòng tuyến đầu của Ấn Độ đã ngang nhiên phá vỡ nhận thức chung đạt được ở cấp chỉ huy quân đội song phương, trong tình hình cục diện đã dần hạ nhiệt lại tiếp tục vượt qua LAC và cố ý thách thức, dùng bạo lực tấn công sĩ quan và binh lính Trung Quốc có mặt để giải quyết, dẫn đến nổ ra xung đột và gây thương vong," ông Triệu nói.

"Trung Quốc mong rằng Ấn Độ triển khai điều tra triệt để, nghiêm khắc xử lý người có trách nhiệm, quản lý nghiêm ngặt lực lượng tuyến đầu, chấm dứt ngay tất cả hành động thách thức và bảo đảm sự cố tương tự không tái diễn."

Trước đó, BBC dẫn lời một sĩ quan quân đội cấp cao của Ấn Độ nói lực lượng nước này chỉ có 55 lính trong khi Trung Quốc có 300 lính. Sĩ quan ẩn danh mô tả các binh sĩ Trung Quốc giống như "Biệt đội Tử thần".

"Họ đánh vào đầu lính Ấn Độ bằng gậy kim loại quấn dây thép gai. Lính Ấn Độ chỉ chống trả bằng tay không," ông nói.

Trong khi đó, Bộ trưởng nội các Ấn Độ phụ trách an ninh, ông Shripad Naik ngày 17/6 tuyên bố cuộc giao tranh ngày 15/6 - làm 20 lính Ấn Độ thiệt mạng - "đã được Trung Quốc lên kế hoạch từ trước". Ông nhấn mạnh lực lượng Ấn Độ sẽ đưa ra "phản ứng tương xứng".

"Đây là vấn đề về an ninh quốc gia, sẽ không có thỏa hiệp nào hết. Chúng ta sẽ không cho phép người khác lấy đất của mình," ông Naik nói với hãng tin ANI.

"Thông tin nhận được là Trung Quốc đã tấn công binh sĩ của chúng ta, trên lãnh thổ của chúng ta, và binh lính của họ cũng bị thiệt mạng," ông nói thêm.

Trong thông điệp quyết liệt nhằm vào Bắc Kinh sau vụ giao tranh đẫm máu nhất trong vòng 50 năm qua giữa hai nước, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nói "Ấn Độ muốn hòa bình nhưng có đủ năng lực phản ứng tương xứng nếu như bị khiêu khích".

