HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trung Quốc mở cuộc thi cai thuốc lá, bỏ hút thuốc 90 ngày sẽ được vinh danh

Minh Hạnh
|

Chỉ cần ngừng hút thuốc trong 90 ngày, những người nghiện thuốc lá tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) sẽ được trao giấy chứng nhận danh dự. Chương trình này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm giảm tỷ lệ người hút thuốc, khi mỗi năm có hơn một triệu người tại nước này tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Trung Quốc mở cuộc thi cai thuốc lá, bỏ hút thuốc 90 ngày sẽ được vinh danh - Ảnh 1.

Một phụ nữ đi qua tấm biển cấm hút thuốc nơi công cộng. (Ảnh: Reuters)

Theo chính quyền địa phương, cuộc thi cai thuốc diễn ra trên toàn tỉnh Cát Lâm từ ngày 1/9. Trong đó, người tham gia sẽ được hỗ trợ trực tiếp bởi các bác sĩ, bao gồm cả tư vấn tâm lý và hỗ trợ y tế.

Cuộc thi áp dụng với người từ 18 tuổi trở lên và đã hút thuốc hơn một năm.

Những người này sẽ trải qua quá trình tư vấn ban đầu và các buổi tái khám, kết thúc bằng bài kiểm tra nồng độ carbon monoxide trong hơi thở để xác nhận xem đã thực sự bỏ thuốc hay chưa.

Người cai nghiện thành công sẽ được trao giấy chứng nhận danh dự.

Thời gian đăng ký kéo dài đến ngày 20/9, và đã có những dấu hiệu ban đầu cho thấy sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng.

Theo tin từ trang tin địa phương Jimu News dựa trên dữ liệu từ cổng đăng ký trực tuyến của cuộc thi, tính đến tối 1/9 - ngày đầu tiên mở đăng ký, hơn một nửa số phòng khám tham gia chương trình đã kín chỗ.

Tình trạng nghiện thuốc vẫn là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng tại Trung Quốc. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, mỗi năm có hơn một triệu người tại nước này tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Do đó, Trung Quốc đang nỗ lực giảm hơn nữa tỷ lệ người hút thuốc.

Kế hoạch y tế quốc gia của nước này cho giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) kêu gọi tăng cường các dịch vụ cai thuốc lá và mở rộng phạm vi các khu vực không khói thuốc.

Thành phố Thượng Hải đã công bố một kế hoạch đầy tham vọng về kiểm soát thuốc lá đến năm 2026, trong đó tăng cường thực thi lệnh cấm hút thuốc trong nhà và khuyến khích không hút thuốc tại các không gian công cộng ngoài trời như trạm xe buýt.

Các cơ quan y tế tại tỉnh Hà Bắc (miền Bắc Trung Quốc) đã tổ chức chuỗi cuộc thi cai thuốc lá mang tên "100 người, 100 ngày" kể từ năm 2021, với các sự kiện diễn ra tại nhiều thành phố như Thạch Gia Trang, Tần Hoàng Đảo, Đường Sơn và Hàm Đan.

Cuộc thi năm 2026 tại Thạch Gia Trang mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ để "khoe thành tích". Được phát động vào tháng 5, cuộc thi dành cơ hội tham gia bốc thăm trúng thưởng cho những người cai thuốc thành công, với giải nhất trị giá 3.000 nhân dân tệ.

3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 8/9
Tags

Cát Lâm

cai thuốc lá

thuốc lá

Thượng Hải

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

Quyết định khởi tố Giám đốc Nguyễn Thị Nga Huyền 49 tuổi và 9 cán bộ bảo vệ rừng

02:44
Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

Giây phút bắt giữ Nông Văn Quyết 50 tuổi sau 21 năm

01:29
Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

Thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Minh Khánh Vinh 20 tuổi

01:38
SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

SUV Toyota bán chạy nhất thế giới "cháy hàng" chưa từng có: Khách phải chờ nửa năm

01:25
VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

VinFast VF 8 phiên bản "lạ" xuất hiện tại đại lý, hé lộ loạt trang bị chưa từng có trên bản đang bán

01:13
Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

Thi hành lệnh khám xét nơi ở, bắt giữ Phan Duy Hạnh 38 tuổi và Hồ Lê Phát 37 tuổi

01:19
Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

Range Rover ra mắt phiên bản thuần điện đầu tiên trong dòng SUV đầu bảng: Đi 600 km/sạc

01:23
Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

Lời khai của đôi vợ chồng Dương Kim Sang, 2 kẻ lợi dụng livestream tâm linh thu hơn 50 tỷ đồng

02:45
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại