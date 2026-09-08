3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Ba, 8/9

Tử vi học có nói ngày thứ Ba, 8/9 sẽ mang đến may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Ba, 8/9/2026, tức ngày 27 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, mang nạp âm là Tuyền Trung Thủy, tức là dòng nước mát lành, thanh khiết từ trong suối nguồn tuôn chảy ra bên ngoài. Bản chất của nạp âm này mang tính cách trầm tĩnh, điềm đạm, có chiều sâu tâm hồn nhưng tiềm ẩn bên trong một sức sống vô cùng bền bỉ và mạnh mẽ.

Trong ngày này, dòng chảy năng lượng Thủy giúp vạn vật dịu mát, thúc đẩy sự hanh thông trong giao tiếp, thương lượng và khơi nguồn cho nhiều ý tưởng sáng tạo độc đáo. Tuy nhiên, người mang nạp âm này cần tránh tâm lý do dự hay xuôi theo dòng chảy của người khác mà đánh mất đi lập trường vững vàng vốn có của bản thân.

Tử vi học có nói, ngày Ất Dậu sẽ mang đến may mắn, tài lộc và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Hợi: Tiền tài gõ cửa - Tài lộc đầy tay

Người tuổi Hợi sẽ là con giáp bước vào ngày Ất Dậu với tâm thế vô cùng thoải mái khi đường tài lộc có những dấu hiệu chuyển biến hết sức tích cực.

(Ảnh minh họa)

Nhờ sự nâng đỡ của cát tinh, bản mệnh dễ dàng khơi thông những nguồn thu nhập mới mà không phải tốn quá nhiều công sức chật vật. Những người làm công ăn lương có cơ hội nhận được những khoản tiền thưởng xứng đáng hoặc đề xuất tăng lương thành công nhờ cống hiến bền bỉ suốt thời gian qua. Trong khi đó, dòng tiền từ các công việc tay trái hoặc dự án đầu tư phụ của tuổi Hợi cũng bắt đầu đổ về túi đều đặn trong ngày hôm nay.

Riêng với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán thì ngày này hứa hẹn sẽ mang lại nguồn doanh thu bùng nổ nhờ lượng khách hàng cũ quay lại ủng hộ nhiệt tình. Con giáp này chỉ cần tập trung làm việc chu đáo, giữ vững chữ tín trong kinh doanh thì lộc lá tự khắc tìm đến tận cửa mà không cần tranh giành.

Ngoài ra, nếu có ý định triển khai các kế hoạch tài chính lớn hay ký kết hợp đồng thương mại thì đây chính là thời điểm vàng để bạn chốt hạ. Bản mệnh cũng có thể nhận được một vài lời gợi ý hợp tác làm ăn vô cùng tiềm năng từ những người bạn lâu năm hoặc đối tác đáng tin cậy. Nhìn chung, ví tiền của người tuổi Hợi trong ngày thứ Ba này sẽ vô cùng dày dặn, giúp con giáp này giải tỏa được mọi áp lực lo toan thường nhật.

Con giáp tuổi Sửu: Thần tài dẫn lối - Phú quý vinh hoa

Đối với người tuổi Sửu, ngày Ất Dậu mang lại cục diện Tam Hợp Sửu - Tỵ - Dậu giúp vận trình tài chính của con giáp này bùng nổ mạnh mẽ và sáng sủa hơn bao giờ hết. Sự xuất hiện của Thần Tài gõ cửa giúp bản mệnh khơi thông tài mạch, mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền rõ rệt ngay từ những giờ đầu của ngày mới.

(Ảnh minh họa)

Khả năng quan sát nhạy bén giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác, mang lại lợi nhuận vượt trội so với dự kiến. Đây cũng là thời điểm rất thích hợp để tuổi Sửu tiến hành thu hồi những khoản nợ cũ khó đòi hoặc nhận lại số tiền từng cho vay trước đây.

Những khoản tích lũy từ trước cộng thêm nguồn thu mới dồi dào giúp cho nền tảng tài chính của con giáp này trở nên vững vàng, chắc chắn. Với người làm kinh doanh tự do, bạn sẽ tìm thấy những hướng đi mới đầy tiềm năng, giúp sản phẩm hoặc dịch vụ tiếp cận được phân khúc khách hàng lớn hơn.

Những quyết định chi tiêu hay đầu tư vào các công cụ tài chính trong ngày đều có khả năng sinh lời cao về mặt dài hạn. Bạn không còn phải thắt lưng buộc bụng hay đắn đo quá nhiều khi cần chi trả cho các nhu cầu thiết yếu của bản thân và gia đình. Con giáp tuổi Sửu hãy tranh thủ lúc vận khí đang lên cao để thiết lập một kế hoạch quản lý dòng tiền thật khoa học nhằm giữ tài lộc ở lại lâu bền.

Con giáp tuổi Tỵ: Kinh doanh đắc lợi - Tiền bạc hanh thông

Nằm trong vòng đại cát của cục diện Tam Hợp, người tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp đón nhận ngày mới với rất nhiều tin vui liên quan đến chuyện tiền bạc. Tư duy sâu sắc và tầm nhìn chiến lược của con giáp này chính thức phát huy tác dụng, giúp bạn tìm ra lối đi riêng để gia tăng thu nhập.

(Ảnh minh họa)

Bạn dễ dàng gặt hái được thành quả xứng đáng từ các dự án kinh tế mà mình đã âm thầm vạch kế hoạch và kiên trì theo đuổi bấy lâu nay. Các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc góp vốn làm ăn chung của tuổi Tỵ trong ngày thứ Ba này bắt đầu cho những tín hiệu sinh lời rất khả quan. Thậm chí, một số người còn có vận may trúng thưởng nhẹ hoặc nhận được những món quà tặng, khoản tiền bất ngờ từ người thân trong gia đình.

Người làm công ăn lương nhờ thái độ làm việc nghiêm túc nên dễ dàng ghi điểm với cấp trên, từ đó mở đường cho các khoản hoa hồng hậu hĩnh. Dù tiền bạc đổ về túi khá rầm rộ nhưng bản mệnh vẫn giữ được sự tỉnh táo, điềm tĩnh để quản lý tài sản chứ không hề chi tiêu hoang phí.

Đây cũng là ngày thuận lợi để tuổi Tỵ mở rộng mối quan hệ xã giao, gặp gỡ những đối tác lớn có thể giúp đỡ bạn xoay chuyển cục diện tài chính tương lai. Có thể khẳng định rằng, sự sung túc của con giáp này trong ngày hôm nay hoàn toàn xứng đáng với năng lực và sự chuẩn bị kỹ càng của bạn.

* Lưu ý chung:

Dù gặp ngày đại cát với nhiều cơ hội kiếm tiền bùng nổ, cả ba con giáp tuổi Sửu, tuổi Tỵ, tuổi Hợi vẫn cần giữ sự tỉnh táo và khiêm tốn để tránh chiêu mời sự đố kỵ từ kẻ tiểu nhân. Dưới tác động của nạp âm Tuyền Trung Thủy, các bạn nên chú ý kiểm soát cảm xúc thật tốt, tránh để tâm lý dao động làm ảnh hưởng đến dòng tài lộc đang hanh thông.

Đây tuy là thời điểm lý tưởng để thu lời nhưng việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng trước khi đặt bút ký kết vẫn là nguyên tắc tối quan trọng không được lơ là. Hãy tập trung tích lũy hoặc tái đầu tư một cách khôn ngoan vào những hạng mục an toàn thay vì vung tay chi tiêu quá trán cho các nhu cầu mua sắm nhất thời. Cuối cùng, việc chủ động chia sẻ thành quả và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người xung quanh sẽ giúp các bạn giữ vững vận may này lâu bền hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.