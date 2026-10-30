Trung Quốc mất khoảng 4 năm, Dubai mất 3,5 năm, tỷ phú Phạm Nhật Vượng huy động 10.000 nhân lực làm tuyến đường sắt 4 tỷ USD dài 54km trong bao lâu?

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ dài khoảng 54 km đang bước vào giai đoạn mở rộng thi công đồng loạt. VinSpeed đặt mục tiêu hoàn thành, chạy thử vào quý IV/2028 và đưa công trình vào vận hành thương mại trong năm 2029.

Huy động 10.000 nhân lực, triển khai đồng loạt nhiều hạng mục

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes – SGC chính thức mở rộng thi công, tăng tốc triển khai các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ động thổ từ tháng 12/2025, với nhiều hạng mục chính đã thực hiện như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ, thi công cọc khoan nhồi tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà và những vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11, Km26. Ba bãi đúc dầm phục vụ thi công phần cầu cạn cũng đã được triển khai, đúc thử thành công phiến dầm đầu tiên tại Bãi đúc số 1.

Hiện tại, dự án chính thức bước sang giai đoạn mới: mở rộng phạm vi thi công và tăng tốc triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường trong những giai đoạn cao điểm.

Các mũi thi công mới sẽ được tổ chức tại Ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, các cầu đặc biệt Rạch Đĩa, Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ, đồng thời triển khai cầu điển hình tại các vị trí được bàn giao mặt bằng.

Để rút ngắn thời gian, giảm khối lượng thi công trực tiếp tại hiện trường và chủ động về chất lượng, tiến độ, dự án sẽ tăng cường áp dụng các giải pháp thi công công nghiệp hóa và lắp dựng cấu kiện đúc sẵn. Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được triển khai thi công tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng, với năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày tại mỗi bãi. Chủ đầu tư đã đặt mua khuôn đúc dầm 32 m cùng thiết bị vận chuyển, lao lắp 900 tấn để phục vụ cho hạng mục này.

Với vai trò là điểm đầu tuyến, ga ngầm Bến Thành với chiều dài 565,85 m, hố móng sâu khoảng 34 m, kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1, sẽ là một trong những hạng mục trọng điểm được tập trung tối đa nguồn lực thi công trong thời gian tới. Ngoài ra, hầm TBM tại khu vực cảng Sài Gòn, với chiều dài 2.019,45 m, tiếp nối với hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và hầm hở chữ U dài 266 m, cũng sẽ được đẩy mạnh thi công, sử dụng máy đào hầm đường kính 13 m tiên tiến.

Các hạng mục trọng điểm khác bao gồm: khu vực Depot Cần Giờ, cầu chính Cần Giờ và các cầu đặc biệt trên tuyến... Trong đó, cầu chính Cần Giờ vượt sông Soài Rạp có thiết kế dây văng dầm giàn thép, hai trụ tháp chữ A, với nhịp chính dài 360 m và khoảng 4,4 km cầu dẫn hai đầu sẽ là một điểm nhấn đặc biệt.

Tuyến đường sắt dài 54 km, dự kiến vận hành thương mại năm 2029

Theo thông tin từ Vingroup, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành – Cần Giờ có chiều dài khoảng 54 km, tốc độ thiết kế tối đa 350 km/h. Khi đưa vào khai thác, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Cần Giờ dự kiến rút xuống còn khoảng 13 phút.

Tuyến được định hướng vận hành với tần suất 5 phút/chuyến, kết nối khu vực trung tâm thành phố với Cần Giờ, nơi đang được định hướng phát triển kinh tế biển, du lịch và dịch vụ.

Theo kế hoạch của nhà đầu tư, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án dự kiến được các địa phương hoàn tất bàn giao trong quý IV/2026. Công trình đặt mục tiêu hoàn thành và chạy thử vào quý IV/2028, tiến tới vận hành thương mại trong năm 2029.

Như vậy, tính từ thời điểm động thổ từ tháng 12/2025, dự án đường sắt Bến Thành – Cần Giờ cần khoảng 4 năm để hoàn thành.

Mục tiêu tiến độ này trở nên đáng chú ý khi đặt cạnh một số tuyến đường sắt đô thị tại nước ngoài có chiều dài tương đương.

Tại Trung Quốc, tuyến metro số 18 ở Quảng Châu dài 58,3km chính thức khai thác ngày 28/9/2021. Theo thông tin từ cơ quan quản lý tại Quảng Châu, tuyến metro số 18 mất khoảng 4 năm từ giai đoạn thi công đến khi đưa vào khai thác. So với Bến Thành – Cần Giờ, hai tuyến có chiều dài tương đương nhưng khác biệt đáng kể về kết cấu: tuyến tại Quảng Châu đi ngầm toàn tuyến, trong khi phần lớn tuyến đường sắt của Việt Nam được thiết kế trên cầu cạn.

Tại UAE, tuyến Đỏ của Dubai Metro có chiều dài khoảng 52km, gần tương đương tuyến Bến Thành – Cần Giờ. Tuyến gồm 29 ga, trong đó có 4 ga ngầm, 24 ga trên cao và 1 ga mặt đất.

Theo Cơ quan Đường bộ và Giao thông Dubai (RTA), công trình khởi công ngày 21/3/2006 và chính thức vận hành thương mại ngày 9/9/2009, với 10 ga được đưa vào khai thác trong giai đoạn đầu. Tính từ ngày khởi công đến thời điểm vận hành, dự án mất khoảng 3 năm 6 tháng.

Trong khi đó, tại Pháp, tuyến 15 thuộc chương trình Grand Paris Express là một ví dụ về dự án metro quy mô lớn được triển khai theo nhiều giai đoạn. Tuyến được quy hoạch dài khoảng 75km, gồm 36 ga, tạo thành vành đai kết nối các khu vực ngoại ô Paris mà không phải đi xuyên qua trung tâm thành phố.

Theo Société des grands projets, đơn vị phụ trách Grand Paris Express, công trường của chương trình bắt đầu triển khai từ năm 2016. Tuyến 15 dự kiến được đưa vào khai thác theo từng giai đoạn, trong đó đoạn Pont de Sèvres – Noisy-Champs được lên kế hoạch vận hành năm 2027, còn các đoạn tiếp theo dự kiến hoàn thành vào năm 2031.

Nếu tính từ năm 2016 đến mốc khai thác dự kiến của đoạn đầu vào năm 2027, khoảng thời gian tương ứng là 11 năm. Nếu tính đến thời điểm hoàn thành toàn tuyến theo kế hoạch năm 2031, thời gian lên tới khoảng 15 năm.﻿

Bà Trần Vân Anh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, đại diện đơn vị chủ đầu tư, cho biết: “Vingroup và các công ty trong hệ sinh thái sẽ tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo việc thi công tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ được tổ chức đúng tiến độ và về đích đúng thời hạn đã đặt ra.﻿