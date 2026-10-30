Đại công trường đường sắt 350 km/h Bến Thành - Cần Giờ: 10.000 người cùng thi công, sẽ chạy thử cuối năm 2028

Sau gần một năm kể từ lễ động thổ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đang chuyển sang giai đoạn thi công đồng loạt trên toàn tuyến.

Ngày 30/10, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed cùng liên danh tổng thầu Vinhomes - SGC chính thức mở rộng phạm vi thi công, triển khai đồng loạt các hạng mục trọng điểm của tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ.

Dự án có chiều dài khoảng 54 km, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với Cần Giờ. Theo kế hoạch được công bố, tàu có tốc độ tối đa 350 km/h, thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố tới Cần Giờ khoảng 13 phút và tần suất khai thác dự kiến 5 phút/chuyến.

Dự án đã được động thổ từ tháng 12/2025. Trong thời gian qua, nhiều công việc ban đầu đã được triển khai như khảo sát địa chất, chuẩn bị mặt bằng, đường công vụ và thi công cọc khoan nhồi.

Hoạt động thi công đã diễn ra tại cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ, các cầu đặc biệt Dần Xây, An Nghĩa, Rạch Rán, Rạch Lá, Sông Chà cùng một số vị trí cầu điển hình tại Km5, Km11 và Km26.

Ba bãi đúc dầm phục vụ phần cầu cạn cũng đã được triển khai. Trong đó, phiến dầm đầu tiên đã được đúc thử thành công tại Bãi đúc số 1.

Giai đoạn tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn đáng kể.

Theo VinSpeed, trong những giai đoạn cao điểm, các nhà thầu dự kiến huy động tới 10.000 công nhân, kỹ sư và lực lượng kỹ thuật làm việc đồng thời trên công trường.

Các mũi thi công mới sẽ xuất hiện tại Ga Bến Thành, khu vực cảng Sài Gòn phục vụ thi công hầm TBM, cầu Rạch Đĩa, cầu Ông Đội, cầu dẫn cầu Cần Giờ và các vị trí cầu điển hình đã được bàn giao mặt bằng.

1.300 dầm được sản xuất trong khoảng 15 tháng

Một trong những hạng mục có khối lượng lớn của dự án là hệ thống cầu cạn.

Theo kế hoạch, 1.300 dầm hộp bê tông dự ứng lực đúc sẵn nguyên nhịp sẽ được sản xuất tại 3 bãi đúc dầm trên tuyến trong khoảng 15 tháng.

Mỗi bãi dự kiến đạt năng lực sản xuất bình quân 1-2 nhịp/ngày.

Chủ đầu tư cho biết đã đặt mua khuôn đúc dầm dài 32 m cùng các thiết bị vận chuyển và lao lắp có tải trọng 900 tấn.

Giải pháp cấu kiện đúc sẵn được lựa chọn nhằm giảm khối lượng công việc phải thực hiện trực tiếp trên công trường, đồng thời rút ngắn thời gian thi công.

Một trong những công trình phức tạp khác nằm ngay tại điểm đầu của tuyến.

Ga ngầm Bến Thành được thiết kế dài 565,85 m, với hố móng sâu khoảng 34 m và kết nối với ga Bến Thành của tuyến metro số 1.

Đây sẽ là một trong những hạng mục được tập trung nguồn lực thi công trong thời gian tới.

Máy đào hầm đường kính 13 m sẽ được đưa vào sử dụng

Sau ga Bến Thành, một hạng mục đáng chú ý khác là đoạn hầm tại khu vực cảng Sài Gòn.

Hầm TBM tại đây dài 2.019,45 m, nối với đoạn hầm đào hở Cut and Cover dài 321,7 m và đoạn hầm hở chữ U dài 266 m.

Theo kế hoạch, dự án sẽ sử dụng máy đào hầm có đường kính 13 m để thi công đoạn này.

Ở phía Cần Giờ, cầu chính vượt sông Soài Rạp được thiết kế dạng cầu dây văng dầm giàn thép, sử dụng hai trụ tháp chữ A. Nhịp chính của cầu dài 360 m, trong khi hệ thống cầu dẫn ở hai đầu có tổng chiều dài khoảng 4,4 km.

Cùng với cầu chính Cần Giờ, Depot Cần Giờ và hệ thống cầu đặc biệt trên tuyến cũng nằm trong nhóm các hạng mục trọng điểm được triển khai.

Chờ mặt bằng để thi công đồng loạt

Bà Trần Vân Anh - Phó tổng giám đốc Vingroup

Một trong những điều kiện ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ hiện nay là việc bàn giao mặt bằng.

Theo kế hoạch được nêu trong thông cáo, toàn bộ mặt bằng phục vụ dự án dự kiến được các địa phương hoàn tất bàn giao cho nhà đầu tư trong quý IV/2026.

Trong bài phát biểu tại lễ triển khai thi công đồng loạt, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cũng đề cập trực tiếp vấn đề này.

Bà cho biết để có thể đẩy mạnh thi công thông suốt trên toàn tuyến, doanh nghiệp mong TP.HCM tiếp tục đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch, qua đó giúp các đơn vị thi công triển khai liên tục và đồng bộ.

Về phía nhà đầu tư, đại diện Vingroup và VinSpeed cho biết sẽ huy động nguồn lực tài chính, nhân sự, công nghệ và thiết bị để đảm bảo tiến độ dự án.

Nếu việc thi công diễn ra theo kế hoạch hiện tại, tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ sẽ hoàn thành và bước vào chạy thử trong quý IV/2028, trước khi được đưa vào vận hành thương mại trong năm 2029.