Trung Quốc lo thất thu một lọai trái cây chủ lực: Nguồn cung tăng mạnh - giá giảm, Việt Nam cũng đang trồng nhiều

Loại trái cây này đang chịu áp lực giá khi diện tích trồng liên tục được mở rộng.

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Thị trường xuất khẩu nho của Trung Quốc đang bước vào giai đoạn cao điểm, với các giống chủ lực như Shine Muscat, Crimson và nho đỏ. Trong đó, Shine Muscat hiện chiếm tỷ trọng lớn nhất nhưng đang chịu áp lực từ nguồn cung tăng mạnh khi diện tích trồng được mở rộng tại nhiều vùng sản xuất.

Theo ông Chen, đại diện IsFresh (Xiamen), doanh nghiệp có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu nho và trái cây họ cam quýt, diễn biến giá và nguồn cung giữa các giống nho đang có sự khác biệt rõ rệt, qua đó tác động trực tiếp đến nhu cầu của khách hàng nước ngoài.

Nho đỏ là một trong những giống chịu ảnh hưởng đáng kể. Do diện tích trồng và sản lượng giảm, giá nho đỏ duy trì ở mức cao trong giai đoạn đầu mùa xuất khẩu. Trong khi đó, Shine Muscat có mức giá cạnh tranh hơn, khiến khách hàng có xu hướng chuyển sang loại nho này, gây áp lực lên doanh số nho đỏ.

Khi nho đỏ bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm và giá bắt đầu hạ nhiệt, các vùng sản xuất tại Vân Nam lại bước vào mùa mưa. Điều kiện thời tiết ảnh hưởng đến chất lượng nho, đồng thời khiến lượng đơn hàng giảm.

Với Shine Muscat, vấn đề chính lại đến từ nguồn cung. Việc mở rộng diện tích trồng tại nhiều khu vực sản xuất đã khiến sản lượng tăng đáng kể trong năm nay, tạo áp lực lên giá. Có thời điểm, giá nho Shine Muscat tại vườn thậm chí thấp hơn nho đỏ.

Trong giai đoạn giá nho đỏ ở mức cao, Shine Muscat được hưởng lợi nhờ lợi thế về giá và tiêu thụ thuận lợi. Tuy nhiên, giá Shine Muscat gần đây đã tăng nhẹ, trong khi nguồn cung vẫn dồi dào. Nguồn nho từ Vân Nam cũng chịu ảnh hưởng bởi mùa mưa, khiến tốc độ tiêu thụ chung chậm lại.

Thị trường được kỳ vọng có thêm động lực khi Shine Muscat từ Xichang, tỉnh Tứ Xuyên, chuẩn bị được đưa ra thị trường. Theo ông Chen, Xichang có nhiều vùng trồng nho trong nhà kính, qua đó hạn chế đáng kể tác động của mưa đối với chất lượng sản phẩm.

Nếu vụ Shine Muscat mới tại Xichang đạt chất lượng tốt, nguồn cung này có thể hỗ trợ cải thiện cả giá bán và doanh số xuất khẩu trong thời gian tới.

Bên cạnh Shine Muscat và nho đỏ, Crimson cũng là một giống nho được thị trường ưa chuộng nhờ đặc tính không hạt. Nguồn cung Crimson từ Binchuan, Vân Nam, đang ở giai đoạn cuối vụ, trong khi sản phẩm từ Xichang bắt đầu được đưa ra thay thế và dự kiến tiếp tục cung ứng đến tháng 10 hoặc tháng 11. Nho đỏ từ Tân Cương cũng được dự kiến gia nhập thị trường và bắt đầu xuất khẩu từ cuối tháng 8.

Các thị trường xuất khẩu chính của IsFresh hiện gồm Malaysia, Singapore, Philippines và Indonesia. Khách hàng chủ yếu là các chuỗi siêu thị lớn, với yêu cầu tương đối nghiêm ngặt về chất lượng.

Do đó, doanh nghiệp lựa chọn sản phẩm dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật và nhu cầu riêng của từng thị trường, đồng thời tập trung duy trì nguồn cung ổn định đối với các loại trái cây đạt chất lượng.