Trung Quốc lên tiếng khi Mỹ - Australia ký thoả thuận đất hiếm nhằm phá thế thống trị: 'Quốc gia giàu tài nguyên nên chủ động'

Thoả thuận giữa Mỹ và ﻿Australia vốn được coi là nỗ lực nhằm đối phó với sự thống trị của Bắc Kinh trong lĩnh vực đất hiếm. Trả lời về vấn đề này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn (Guo Jiakun) nói: “Việc hình thành các chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu là kết quả lựa chọn của thị trường và doanh nghiệp”.

Ông nói thêm: “Các quốc gia giàu tài nguyên, đặc biệt là sở hữu khoáng sản quan trọng, nên đóng vai trò chủ động trong việc bảo đảm an ninh và ổn định của chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng, đồng thời duy trì hợp tác kinh tế và thương mại bình thường”.

Đất hiếm là nhóm khoáng sản thiết yếu cho nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất ô tô đến chất bán dẫn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Australia Anthony Albanese hôm 20/10 đã ký thỏa thuận tại Nhà Trắng nhằm tăng cường nguồn cung đất hiếm và các khoáng sản chiến lược khác.

Đây là khung thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD giữa hai đồng minh, được ký chỉ vài tuần sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo mở rộng hạn chế xuất khẩu đất hiếm và các công nghệ liên quan, nhằm ngăn chặn việc “sử dụng sai mục đích” trong lĩnh vực quân sự và các ngành nhạy cảm khác.

Các hiệp hội công nghiệp ô tô phương Tây đã cảnh báo rằng các biện pháp này có thể gây ra hỗn loạn chuỗi cung ứng trong thời gian tới.

Nhu cầu đối với đất hiếm và khoáng sản chiến lược dự kiến sẽ tăng theo cấp số nhân trong những năm tới, khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tăng tốc.

Trung Quốc hiện là quốc gia dẫn đầu trong chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, chiếm khoảng 60% sản lượng đất hiếm toàn cầu. Giới chức Mỹ trước đó đã cảnh báo rằng điều này tạo ra thách thức chiến lược trong bối cảnh thế giới hướng tới các nguồn năng lượng bền vững hơn.

Giám đốc danh mục đầu tư tài nguyên thiên nhiên George Cheveley tại công ty Ninety One nhận định: “Thỏa thuận giữa Mỹ và Australia là điều đã được mong đợi từ lâu, đây là một thỏa thuận tốt, nhằm thúc đẩy nguồn cung khoáng sản chiến lược bên ngoài Trung Quốc”.

Cổ phiếu của một số doanh nghiệp khoáng sản lớn tại Australia biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 21/10. Cổ phiếu của Lynas Rare Earths - nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất nước này tính theo vốn hóa - giảm 7,6% sau khi tăng mạnh đầu phiên. Cổ phiếu của công ty khai thác cát khoáng sản Iluka Resources giảm 0,1%. Trong khi đó, cổ phiếu nhà sản xuất lithium Pilbara Minerals tăng 2,6%.

Latrobe Magnesium, nhà sản xuất kim loại magiê chủ lực của Australia, ghi nhận giá cổ phiếu tăng hơn 15%.

Tại Mỹ, cổ phiếu các doanh nghiệp đất hiếm giảm nhẹ trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa. Critical Metals giảm 3,8%, USA Rare Earth mất 2,4%, còn MP Materials giảm 1,8%.

Theo CNBC﻿