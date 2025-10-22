DN Hà Lan rót 10.000 tỷ, biến Việt Nam thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu Đông Nam Á

Nhà máy De Heus tại Việt Nam

Sau sáp nhập với tỉnh Long An, Tây Ninh có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Út đã tiếp và làm việc với đại diện Tập đoàn Hoàng gia De Heus (Hà Lan) và Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) để trao đổi về kế hoạch đầu tư chuỗi dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030. De Heus là tập đoàn nông nghiệp lâu đời tại Hà Lan, còn Hùng Nhơn là một tập đoàn chuyên về nông nghiệp cao tại Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trao đổi cùng đại diện tập đoàn De Heus, Bel Gà và Hùng Nhơn. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi làm việc, hai tập đoàn đã trình bày kế hoạch hợp tác chiến lược nhằm xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp công nghệ cao khép kín tại Tây Ninh, bao gồm các khâu từ quy hoạch vùng nguyên liệu, sản xuất giống, chăn nuôi, chế biến đến xuất khẩu. Tổng vốn đầu tư cho chuỗi 12 dự án dự kiến lên đến 10.000 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, chuỗi dự án được kỳ vọng sẽ đưa Tây Ninh trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á. Mục tiêu đến năm 2030, chuỗi dự án này sẽ đóng góp khoảng 2 tỷ USD cho liên doanh De Heus - Hùng Nhơn.

Điểm nhấn lớn trong chuỗi đầu tư là nhà máy giết mổ và chế biến gia cầm công nghệ cao đầu tiên tại Tây Ninh, với công suất 52 triệu con/năm và 132.000 tấn sản phẩm/năm.

Dây chuyền sản xuất được nhập khẩu đồng bộ từ châu Âu, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế như Halal, ISO 22000, FSSC 22000. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026, hướng tới các thị trường xuất khẩu khó tính như EU, Trung Đông, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Chuỗi dự án không chỉ ứng dụng công nghệ chăn nuôi hiện đại mà còn chú trọng phát triển vùng nguyên liệu sạch, đảm bảo kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và độc tố nấm mốc trong thức ăn chăn nuôi.

Trụ sở chính tại Hà Lan của Tập đoàn De Heus. Nguồn. De Heus

Việc phát triển chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất đến chế biến được xem là bước đi đón đầu xu hướng tiêu dùng toàn cầu. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2025, 28% sản lượng thịt xuất khẩu của Việt Nam là sản phẩm đã qua chế biến – cho thấy nhu cầu về thực phẩm giá trị gia tăng đang tăng mạnh.

Đầu tư sớm vào nhà máy chế biến hiện đại sẽ giúp tăng năng lực cạnh tranh cho ngành chăn nuôi Tây Ninh nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Chính quyền Tây Ninh khẳng định sẽ "trải thảm đỏ" cho De Heus và Hùng Nhơn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án nhanh chóng đi vào vận hành. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út kỳ vọng, từ những dự án tiên phong này sẽ hình thành thương hiệu nông nghiệp Tây Ninh mang tầm vóc quốc tế.

Được biết, bên cạnh Tây Ninh, liên doanh De Heus - Hùng Nhơn cũng đang triển khai chuỗi tổ hợp nông nghiệp công nghệ cao tại các tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk và Gia Lai. Trong đó, dự án tại Đắk Lắk và Lâm Đồng đã đi vào vận hành, còn dự án tại Gia Lai dự kiến hoạt động đầu năm 2026.