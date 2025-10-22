Một ngân hàng công bố điều chưa từng thấy trong lịch sử hoạt động

Mới đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã công bố báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2025. Theo đó, lợi nhuận trước thuế luỹ kế của ngân hàng đạt 9.612 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của ngân hàng này.

Có được kết quả này là nhờ quý 3 khi lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.448 tỷ đồng, tăng 15,3% so với quý 2/2025. Động lực tăng trưởng của Ngân hàng đến từ hai trụ cột chính là thu nhập lãi thuần duy trì ổn định ở mức 11.253 tỷ đồng và thu nhập ngoài lãi đóng góp 3.671 tỷ đồng. Riêng lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đã chiếm 2.533 tỷ đồng.

Song song với kết quả kinh doanh, chất lượng tài sản cũng được LPBank chú trọng và cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ nợ xấu trong 9 tháng đầu năm được kiểm soát ở mức 1,78%, thấp hơn so với cùng kỳ. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLR) được duy trì ở mức an toàn 76,33%.

LPBank cũng trở thành "ngôi sao" của ngành về tối ưu chi phí khi chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) sau 9 tháng đạt ở mức 28,31% - một trong những tỷ lệ thấp nhất toàn ngành. Tính riêng quý 3, chi phí hoạt động giảm 5,7% so với cùng kỳ.

LPBank tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong đó nổi bật là ứng dụng AI vào tổng đài, giúp xử lý tự động gần 48,5% tổng lưu lượng cuộc gọi, tiết kiệm chi phí, chỉ số hài lòng của khách hàng (CSAT) đạt 4.15/5 điểm.

LPBank cũng là một trong bốn ngân hàng đầu tiên hợp tác cùng Bộ Công an triển khai chi trả an sinh xã hội qua VNeID theo Đề án 06, cho phép người dân tiếp cận hơn 200 dịch vụ ngay trên ứng dụng.

Tính đến ngày 30/09/2025, tổng tài sản của Ngân hàng đạt 539.149 tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ và tăng hơn gấp đôi chỉ trong vòng 4 năm.

Về hoạt động kinh doanh cốt lõi, dư nợ tín dụng của LPBank đạt 387.898 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 17% so với đầu năm 2025. Song song với đó, huy động vốn cũng gia tăng để đáp ứng nhu cầu mở rộng tín dụng, đạt 389.638 tỷ đồng, tăng 15% kể từ đầu năm.

LPBank tiền thân là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank) được thành lập năm 2008. Năm 2024, ngân hàng này tiến hành đổi tên "nhằm hiện thực hóa chiến lược thay đổi mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng".

Hiện nay, với số vốn điều lệ 29.873 tỷ đồng và mạng lưới phủ khắp toàn quốc, LPBank là một trong các Ngân hàng Thương mại Cổ phần lớn nhất tại Việt Nam.

Trong quá trình phát triển của mình, ngân hàng này đã liên tiếp thăng hạng trong hàng loạt bảng xếp hạng danh giá như dẫn đầu Top 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam của Tạp chí Nhịp cầu Đầu tư, Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín (xếp hạng 7), Top 10 Doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam - PROFIT500 (xếp hạng 8), Top 6 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất 2025...