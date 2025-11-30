Trung Quốc dự báo xuất khẩu ô tô sẽ vượt 6,8 triệu xe trong năm 2025 - Đông Nam A là thị trường đầy tiềm năng

Theo Phó Tổng thư ký Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM), ông Trần Húc, tổng doanh số bán xe trong năm nay dự kiến sẽ vượt 34 triệu chiếc, trong đó xe năng lượng mới (NEV) chiếm khoảng 16 triệu chiếc. Đồng thời, CAAM nhận định xuất khẩu ô tô sản xuất tại Trung Quốc có thể vượt 6,8 triệu chiếc vào năm 2025.

Xuất khẩu ô tô Trung Quốc dự kiến vượt 6,8 triệu xe từ nay đến hết năm 2025.

CAAM cũng đưa ra dẫn chứng về tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của Trung Quốc trong xuất khẩu xe ô tô những năm gần đây. Cụ thể, năm 2024, xuất khẩu đạt 5,86 triệu xe; năm 2023 đạt 4,91 triệu xe; và năm 2022 đạt 3,11 triệu xe.

Dữ liệu 10 tháng đầu năm 2025 cho thấy xuất khẩu đạt 5,62 triệu xe, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu xe của Trung Quốc đạt 798,39 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 112,8 tỷ USD) trong 10 tháng đầu năm 2025, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ riêng trong tháng 10, xuất khẩu ô tô đã tăng 34% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc.

Sự tăng trưởng trong xuất khẩu xe của Trung Quốc dường như gắn liền với nhu cầu ngày càng tăng ở thị trường nước ngoài đối với cả xe xăng và xe năng lượng mới.

Cũng theo ﻿Car News China, thị trường quốc tế đang có nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm ô tô điện hóa và công nghệ cao. Điều này đã cho phép các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mở rộng sự hiện diện tại các khu vực mới nổi, bao gồm Đông Nam Á, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Riêng với thị trường Việt Nam, từ năm 2023 đến nay, các thương hiệu xe hơi lớn đến từ Trung Quốc như BYD, Geely, Omoda&Jaecoo, MG...vv liên tục độ bộ. Nhiều mẫu xe mới với thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ liên tục được giới thiệu. Riêng Omoda&Jaecoo đã triển khai xây dựng nhà mắt lắp ráp xe tại Việt Nam, Geely cũng đã có kế hoạch tương tự. ﻿

BYD Sealion 6, mẫu ô tô Trung Quốc nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam.

Trở lại với thị trường nội địa Trung Quốc, CAAM thông tin rằng đây vẫn là thị trường sôi động, với tổng sản lượng và doanh số bán hàng đều tăng. Trong mười tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng ô tô đạt gần 27,7 triệu xe, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với việc xuất khẩu hiện chiếm tỷ trọng ngày càng tăng trong tổng sản lượng. Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc đang củng cố vị thế quốc tế của mình ở quy mô chưa từng có.

Nếu dự báo cả năm của CAAM là chính xác, Trung Quốc sẽ xuất khẩu gần 7 triệu xe ra nước ngoài vào năm 2025. Con số này sẽ củng cố vị thế của nước này là nhà xuất khẩu ô tô lớn nhất thế giới về khối lượng, lặp lại cột mốc đầu tiên đạt được vào năm 2024.