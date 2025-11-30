Giá vàng tăng mạnh, người dân ồ ạt mua vàng, nhiều chuyên gia dự báo kịch bản "quay xe" tuần tới?

Ảnh minh họa

Ngay từ phiên mở cửa đầu tuần, vàng miếng được niêm yết ở mức từ 148,4 – 150,4 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau một tuần giao dịch, giá vàng tăng cả chiều mua và bán, với mức tăng 4,5 triệu đồng/lượng. Ngoài ra, một số thương hiệu vàng nhẫn phổ biến niêm yết cuối tuần như sau: Nhẫn SJC 999.9 150,6 – 153,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra); nhẫn tròn Phú Quý 150,8 – 153,7 triệu đồng/lượng; nhẫn tròn Bảo Tín Mạnh Hải và nhẫn tròn Bảo Tín Minh Châu là 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng…

Trong tuần này, giá vàng trong nước tăng mạnh cùng chiều với thế giới. Dù vậy, chênh lệch giá vàng miếng trong nước và thế giới hiện lên hơn 20 triệu đồng/lượng. Trên thực tế, giá vàng thế giới kết thúc phiên giao dịch cuối tuần ở mức 4.218 USD/ounce, tăng sau 2 tuần giảm liên tiếp trước đó. Tuy nhiên, mức giá này vẫn còn kém so với đỉnh cũ hơn 100 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, sở dĩ giá vàng tăng mạnh suốt tuần qua, liên tục lập đỉnh mới là nhờ dòng tiền đầu cơ quay lại thị trường. Hơn nữa, theo phân tích của thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhiều lần duy trì ổn định quanh vùng giá cao trong các phiên trong tuần, bất chấp thị trường Mỹ giảm giao dịch vì kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn. Đặc biệt, vào phiên cuối tuần ghi nhận đà tăng mạnh nhất của giá vàng khi lực mua từ thị trường Mỹ tăng cao. Điều này giúp vàng tiến sát mốc 4.200 USD/ounce, thậm chí lập đỉnh 4.237,79 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất trong tuần.

Các chuyên gia dự báo giá vàng tuần tới thế nào?

Trong tuần này, giá vàng miếng tăng cả chiều mua và bán, với mức tăng 4,5 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa

Với việc giá vàng tăng mạnh trong tuần qua, nhiều chuyên gia bày tỏ sự lạc quan khi dự báo về triển vọng của vàng trong tuần tới. Cụ thể, có một số chuyên gia cho rằng căng thẳng quân sự tại Ukraine vẫn dai dẳng và kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ ba của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) vào tháng 12 đang tăng trở lại. Đây chính là những yếu tố hỗ trợ tích cực cho giá vàng.

Ở chiều ngược lại, có một số người cho rằng việc vàng khó khăn mới đạt được mức trên 4.200 USD trong tuần này có thể sẽ kích thích một làn sóng chốt lời. Việc này khiến giá vàng khó bứt phá mạnh trong tuần tới.

Đáng chú ý, trong số 14 nhà phân tích đã tham gia Khảo sát Vàng của Kitco News, có đến 11 chuyên gia (tương đương 79%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, chỉ có 1 chuyên gia, tương đương 7%, dự đoán giá sẽ giảm. Hai nhà phân tích còn lại (chiếm 14%) lại dự đoán giá vàng sẽ quay trở lại xu hướng đi ngang vào tuần tới.

Ngoài ra, tại một khảo sát trực tuyến, có 260 nhà đầu tư cá nhân đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả, có 183 nhà đầu tư (chiếm 70%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 29 nhà đầu tư (11%) cho rằng giá sẽ giảm và 48 nhà đầu tư còn lại (tương đương 19%) cho rằng giá kim loại quý sẽ đi ngang. Từ kết quả này có thể thấy rằng phần lớn các chuyên gia, nhà đầu tư đều cho rằng giá vàng sẽ tăng tiếp trong tuần tới. Điều này cũng cho thấy tâm lý lạc quan của chuyên gia và nhà đầu tư được củng cố sau khi giá vàng bật lên khỏi vùng hỗ trợ 4.000 USD.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của đơn vị chuyên về đầu tư Asset Strategies International, đánh giá triển vọng giá vàng vẫn tích cực: "Kỳ vọng về đợt cắt giảm lãi suất thứ 3 của Fed trong tháng 12 đang gia tăng trở lại. Yếu tố này chính là tín hiệu hỗ trợ giá vàng".

Đồng quan điểm, ông Colin Cieszynski, chiến lược gia thị trường trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, nhận định, giá vàng gần đây tăng lên khi những đồn đoán quanh cuộc họp Fed sắp tới nghiêng về khả năng cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên, vị chuyên gia này cảnh báo thị trường sẽ đối mặt với nhiều dữ liệu kinh tế được công bố trong tuần tới và điều này có thể gây biến động cho giá vàng.

Theo các chuyên gia, trong tuần tới, ngay vào thứ 2, tâm điểm sẽ là chỉ số PMI Sản xuất tháng 11 do ISM công bố. Đến thứ 4, thị trường tiếp tục theo dõi chỉ số PMI Dịch vụ của ISM và báo cáo việc làm tư nhân ADP tháng 10. Vào ngày thứ 5, Mỹ sẽ công bố số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Theo đó, tuần giao dịch tuần tới khép lại với 2 chỉ báo quan trọng. Đó là chỉ số PCE lõi tháng 10 và khảo sát sơ bộ tâm lý người tiêu dùng của ĐH Michigan cho tháng 12.

Trên thực tế, tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng 58,6% và phá mốc 4.000 USD vào ngày 8/10. Goldman Sachs cho biết, có hơn 70% nhà đầu tư tin rằng vàng sẽ tiếp tục đi lên trong năm 2025, trong khi chỉ hơn 5% dự đoán giá giảm về mức 3.500 - 4.000 USD. Nhu cầu vàng đang tăng được nhìn nhận gắn với những yếu tố vĩ mô kéo dài, bao gồm: lạm phát, bất ổn địa chính trị và áp lực giảm giá của đồng USD.

`



