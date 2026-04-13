Trung Quốc đón tin vui: Cuộc chiến ở Iran thành ‘chất xúc tác’ cho nhân dân tệ lập kỷ lục, lộ diện sức mạnh mới của hệ thống đối đầu SWIFT

Hệ thống Thanh toán Liên ngân hàng Xuyên biên giới (CIPS) của Trung Quốc ngày 9/4 mới đây ghi nhận giá trị giao dịch trong một ngày cao nhất từ trước đến nay. Theo tờ Shanghai Securities News, con số này đã chạm mức 1.220 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 178,5 tỷ USD. Trong đó, hệ thống xử lý thành công gần 42.000 giao dịch.

Sự bùng nổ này tiếp nối đà tăng trưởng mạnh mẽ từ tháng 3. Giá trị giao dịch bình quân ngày trong tháng 3 đạt 920,45 tỷ nhân dân tệ. Đây là mức cao nhất trong vòng 1 năm qua và ghi nhận mức tăng trưởng gần 50% so với con số 619,74 tỷ nhân dân tệ của tháng 2. Khối lượng giao dịch bình quân ngày cũng tăng vọt lên mức 35.740 giao dịch so với con số 25.930 của tháng trước đó.

Nhà kinh tế trưởng khu vực Đại Trung Hoa và Bắc Á Ding Shuang tại Ngân hàng Standard Chartered nhận định rằng xung đột tại Trung Đông có thể đã đóng vai trò là một chất xúc tác quan trọng. Theo ông, nhu cầu thanh toán bằng đồng nhân dân tệ đang tăng mạnh, đặc biệt là trong các giao dịch mua bán dầu mỏ.

Ngoài ra, đồng nhân dân tệ tương đối ổn định, cùng việc Trung Quốc liên tục đầu tư vào hạ tầng thanh toán và mở rộng mạng lưới thành viên CIPS cũng là những yếu tố hỗ trợ then chốt.

Các chuyên gia kinh tế từ Economist Intelligence Unit cho rằng việc mở rộng mạng lưới thanh toán CIPS sẽ hỗ trợ tích cực cho nhân dân tệ về lâu dài. Đồng tiền này đã duy trì đà tăng trưởng ổn định trong những tháng gần đây.

Mục tiêu cốt lõi của Trung Quốc khi xây dựng và mở rộng hệ thống CIPS không chỉ dừng lại ở việc thúc đẩy thương mại, mà còn là một chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT do phương Tây kiểm soát.

Việc phát triển CIPS giúp Trung Quốc thiết lập một kênh thanh toán riêng biệt, cho phép các ngân hàng và doanh nghiệp thực hiện giao dịch bằng đồng nhân dân tệ mà không nhất thiết phải đi qua các định chế tài chính của Mỹ hay châu Âu.

Hệ thống này đóng vai trò như một "lá chắn" giúp Trung Quốc duy trì khả năng thanh toán quốc tế ngay cả trong những kịch bản xấu nhất. Đặc biệt, việc đẩy mạnh thanh toán dầu mỏ và hàng hóa bằng nhân dân tệ thông qua CIPS đang thách thức vị thế độc tôn của đồng USD trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Các cuộc khủng hoảng địa chính trị hiện nay đang vô tình tạo ra cơ hội để Trung Quốc mở rộng hệ thống của mình. CIPS trở thành một lựa chọn thay thế hấp dẫn cho các quốc gia muốn đa dạng hóa phương thức thanh toán.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng con đường để CIPS thay thế hoàn toàn SWIFT vẫn còn rất dài. Dù CIPS đang tăng trưởng với tốc độ kỷ lục, nhưng về quy mô và mức độ phủ sóng toàn cầu, hệ thống này vẫn cần thêm nhiều thời gian để có thể bắt kịp mạng lưới hàng chục nghìn ngân hàng thành viên của SWIFT.

Theo SCMP