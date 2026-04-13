Chân dung đại gia kín tiếng muốn làm dự án lấn biển 16,8 tỷ USD, có mối quan hệ gần gũi với Xuân Son

Minh Hằng |

Vị đại gia kín tiếng này được cho là có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với cầu thủ Nguyễn Xuân Son.

Cầu thủ Nguyễn Xuân Son có mối quan hệ thân thiết với người đứng đầu Tập đoàn Xuân Thiện.

Đại gia này là Nguyễn Văn Thiện (hay còn gọi là bầu Thiện). Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện - doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh chính trong lĩnh vực năng lượng, vật liệu xây dựng – thép xanh và nông nghiệp công nghệ cao.

Chiều 10/4 vừa qua, Sở Công Thương TP Cần Thơ phối hợp cùng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tổ chức hội thảo kết nối địa phương đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tại sự kiện, ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công Thương TP Cần Thơ, thông tin LPBank là đơn vị thành viên của Tập đoàn Xuân Thiện. Đáng chú ý, Tập đoàn Xuân Thiện hiện đang xin chủ trương của UBND TP Cần Thơ đầu tư khu lấn biển có diện tích 93.000ha, với quy mô vốn đầu tư dự kiến là 16,8 tỷ USD. Trong đó, có tổ hợp sản xuất thép lên tới 16 triệu tấn/năm.

Cùng với đó, TP Cần Thơ đang định hình chiến lược phát triển công nghiệp quy mô lớn tại Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP Cần Thơ, khu vực này hiện có sự tham gia đầu tư của VSIP. Đồng thời, thành phố cũng đang xúc tiến phê duyệt quy hoạch hơn 6.300 ha để hình thành thành phố công nghiệp, dự kiến sẽ thu hút khoảng 300.000 lao động trong tương lai.

Ngoài ra, theo ông Vũ Hà Sơn, Sở Công Thương TP Cần Thơ đang xin chủ trương xây dựng thành phố năng lượng ở khu vực của Trần Đề, Đại Hải nhằm phục vụ sự phát triển của thành phố và các tỉnh của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Trước đó, vào sáng 26/2, Thường trực Thành ủy Cần Thơ đã làm việc với Tập đoàn Xuân Thiện về đề xuất đầu tư tổ hợp dự án gồm cảng nước sâu, công – nông nghiệp gắn với đô thị – du lịch và năng lượng. Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xuân Thiện, cho biết nếu được triển khai, dự án sẽ tạo bước ngoặt cho Cần Thơ và toàn vùng. Tập đoàn ước tính, khi đi vào vận hành ổn định, tổ hợp này có thể đóng góp khoảng 20.000 tỷ đồng mỗi năm cho ngân sách, đồng thời tạo việc làm cho khoảng 100.000 lao động.

Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện và mối quan hệ đặc biệt với cầu thủ Xuân Son

Ông Nguyễn Văn Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành. Ảnh: XT

Ông Nguyễn Văn Thiện (bầu Thiện) sinh năm 1970 tại Ninh Bình và là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành. Gia đình của bầu Thiện có 6 anh chị em. Đáng chú ý, mỗi anh chị em của ông đều sở hữu các doanh nghiệp có vốn nghìn tỷ.

Bầu Thiện là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Xuân Thiện, đồng thời cũng là nhà tài trợ cho CLB Thép Xanh Nam Định. Nhiều người biết đến vị đại gia này và những người em của ông là chủ nhân của tòa lâu đài ở khu đô thị Xuân Thành - Ninh Bình. Dù vậy, ông rất kín tiếng trước truyền thông.

Đáng chú ý, vào năm 2022, Tập đoàn Xuân Thiện của ông đã ký một hợp đồng tài trợ trị giá 200 tỷ đồng trong 4 năm cho CLB Thép Xanh Nam Định. Nhờ vậy, đội bóng này có điều kiện để chiêu mộ nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). CLB Thép Xanh Nam Định đã khẳng định vị thế thống trị bóng đá Việt Nam khi lên ngôi vô địch V-League trong hai mùa liên tiếp (2023 - 2024 và 2024 - 2025).

Đáng chú ý, sau khi kết thúc mùa giải 2023 – 2024 thành công, Rafaelson đã nhận được nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Trong đó, có một CLB từ Saudi Arabia sẵn sàng chi hàng triệu USD để có được cầu thủ tài năng này. Tuy nhiên, bầu Thiện kiên quyết nói không. Theo một bài viết trên VOV, chính bầu Thiện cũng là người trực tiếp nói chuyện với Nguyễn Xuân Son để anh hiểu và quyết định tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam.

Ông cũng là một trong những người làm những thủ tục giấy tờ để nhập tịch cho Rafaelson. Đặc biệt, theo tiết lộ từ phía Ban lãnh đạo CLB Thép Xanh Nam Định, sau khi có quốc tịch Việt Nam, Rafaelson đã lấy họ "Nguyễn" theo họ của ông Nguyễn Văn Thiện và cái tên "Xuân Son" của anh là mang ý nghĩa may mắn. Cầu thủ Nguyễn Xuân Son và gia đình của anh cũng rất gần gũi và quý mến bầu Thiện. Tiền đạo này còn gọi Chủ tịch Tập đoàn Xuân Thiện là "Pa Pa".

Chủ tịch Nguyễn Văn Thiện vào bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của Xuân Son sau khi ca phẫu thuật thành công hồi đầu năm 2025.

Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập từ những năm 2000. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Ninh Bình, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong và ngoài nước. Mới đây nhất, Cơ quan Quốc gia về Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học Angola (ANPG) công bố Tập đoàn Xuân Thiện (XTG) trúng thầu lô KON 9 vào ngày 1/4. Tập đoàn Xuân Thiện (thông qua công ty thành viên XTP) trở thành nhà điều hành (Operator) của lô KON 9, với tỷ lệ tham gia 80%. Trong khi đó, đối tác Brite’s Energy nắm giữ 20% cổ phần, không điều hành.

