Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển máy phát điện kết hợp thân cây sen và vi khuẩn, có thể hoạt động liên tục hơn 30 ngày, đủ cấp điện cho thiết bị điện tử nhỏ.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã chế tạo thành công máy phát điện siêu nhỏ sử dụng thân cây sen tự nhiên kết hợp với vi khuẩn có khả năng truyền electron. Công nghệ dựa trên nguyên lý thủy điện áp (hydrovoltaic), trong đó điện được tạo ra từ sự tương tác giữa nước và bề mặt vật liệu rắn.

Được xem như một giải pháp năng lượng sạch cho các thiết bị điện tử ở khu vực xa xôi, công nghệ thủy điện áp gặp khó khăn trong việc duy trì dòng điện ổn định. Nguyên nhân chủ yếu là nước di chuyển chậm qua vật liệu và quá trình phân tách điện tích không ổn định.

Để khắc phục, nhóm nghiên cứu tận dụng cấu trúc các kênh dẫn nước tự nhiên bên trong thân cây sen, vốn giúp cây vận chuyển nước hiệu quả từ rễ lên lá.

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc tận dụng cấu trúc các kênh dẫn nước tự nhiên bên trong thân cây sen để dẫn điện. (Ảnh minh họa)

Biến thân cây sen thành máy phát điện

Quá trình chế tạo bắt đầu bằng việc ngâm các đoạn thân cây sen trong môi trường nuôi cấy vi khuẩn Geobacter sulfurreducens, loài có khả năng truyền electron thông qua những sợi protein dẫn điện.

Sau 24 giờ, vi khuẩn bám vào thành bên trong các vi kênh chạy dọc thân sen, tạo thành lớp màng sinh học. Nhóm nghiên cứu tiếp tục đông khô thân sen để bảo toàn cấu trúc, sau đó gắn điện cực dạng lưới titan vào hai đầu.

Khi đặt đầu dưới của thân cây sen vào nước, hiện tượng mao dẫn kéo nước đi lên qua các kênh nhỏ. Nước bay hơi ở đầu trên khiến dòng chất lỏng tiếp tục di chuyển, mang theo các ion tích điện.

Lớp màng vi khuẩn tương tác với dòng nước, hỗ trợ phân tách điện tích. Các ion mang điện dương tích tụ gần điện cực phía trên, tạo ra chênh lệch điện thế giữa hai đầu thân sen, từ đó sinh ra dòng điện điện áp thấp liên tục.

Trong thử nghiệm, một máy phát điện từ thân sen duy trì khả năng tạo điện ổn định hơn 30 ngày. Tuy nhiên, công suất của từng thiết bị còn nhỏ, nên nhóm nghiên cứu phải kết nối nhiều bộ phát để đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế.

Khi mắc nối tiếp ba máy phát điện, hệ thống cung cấp đủ năng lượng cho một máy tính bỏ túi. Với sáu thiết bị, lượng điện tạo ra có thể vận hành một bóng đèn nhỏ và màn hình mực điện tử.

Trong thử nghiệm với 256 máy phát điện, hệ thống tạo đủ điện năng để vận hành một chiếc điện thoại di động.

Các nhà nghiên cứu cho rằng khả năng kết nối nhiều bộ phát giúp công nghệ có tiềm năng ứng dụng trong mạng lưới cảm biến phân tán và thiết bị giám sát môi trường không kết nối lưới điện, đặc biệt tại những khu vực gần sông, hồ hoặc vùng đất ngập nước.

Thách thức thương mại hóa

Dù đạt kết quả khả quan, máy phát điện từ thân cây sen vẫn đang ở giai đoạn thử nghiệm và đối mặt nhiều trở ngại trước khi có thể thương mại hóa.

Một trong những khó khăn lớn nhất là sự khác biệt về cấu trúc giữa các thân cây sen tự nhiên. Đường kính, mật độ và cách phân bố các kênh dẫn nước không đồng nhất khiến việc bảo đảm hiệu suất phát điện ổn định khi sản xuất số lượng lớn trở nên phức tạp.

Bên cạnh đó, quá trình nuôi cấy lớp màng vi khuẩn bên trong thân sen đòi hỏi thời gian xử lý và làm tăng chi phí vật liệu.

Thay vì khai thác thân cây sen tự nhiên trên quy mô công nghiệp, nhóm nghiên cứu dự định sử dụng cấu trúc của loại cây này làm hình mẫu để phát triển vật liệu tổng hợp.

Mục tiêu tiếp theo là chế tạo những vật liệu có hệ thống vi kênh đồng đều, sắp xếp song song và mô phỏng khả năng vận chuyển nước của thân sen. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp tiêu chuẩn hóa quy trình chế tạo, tạo tiền đề cho sản xuất hàng loạt trong tương lai.