Trung Quốc cải tạo hàng loạt tiêm kích J-6 thành UAV tấn công

Trong cuộc triển lãm kỷ niệm ngày thành lập Không quân Trung Quốc (PLAAF), cùng với các máy bay chiến đấu J-20 hiện đại, tiêm kích J-6 đã ngừng hoạt động từ lâu cũng được phát hiện trong khu trưng bày.

Ấn phẩm China Military nhấn mạnh rằng bản sao MiG-19P của Liên Xô không chỉ được trình diễn như một chứng tích lịch sử - máy bay này đã được hoán cải thành UAV tấn công nhằm mục đích tăng cường năng lực tác chiến của PLAAF.

Thông tin được trưng bày cho thấy rõ ràng chiếc J-6 trên có thể không chỉ đóng vai trò là máy bay mục tiêu để huấn luyện bắn, mà còn là phương tiện chiến đấu để thực hiện nhiệm vụ tấn công các mục tiêu mặt đất.

Máy bay đã được tháo bỏ pháo tự động, thùng nhiên liệu ngoài và ghế phóng. Thay vào đó, hệ thống điều khiển bay tự động, các giá treo bổ sung dưới cánh và hệ thống dẫn đường với công nghệ bám địa hình đã được lắp đặt.

Tiêm kích J-6 đã được hoán cải thành UAV tấn công.

Cần lưu ý, tiêm kích không người lái J-6 đã thực hiện chuyến bay thành công đầu tiên vào năm 1995. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên nó xuất hiện trước công chúng và xác nhận chính thức về sự tồn tại của phiên bản không người lái.

Tuy nhiên bản chất của khả năng tấn công vẫn chưa được biết rõ. Có thể là việc hoán cải J-6 thành máy bay mang tên lửa dùng một lần, thể hiện qua sự xuất hiện của khả năng bay ở độ cao cực thấp, hoặc chuyển đổi thành UAV tấn công cảm tử để ném bom tầm thấp.

Bên cạnh đó, phương tiện này còn có thể được sử dụng làm mồi nhử để phát hiện vị trí phòng không của đối phương và thực hiện các động tác đánh lạc hướng.

Các nhà phân tích lưu ý rằng tin đồn về việc tái trang bị các máy bay J-6 cũ đã lan truyền trên truyền thông Trung Quốc hơn một thập kỷ, từ khi dòng tiêm kích này bị loại khỏi biên chế PLAAF.

Vào thời điểm đó, ý tưởng là tạo ra phương tiện để áp đảo hệ thống phòng không trên các tàu sân bay Mỹ trong một cuộc xung đột tiềm tàng tại eo biển Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc không vội vã nói lời tạm biệt những tiêm kích cũ của mình, bởi hơn 4.800 chiếc đã được chế tạo từ khi bắt đầu sản xuất hàng loạt từ năm 1964 cho đến khi đóng dây chuyền vào năm 1986, trong đó hơn 3.000 chiếc đã được PLAAF sử dụng. Chúng vẫn có thể đóng vai trò quan trọng trên chiến trường nếu được sử dụng một cách hợp lý.

J-6 là bản sao được Trung Quốc chế tạo theo giấy phép dựa trên tiêm kích MiG-19P của Liên Xô, chuyên đánh chặn mục tiêu trên không, được trang bị radar riêng. Ở độ cao lớn, nó có khả năng bay với tốc độ 950 km/h. Nếu không có thùng nhiên liệu phụ, tầm hoạt động đạt 300 - 400 km, hoặc gấp đôi nếu bay một chiều.