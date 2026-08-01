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Trung Quốc bí mật bán tên lửa chống tăng GAM-102LR cho khách hàng đặc biệt

Bạch Dương
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GAM-102LR là tên lửa chống tăng thế hệ năm do Trung Quốc sản xuất, có tính năng kỹ chiến thuật rất ưu việt.

Trung Quốc cung cấp tên lửa GAM - 102 lr cho Armenia: Công nghệ quân sự tiên tiến 2026 - Ảnh 1.

Armenia đã đưa vào sử dụng loại tên lửa chống tăng (ATGM) thế hệ mới, mà theo nhận xét của các chuyên gia quân sự, đây chính là hệ thống GAM-102LR của Trung Quốc. Thông tin này được nhà báo Hov Nazaretyan đưa tin và đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân.

"Mặc dù Bộ Quốc phòng Armenia không nói rõ chủng loại ATGM, nhưng dựa trên hình ảnh trình diễn tên lửa chống tăng, có thể xác định được sự tương đồng của sản phẩm này với GAM-102LR", nhà báo Nazaretyan nói rõ.

Hệ thống tên lửa chống tăng này lần đầu tiên được giới thiệu tại cuộc duyệt binh trang thiết bị quân sự của Armenia vào ngày 28/5.

Trung Quốc cung cấp tên lửa GAM - 102 lr cho Armenia: Công nghệ quân sự tiên tiến 2026 - Ảnh 2.

Một binh sĩ Armenia cầm tên lửa chống tăng GAM-102LR trên tay.

Nguồn gốc của tên lửa chống tăng GAM-102LR đến từ Trung Quốc có liên quan đến quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Armenia - quốc gia đầu tiên trong khu vực có được vị thế như vậy vào năm 2023.

Ngày 28/5, Armenia đã trình diễn máy bay không người lái trinh sát và tấn công CH-4 Rainbow của Trung Quốc, một thương vụ mua sắm cũng chưa được công bố chính thức trước đó.

GAM-102 là một dòng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hồng ngoại, tự động bắn và quên, nhưng có thể hiệu chỉnh mục tiêu vào giai đoạn cuối. ATGM này do Trung Quốc sản xuất và được Công ty Poly Technologies xuất khẩu, loại vũ khí này được giới thiệu lần đầu vào năm 2016.

Tên lửa GAM-102 có khả năng xuyên giáp được tăng cường lên đến 1.000mm, tầm bắn tối đa vào khoảng 4.000m và có thể được sử dụng cả từ xe chiến đấu bọc thép lẫn từ bệ phóng dạng ống trên giá ba chân.

Theo Militarnyi
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Nazaretyan

Hov Nazaretyan

Bộ Quốc phòng Armenia

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