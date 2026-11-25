Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang tăng mạnh mua dầu thô khi giá và cước vận chuyển cùng hạ nhiệt.

Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang tranh thủ đợt giảm giá dầu gần đây để tăng nhập khẩu và bổ sung kho dự trữ. Động thái mua vào đặc biệt rõ nét ở Tây Phi. Tập đoàn dầu khí Sinopec của Trung Quốc đã mua khoảng 20 triệu thùng dầu thô từ khu vực này kể từ đầu tháng 11, với các lô hàng dự kiến được bốc lên tàu trong tháng 12.

Quy mô này đáng chú ý khi thông thường, toàn bộ khách hàng Trung Quốc chỉ mua trung bình khoảng 20-25 triệu thùng dầu Tây Phi mỗi tháng. Nói cách khác, lượng dầu Sinopec mua từ đầu tháng đã gần bằng nhu cầu hàng tháng của tất cả khách hàng Trung Quốc cộng lại trong điều kiện bình thường.

Không chỉ Tây Phi, các nhà máy lọc dầu nước này còn tăng mua dầu từ Trung Đông và Brazil khi giá trở nên hấp dẫn hơn. Theo các thương nhân, một số loại dầu của Saudi Arabia và Iraq giao ngay tới Đông Á hiện chỉ được chào bán với mức cộng khoảng 2-3 USD/thùng so với giá dầu chuẩn Dubai. Mức này thấp hơn đáng kể so với cuối tháng 10, khi dầu Basrah của Iraq từng có mức cộng khoảng 12 USD mỗi thùng.

Một yếu tố khác thúc đẩy Trung Quốc quay lại thị trường là chi phí vận chuyển dầu bằng đường biển giảm mạnh. Cước vận chuyển trên tuyến từ Vịnh Oman tới Trung Quốc hiện vào khoảng 8 USD mỗi thùng, so với mức 21 USD chỉ 1 tháng trước. Như vậy, chi phí đã giảm khoảng 62%, giúp giá dầu thực tế khi đến các nhà máy lọc dầu Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn.

June Goh, nhà phân tích tại Sparta Commodities, cho rằng sự phục hồi của hoạt động nhập khẩu dầu thể hiện rõ nhất tại Trung Quốc. Các nước nhập khẩu lớn khác ở châu Á như Nhật Bản và Hàn Quốc trong vài tháng qua đã mua gần sát khả năng của họ, bất chấp giá dầu.

Trung Quốc lại ở vị thế khác, nước này là một trong số ít quốc gia nhập khẩu dầu lớn có khả năng giảm mạnh mua hàng từ thị trường quốc tế vào đầu năm, khi giá dầu tăng vọt sau khi eo biển Hormuz đóng cửa. Thay vì tiếp tục nhập khẩu với giá cao, Trung Quốc có thể rút dầu từ lượng dự trữ khổng lồ được tích lũy trước đó.

Ước tính, đến cuối năm 2025, Trung Quốc đã tích trữ khoảng 1,4 tỷ thùng dầu thô. Kho dự trữ được hình thành trong giai đoạn giá dầu thế giới thấp, đồng thời nước này có khả năng tiếp cận nguồn dầu Nga, Iran và Venezuela với mức chiết khấu.

Lượng dầu tích lũy này tạo ra vùng đệm lớn khi xung đột Trung Đông khiến nguồn cung và giá năng lượng biến động mạnh. Một số nhà phân tích thậm chí cho rằng việc Trung Quốc giảm nhu cầu mua dầu trên thị trường quốc tế trong thời điểm căng thẳng đã góp phần hạn chế một đợt tăng giá dầu toàn cầu nghiêm trọng hơn.

Tình thế hiện nay đang đảo chiều. Khi giá dầu, mức cộng của các loại dầu giao ngay và cước tàu cùng giảm, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc bắt đầu quay lại thị trường để mua lượng lớn.

Việc Sinopec mua riêng 20 triệu thùng từ Tây Phi cho thấy tốc độ bổ sung nguồn cung đang diễn ra nhanh. Các lô dầu Trung Đông và Brazil đồng thời giúp doanh nghiệp Trung Quốc đa dạng hóa nguồn hàng trong lúc điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Trong khi đó, Trung Quốc trở lại thị trường với những đơn hàng lớn có thể tạo lực đỡ cho giá dầu thế giới, đồng thời thu hẹp lượng dầu giá rẻ đang sẵn có trên thị trường giao ngay và giúp hạ nhiệt cước vận tải.

Theo Oilprice﻿