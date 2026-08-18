Trúng đòn tên lửa, nhà máy thép lớn nhất Ukraine bị tê liệt

Nhà máy thép lớn nhất của Ukraine đã phải tạm ngừng sản xuất một phần, sau khi một cuộc tấn công tên lửa Nga làm hư hại các cơ sở quan trọng.

Lính cứu hỏa Ukraine đang nỗ lực dập tắt đám cháy, sau cuộc tấn công tên lửa của Nga nhắm trúng nhà máy thép ArcelorMittal Krivoy Rog, ngày 16/8/2026.

Tọa lạc tại Krivoy Rog, vùng Dnepropetrovsk, ArcelorMittal Krivoy Rog là một nhà máy thép tích hợp sản xuất các sản phẩm cán, bao gồm thép được sử dụng trong vũ khí và thiết bị quân sự của Ukraine, theo thông tin từ quân đội Nga.

Ngày 17/8, trong một bài đăng trên Telegram, công ty cho biết, vụ tấn công của Nga vào ban đêm đã gây thiệt hại cho “các cơ sở sản xuất năng lượng và lò cao chính”, làm gián đoạn một phần hoạt động.

Công ty cho biết thêm, các chuyên gia đang đánh giá mức độ thiệt hại cũng như triển vọng và thời gian phục hồi.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc tấn công các xưởng sản xuất tại khu phức hợp luyện kim, và cho biết địa điểm này là mục tiêu của một chiến dịch phối hợp bao gồm vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và trên không cùng với UAV tầm xa.

Chiến dịch diễn ra suốt đêm cũng nhắm vào một nhà máy lọc dầu ở Kremenchug, vùng Poltava.

Tại Kiev, lực lượng Nga đã tấn công Fire Point, nơi sản xuất các linh kiện, đầu đạn và động cơ đẩy nhiên liệu rắn cho tên lửa hành trình Flamingo.

Một mục tiêu khác là Kiev-111, một cơ sở do Công ty Ukrdefense vận hành, chuyên sản xuất các linh kiện cho UAV tấn công, UAV đánh chặn Khrushch và UAV phòng không Harpia.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở quốc phòng và hậu cần của Ukraine, sau "chiến dịch gây ảnh hưởng" kéo dài 40 ngày do lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố vào cuối tháng 6.

Ukraine mô tả chiến dịch tấn công bằng UAV tầm xa là nỗ lực nhằm buộc Nga phải đàm phán theo các điều khoản của mình.

Trong những tuần tiếp theo, Ukraine nhắm mục tiêu vào các nhà máy lọc dầu của Nga, kho hậu cần do nhà bán lẻ Wildberries điều hành - thường được mô tả là “Amazon của Nga” - và nhiều địa điểm nằm xa tiền tuyến.

Nga mô tả các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng, tòa nhà dân cư và trung tâm hậu cần là hành động khủng bố.

Khi thời hạn kết thúc vào đầu tháng 8 mà chiến dịch vẫn chưa đạt được mục tiêu, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Zelensky, Kirill Budanov, đã bác bỏ tầm quan trọng của thời hạn, tuyên bố "điều quan trọng là kết quả".

Theo Financial Times, các cuộc tấn công liên tiếp của Nga vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã làm cạn kiệt kho tên lửa đánh chặn Patriot của Ukraine, khiến các kíp trực phòng không "bất lực" trước các đợt tấn công.