Trung đoàn tấn công độc lập số 425 "Skelya" đã cung cấp thông tin về hoạt động chiến đấu cùng với các đơn vị lân cận ở phía Nam tuyến đường sắt.

Cụ thể sau khi phát hiện 7 lính bộ binh Nga, Quân đội Ukraine đã giao chiến cự ly gần và loại bỏ họ bằng vũ khí hạng nhẹ.

Những người khác cố gắng giả chết đã bị tiêu diệt thông qua một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái FPV trong quá trình dọn dẹp chiến trường.

Bất chấp điều kiện khó khăn, Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn giữ vững vị trí và kiềm chế áp lực của Nga trên hướng Pokrovsk, thậm chí còn tái kiểm soát hàng loạt khu vực trong những ngày vừa qua.

Cuộc tấn công của quân Nga trên hướng Pokrovsk liên tục bị bẻ gãy.

Các đơn vị Ukraine tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ và chuẩn bị sẵn kế hoạch tác chiến vào mùa đông.

Tháng trước, Quân đội Nga một lần nữa không thể chiếm được khu vực Pokrovsk, bất chấp tuyên bố "bao vây" vào tháng 10.

Nhiều đơn vị tác chiến của họ bị mắc kẹt trong các trận chiến đô thị và tiếp tục hứng chịu tổn thất đáng kể mà không đạt được mục tiêu tác chiến như kỳ vọng từ Moskva.

Thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vào tháng 11, có tới 1.221 quân nhân Nga đã thiệt mạng tại khu vực Pokrovsk, trong khi 545 người khác bị thương.

Tổng cộng 140 thiết bị, 7 xe bọc thép, 3 xe tăng và 3.220 UAV đã bị phá hủy hoặc hư hại.

Tại Pokrovsk, Trung đoàn Skelya cho biết đã tiêu diệt 519 binh sĩ đối phương và làm bị thương 131 người, tương đương với tổn thất của một tiểu đoàn.