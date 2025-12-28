Trùm Điền Quân Khương Dừa họp nóng 3 nghệ sĩ sau khi tạm đóng cửa cơ sở kinh doanh

Mới đây, ông trùm thứ hai của đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa đã gọi 3 nghệ sĩ là NSƯT Minh Nhí, NSƯT Ngọc Huyền, nghệ sĩ Châu Thanh cùng một số nhân vật khác tới họp nóng để chuẩn bị ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4.

Khương Dừa cùng Ngọc Huyền, Châu Thanh, Minh Nhí

Được biết, cách đây khoảng một tháng, Khương Dừa mới tuyên bố tạm đóng cửa mô hình kinh doanh Hội quán Ngôi sao miệt vườn, một phần vì không đủ kinh phí duy trì, một phần dọn dẹp, lấy chỗ ghi hình chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền đáng lẽ bay về Mỹ để đón Giáng sinh và năm mới cùng gia đình, nhưng vẫn chấp nhận ở lại Việt Nam đến Tết để ghi hình Ngôi sao miệt vườn cho Khương Dừa.

Khương Dừa nói với các nghệ sĩ: "Ngôi sao miệt vườn là gameshow đầu tiên anh Châu Thanh làm giám khảo. Anh ấy trước giờ đi hát nhiều, ít ngồi làm giám khảo vì anh ấy sợ góp ý thì làm phiền lòng người khác.

Tôi cũng vất vả lắm, nhưng tôi nghĩ miễn tạo ra được niềm vui cho bà con cô bác là được, từ từ rồi cũng sẽ có kinh phí. Tạo ra được niềm vui mới khó. Mai mốt tôi làm gì thì bà con cô bác cũng ủng hộ.

Ít ai vừa tạo được niềm vui lại vừa kiếm được thu nhập, nên thôi tôi cứ nghĩ tới việc tạo dựng niềm vui đã. Các anh chị nghệ sĩ đến chương trình cũng vui. Có những ngày anh chị ghi hình hơi dài, ngồi lâu cũng vất vả, nhưng được cái giao lưu cùng khán giả là vui rồi".

Nghệ sĩ Châu Thanh bày tỏ: "Tôi thấy chương trình của Khương Dừa có không khí giống một gia đình, nhất là có mấy đứa em cùng tham gia như Ngọc Huyền, Minh Nhí.

Chúng tôi như anh em của nhau, cùng trao đổi để đem đến cho khán giả những tiết mục hay, phục vụ khán giả là thấy vui rồi. Tôi nôn nao lắm, chuẩn bị chu đáo từ phục trang tới đầu tóc theo đúng ý tưởng Khương Dừa đưa ra. Kể cả việc lên hát đột xuất tôi cũng sẵn lòng vì thấy khán giả ngồi với mình đến tận khuya".

Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ: "Tôi mong năm 2026 tới là năm thuận lợi để làm Ngôi sao miệt vườn, làm tới tận 2028 luôn. Tôi mong khán giả ủng hộ chương trình để Khương Dừa làm tiếp những mùa sau, làm tới khi nào chúng tôi chống gậy tới cũng được.

Tôi lúc nào cũng chỉn chu trong phục trang, nên vừa ra chợ An Đông may thêm mấy cái áo dài mới để mặc ghi hình chương trình".