Trùm Điền Quân Color ra Nha Trang nói thẳng với nhân viên phục vụ

"Với tôi, phục vụ không có gì xấu xa cả" – Color Man nói.

Vừa qua, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân Color Man đã có buổi họp với các nhân viên phục vụ trong hệ thống nhà hàng của mình.

Ông nói với các nhân viên: "Hôm nay là buổi gặp gỡ đầu tiên khối nhân viên phục vụ, chăm sóc khách hàng. Ở đây chỉ có 1/3 nhân sự khối phục vụ, chăm sóc khách hàng nhưng cũng có các quản lý.

Tôi sẽ trao đổi trước với các bạn ở đây để nắm được tinh thần rồi về trao đổi lại với các bạn khác sau. Hoặc có thời gian thì tôi sẽ trao đổi tiếp với các bạn đó.

Điều đầu tiên tôi muốn là các bạn phải nhớ tên nhà hàng, đi làm mà không nhớ được chính xác tên nhà hàng thì không được. Tôi đảm bảo tôi hỏi nhiều bạn ở đây chưa nói được chính xác tên nhà hàng.

Hôm nay tôi chưa có gì để kiểm tra các bạn nhiều nhưng tôi muốn chia sẻ trước để các bạn nắm được tinh thần. Nhà hàng mới nhưng đội ngũ đã đồng hành với tôi một năm rưỡi rồi. Tôi cũng mới tiếp nhận thêm một số đầu bếp khá giỏi.

Một nhà hàng chỉ cần hai thứ. Đầu tiên là chất lượng món ăn. Tiếp theo là không gian và không khí.

Tôi đã có được không gian rộng rãi, thoáng mát. Sản phẩm âm thực thì có nhiều món ngon. Không khí là cái vô cùng quan trọng, chính là bộ phận nhân viên phục vụ.

Với tôi, phục vụ không có gì xấu xa cả. Thậm chí với tôi, nghề phục vụ là nghề đòi hỏi nhiều kỹ năng. Ai làm phục vụ giỏi sau này làm cái gì cũng giỏi.

Tất cả ông chủ giàu có ai cũng từng trải qua giai đoạn đi làm phục vụ bàn, thậm chí là cọ rửa toilet. Đó là chuyện bình thường.

Nghề phục vụ đòi hỏi phải hết sức tinh tế, dạy con người ta khả năng quan sát, đứng một chỗ phải bao quát được toàn không gian rộng. Đồng thời, phải giao tiếp khéo léo, tinh tế với khách hàng".

Được biết, sau khi đế chế Điền Quân phá sản, Color Man dọn hẳn về Nha Trang để gây dựng lại cơ đồ và có nhiều thảnh quả mới. Hiện tại, ông đã mở hẳn một nhà hàng lớn tại Nha Trang, bên cạnh đó là nhiều mô hình kinh doanh khác như bánh mì, nước mát, quán nhậu, đồ ăn sáng, tiệm tạp hóa, cà phê…