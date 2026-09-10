Nam danh ca ly hôn vợ ở tuổi 78: “Không việc gì tôi phải xấu hổ”

"Tôi không nói nhạc Việt Nam mình dở" – Tuấn Ngọc nói.

Vừa qua, tại chương trình Nhịp đập giải trí, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về quan điểm nghề nghiệp của mình.

Anh nói: "Tôi nhớ không lầm thì khoàng 1956 ở Việt Nam có những phim musical của nước ngoài là vừa diễn vừa hát. Tôi xem và nghe các bài hát đó, tôi bị ấn tượng mạnh khiến tôi đam mê và muốn hát nhạc Âu Mỹ.

Từ lúc bắt đầu hiểu biết, tôi đã xác định phải học hỏi cách hát của người Âu Mỹ vì họ khai sinh ra tân nhạc. Tôi cố gắng học càng nhiều càng tốt. Nhưng nhiều người nói tôi rằng không cẩn thận sẽ bị lai căng, hát nhạc Việt mà như đang hát nhạc ngoại.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là âm nhạc mang tính toàn cầu, không phải của riêng nước nào. Cái quan trọng là phải phát âm tiếng Việt cho chuẩn thì tự nhiên bài đó sẽ thành bài của Việt Nam.

Đó là lí do khi chuyển từ nhạc ngoại sang hát nhạc Việt, tôi phải đổi hòa âm, cách hát. Âm nhạc phong phú lắm, cùng một bài hát có thể bỏ thêm nhiều điệu nhạc khác nhau.

Thời 1950, âm nhạc Việt Nam mình còn thô sơ về hòa âm lắm nên khi nghe một bài nhạc Âu Mỹ tôi thấy khác hẳn một trời một vực.

Tôi không nói nhạc Việt Nam mình dở. Nhạc Việt Nam mình hay lắm nhưng hòa âm lúc đó bị thô sơ quá nên tôi muốn hát nhạc ngoại để học hỏi người ta rồi đem về áp dụng cho nhạc Việt.

Giống như ai đi làm cho người nước ngoài cũng muốn đem cái hay của họ về cho nước mình. Nhưng nghệ thuật khác ở chỗ không phải cái gì của người ta hay mà đem về mình cũng hay. Cái này phải có kinh nghiệm, thẩm mỹ để chọn cách hát cho phù hợp.

Tôi hát nhạc Việt theo cách của người nước ngoài nhưng vẫn phải nhào nặn lại sao cho phù hợp với nhạc Việt, với người Việt mình, không phải bê nguyên xi của họ vào.

Tất cả người nghệ sĩ từ cổ chí kim đều chịu ảnh hưởng từ người đi trước. Không việc gì tôi phải xấu hổ khi chịu ảnh hưởng từ người đi trước.

Ai cũng học của nhau hết. Nhưng trong nghệ thuật, điều quan trọng nhất là khi học hỏi được nhiều từ người khác thì phải tự tìm kiếm lối đi riêng cho mình. Cái quan trọng nhất của người nghệ sĩ là tìm được lối đi riêng cho mình".

Danh ca Tuấn Ngọc có một sự nghiệp âm nhạc rực rỡ kéo dài nhiều thập kỷ. Về đời tư, Tuấn Ngọc khiến nhiều người tiếc nuối khi ly hôn ở tuổi 78. Lý do được đưa ra là những khác biệt không thể hòa giải.