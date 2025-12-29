Trùm Điền Quân Color Man ra thông báo

Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân đình đám một thời là Color Man Bửu Điền đã chia sẻ đôi điều với những doanh nhân và người trẻ đang khởi nghiệp.



Color Man

Ông nói: "Hôm nay là sáng chủ nhật, tôi đang có mặt tại Nha Trang. Tôi mới ra Nha Trang sống khoảng 8 tháng thôi và thấy ở đây rất thú vị, có nhiều thứ từ đặc sản vùng miền tới các sản phẩm ăn uống, ẩm thực, dịch vụ.

Tôi thấy ở Nha Trang các anh chị em có nhiều sản phẩm, dịch vụ tốt nhưng chưa quan tâm tới việc làm thương hiệu hoặc chưa biết cách làm thương hiệu. Chính vì thế, sản phẩm tiếp cận đến tay người tiêu dùng hơi khó.

Tôi đã ngồi trao đổi với rất nhiều anh chị em. Nhiều người là doanh nhân sừng sỏ, đầy kinh nghiệm và cũng nhiều bạn trẻ mới khởi nghiệp như tôi, chưa có gì. Mọi người đều đang lúng túng trong việc xây dựng, phát triển thương hiệu, kể câu chuyện thương hiệu, chưa biết tiếp thị bằng content marketing, tiếp cận khách hàng bằng nội dung, kể chuyện.

Tôi hiện đang ở Nha Trang nên cũng muốn phụ giúp các anh chị em, cộng đồng doanh nhân và cả những người trẻ đang muốn làm doanh nhân. Nếu tôi giúp được gì tôi sẽ chia sẻ trong kinh nghiệm của mình ở mảng làm thương hiệu, chạy seo, làm content.

Thực ra tôi cũng không có gì giỏi. Bản thân tôi cũng đang te tua, lên bờ xuống ruộng và đang ở dưới ruộng nhưng điều đó không có nghĩa tôi không có gì để chia sẻ.

Nhiều khi chia sẻ về thất bại còn giá trị hơn chia sẻ về thành công. Tôi nghĩ đơn giản như vậy".

Tiếp đó, Color Man thông báo: "Vừa rồi, rất nhiều anh chị em ở Nha Trang và các vùng miền trên cả nước đã liên hệ với tôi nhưng không biết liên hệ ở đâu, nhắn tin vào nhiều trang của tôi, nhắn tùm lum hết.

Vì thế, hôm nay tôi muốn nhắn các anh chị em rằng, nếu muốn làm marketing, content, xây dựng thương hiệu, tiếp cận khách hàng, sale… thì chỉ cần nhắn tin vào Zalo của tôi. Nếu có thời gian, tôi sẽ trả lời lại.

Một ngày tôi sẽ cố gắng dành một, hai tiếng chia sẻ, trao đổi trực tiếp với các trường hợp cụ thể, mỗi trường hợp khoảng 15 tới 20 phút. Tôi có thể đưa ý kiến, tham mưu".

Được biết, Color Man chuyển về Nha Trang về sinh sống và mở thương hiệu bánh mì riêng sau khi Điền Quân phá sản. Tiếp đó, ông đi xin việc làm sale bất động sản và mở hàng loạt cửa hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng. Ông gần như xa rời hoàn toàn thế giới showbiz, giải trí.