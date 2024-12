Trong tháng tới, hãy ăn 4 món rau bổ dưỡng, thơm ngon lại mang ý nghĩa may mắn này

1. Rau xà lách

Theo quan niệm của nhiều người, rau xà lách là loại rau có màu xanh mướt, mơn mởn biểu tượng cho sự phát triển tươi tốt. Do đó nó nên xuất hiện trong bàn ăn vào những ngày đầu năm mới vì nó sẽ mang đến tài lộc, may mắn.

Công thức gợi ý: Xà lách xào

1. Làm nước sốt: Cho nửa thìa muối, một ít đường (hoặc đường thay thế), một ít nước cốt gà, cho nửa bát nước lạnh vào khuấy đều và đặt sang một bên.

2. Đặt một nồi nước lên bếp, đun sôi. Sau đó cho một chút dầu ăn vào rồi chần rau xà lách trong khoảng 20 giây và vớt ra. Thêm một ít dầu ăn vào sẽ làm cho rau có màu xanh.

3. Lấy một chiếc nồi khác, phi thơm tỏi băm với một ít dầu ăn. Cho rau đã chần qua vào, đảo qua lại vài lần nhẹ nhàng để không làm hỏng lá rau, nhìn đẹp hơn. Đổ hỗn hợp nước sốt đã chuẩn bị vào, đun nhỏ lửa trên lửa lớn và bày ra đĩa.

2. Giá đỗ

Hình dáng của mầm đậu nành giống như một viên ngọc như ý nên mầm đậu nành là biểu tượng của sự may mắn, tốt lành.

Công thức gợi ý: Thịt lợn xào giá đỗ

Nguyên liệu: Khoảng 500 gram giá đỗ, 200g thịt ba chỉ thái mỏng, ớt khô, tỏi băm, dấm, nước tương, dầu hào, đường, muối, dầu ăn

1. Rửa sạch giá đỗ và để ráo nước. Cắt ớt khô thành từng phần rồi thêm 1 thìa giấm vào để ngâm.

2. Đun nóng dầu, cho thịt ba chỉ và ớt khô vào xào thơm, rồi thêm giá đỗ vào đảo đều. Tiếp đó thêm tỏi băm, 2 thìa xì dầu, nửa thìa giấm, nửa thìa đường rồi xào trên lửa lớn đến khi chín. Cuối cùng bạn lấy món ăn ra đĩa và thưởng thức.

3. Măng tây

Theo quan niệm của người xưa cho rằng măng tây là biểu tượng của sự may mắn, hàm ý gia đình hòa thuận, sự nghiệp suôn sẻ, phú quý thịnh vượng. Măng tây hiếm khi nở hoa trong nhà nên khi cây cảnh này nở hoa cũng được người xưa coi đó là điềm lành, tượng trưng cho sự may mắn, bình an và phước lành.

Công thức gợi ý: Măng tây xào tôm

Măng tây giòn, mềm và mọng nước, tôm chắc và ngọt. Là món ăn giàu vitamin và protein, thích hợp cho mọi lứa tuổi ăn mà không bị béo.

1. Cắt măng tây thành từng đoạn. Cho vài giọt dầu và một ít muối vào nồi nước đang đun sôi. Thả măng tây vào chần trong 30 giây rồi vớt ra, ngâm vào tô nước đá.

2. Tôm tươi lột vỏ, bỏ chỉ sau đó cho vào bát tô. Thêm chút muối, bột tiêu, rượu trắng rồi ướp trong 10 phút.

3. Pha nước sốt: Cho nửa thìa bột ngô, một chút tinh chất cốt gà, muối, đường, vài giọt dầu ăn và nửa bát nước vào trộn đều.

4. Đun nóng dầu trong chảo và xào tỏi cho đến khi thơm. Cho tôm vào xào chín. Thêm măng tây vào đảo qua lại vài lần. Thêm nước sốt vào đảo đều tay trong khoảng 5 phút rồi lấy ra đĩa là có thể thưởng thức.

4. Rau bina

Trong văn hóa của nhiều nước Châu Á, những loại rau xanh đậm có thể giúp bạn tận hưởng một bữa tiệc mang lại may mắn trong dịp năm mới. Tại Hoa Kỳ cũng như người dân nhiều nước khác cho rằng màu xanh lá cây của các loại rau như đậu hoặc rau bina tượng trưng cho tiền bạc. Vì vậy, càng ăn nhiều, bạn càng có may mắn và phước lộc.

Công thức gợi ý: Rau bina với các loại hạt

Nguyên liệu: Đậu phộng, rau bina, ớt khô, hạt vừng, muối, đường, giấm.

1. Rau bina rửa sạch rồi cắt thành từng đoạn. Đặt nồi nước lên bếp rồi chần qua rau. Khi rau đổi màu xanh thì vớt ra thả vào tô nước lạnh khoảng 5 phút. Sau đó vớt rau ra, vắt nhẹ để loại bỏ nước.

2. Cho một ít dầu ăn và đậu phộng vào nồi, rang đến khi vỏ đậu phộng chuyển màu thì vớt đậu phộng ra.

3. Đun nóng một chút dầu trong chảo, cho lượng vừng và dầu ớt vừa đủ vào xào chung.

4. Tiếp đó cho tỏi băm vào xào thơm thì tắt bếp rồi cho đậu phộng, muối, 2 thìa đường, 4 thìa giấm, đảo đều. Sau đó bạn cho rau bina vào trộn đều và cho ra đĩa.