Nhiều bộ phim hành động thường biến mặt nước thành tấm đệm cứu sinh kỳ diệu cho nhân vật sau cú rơi kinh hoàng từ vách núi cao. Liệu người rơi tự do có thể sống sót qua các va đập khốc liệt hay tất cả chỉ là ảo giác?

Trên màn ảnh bạc, khán giả đã quá quen thuộc với những phân cảnh nhân vật chính bị dồn vào chân tường, sau đó chọn giải pháp nhảy thẳng từ đỉnh đập bê tông, vách đá dựng đứng hay ngọn thác gầm vang xuống dòng nước bên dưới. Sau vài giây lặn mất tăm giữa làn bọt trắng, người hùng lại trồi lên mặt nước, rũ bỏ hiểm nguy và tiếp tục chiến đấu như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Điện thoại và máy quay phim có thể tạo ra những khuôn hình mãn nhãn, nhưng thế giới tự nhiên lại vận hành theo các định luật vật lý không thể chối bỏ. Trong thực tế, nước gần như không thể bị nén. Khi rơi tự do từ trên cao, gia tốc trọng trường sẽ biến mặt nước hiền hòa thành một khối va đập cứng không khác gì bê tông.

Các số liệu vật lý thực nghiệm chỉ ra rằng, khi một người rơi từ bục nhảy 10 mét, vận tốc tiếp nước đạt mức xấp xỉ 50 km/h. Nâng độ cao lên 20 mét, con số này nhanh chóng chạm ngưỡng 70 km/h. Nếu rơi từ độ cao 70 mét, tốc độ chạm mặt nước sẽ vượt qua 130 km/h.

Ở dải vận tốc tương đương một chiếc xe lao hết tốc lực, việc cơ thể tiếp xúc với mặt nước mà không giữ được tư thế thẳng đứng tuyệt đối sẽ kéo theo thảm họa cơ học: chấn thương bẻ gãy các dẻ xương sườn, vỡ xương chậu, gây xẹp lún cột sống và xé toạc các tạng nội tạng bên trong.

Nguy hiểm hơn, tại chân các con đập hoặc thác nước lớn, dòng chảy cuộn xoáy cuốn theo lượng lớn bọt khí làm mật độ nước sụt giảm nghiêm trọng. Lực nổi gần như biến mất khiến nạn nhân chìm sâu không kiểm soát, trong khi các dòng xoáy hồi lưu ngầm bên dưới sẽ siết chặt lấy người rơi và nhấn chìm họ xuống đáy sâu.

Nhìn lại lịch sử điện ảnh, tác phẩm The Fugitive ra mắt năm 1993 là một ví dụ tiêu biểu cho sự phóng đại này. Bác sĩ Richard Kimble do bị truy đuổi đã gieo mình xuống đường xả lũ của đập Cheoah tại bang Bắc Carolina, nơi có độ cao đo đạc thực tế lên đến 69 mét. Cú rơi tự do kéo dài gần 4 giây sẽ đẩy vận tốc va chạm lên tới 130 km/h. Với tư thế ngửa lưng và lộn nhào mất kiểm soát trong không trung, cú va đập kinh hoàng ấy đủ sức làm dập phổi, gãy gập cột sống và khiến nạn nhân bất tỉnh lập tức trước khi chìm vào vùng nước sủi bọt ngập tràn xoáy ngầm của chân đập. Thế nhưng, nhân vật Kimble lại bơi vào bờ hạ lưu mà không gặp bất kỳ tổn hại nào.

Tình huống tương tự cũng xuất hiện trong tác phẩm kinh điển Butch Cassidy and the Sundance Kid năm 1969. Hai tay súng miền Tây nhảy khỏi mỏm đá có độ cao thị giác ước chừng 40-50 mét xuống lòng sông. Mang theo ủng da nặng trịch, quần áo rộng và thắt lưng đạn, cú rơi vụng về trong tư thế ngồi hoặc nằm ngang mặt nước sẽ khiến cột sống vỡ vụn dưới áp lực cực lớn. Hơn thế nữa, những dòng sông miền núi thường chỉ có độ sâu từ một đến hai mét, bên dưới rải rác đá hoa cương sắc nhọn, việc sống sót sau cú nhảy này hoàn toàn đi ngược lại thực tế.

Đến bộ phim Apocalypto năm 2006 do Mel Gibson đạo diễn, nhân vật thợ săn Hổ Trảo đã nhảy xuống từ đỉnh thác Eyipantla ở bang Veracruz, Mexico với độ cao 50 mét để trốn thoát kẻ thù.

Cần lưu ý rằng ngay cả những vận động viên nhảy vách đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới hiện nay cũng chỉ dám thực hiện động tác từ độ cao tối đa 27 mét với tư thế siết cơ bụng, khóa cứng mũi chân và luôn có đội cứu hộ túc trực dưới nước. Rơi từ độ cao tương đương tòa nhà 16 tầng như trong phim sẽ tạo ra gia tốc hãm gấp hàng chục lần trọng lực, khiến cơ thể người bình thường khó lòng bảo toàn tính mạng.

Sự lãng mạn hóa còn được đẩy xa hơn trong The Beach năm 2000 của đạo diễn Danny Boyle. Cảnh nhân vật nữ thực hiện cú nhảy cắm đầu theo kiểu chim én từ thác Heo Suwat tại Thái Lan ở độ cao 25 mét là hành động cực kỳ nguy hiểm.

Với vận tốc chạm nước trên 75 km/h, chỉ cần một sai lệch nhỏ ở phần cổ không được khóa cố định, áp lực thủy động học sẽ bẻ gãy đốt sống cổ, gây tổn thương tủy sống dẫn đến liệt toàn thân. Việc nhảy xuống vùng nước tự nhiên mà không đo đạc độ sâu hay tầm soát các chướng ngại vật ngầm bên dưới là con đường ngắn nhất dẫn đến thảm kịch.

Điểm sáng hiếm hoi mang tính cơ sở thực tế nằm ở bộ phim Papillon năm 1973 dựa trên hồi ký của Henri Charriere. Khi trốn chạy khỏi Đảo Quỷ tại Guyane thuộc Pháp, nhân vật chính dù phải nhảy từ vách đá cao hơn 15 mét nhưng đã bỏ công quan sát quy luật thủy triều, chờ đúng con sóng thứ bảy để lợi dụng sức đẩy ra khơi, đồng thời thả bao tải dừa khô xuống trước làm phao cứu sinh nhằm chống lại hiện tượng kiệt sức giữa dòng nước xoáy hồi lưu.

Trái ngược với sự tính toán đó, các cảnh quay lao xe xuống nước trong Romancing the Stone năm 1984 hay The Rundown năm 2003 lại tiếp tục ru ngủ người xem. Lao một chiếc ô tô từ đỉnh thác cao 20 mét hay văng mình khỏi xe khi lăn xuống sườn núi rồi rớt xuống hố nước sâu sẽ gây ra biến dạng vỏ thép, vỡ kính chắn gió và va đập dữ dội vào các chi tiết kim loại bên trong.

Xung lực thủy tĩnh khi xe và người đập xuống mặt nước đủ sức khiến bất kỳ ai chấn thương sọ não và ngất lịm ngay tức khắc, thay vì có thể tỉnh táo leo lên bờ tiếp tục hành trình.

Rõ ràng, những cú thoát hiểm ngoạn mục trên phim trường chỉ là sản phẩm hoàn hảo của nghệ thuật biên dựng và dàn dựng góc máy. Trước sức cản vật lý nghiệt ngã của mặt nước và gia tốc rơi tự do, ranh giới giữa một cú nhảy sinh tồn trên màn ảnh và thảm kịch ngoài đời thực chỉ cách nhau trong gang tấc.