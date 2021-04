Dạo gần đây, trên mạng xã hội liên tục nổi lên trend khoe dưa hấu nhà tự trồng. Có thể thấy, do chỉ tự trồng trong vườn nhà hoặc trong chậu, không chăm bón như những nơi trồng dưa để bán nên đa phần các quả dưa tự trồng này khá nhỏ. Vì thế, trường hợp tự trồng được quả dưa to như trong đoạn clip dưới đây cũng không nhiều và đáng ngưỡng mộ.



Thế nhưng, quá trình mang được quả dưa này vào nhà bổ cũng rất vất vả, bởi vị trí trồng dưa đúng là rất "khác người". Điều này khiến cho các thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau thử sức lấy. Và kết quả đúng là rất bõ công.

Trồng được quả dưa hấu to quá cũng khổ: Thu hoạch phát mệt, cũng may kết quả bù lại

Do quả dưa này trồng ở một phần đất nằm ngoài hàng rào sắt nên khi mang dưa vào gặp rất nhiều khó khăn bởi quả dưa to hơn lỗ hổng trên hàng rào. Cũng may, sau khi đã đổi người, sử dụng "sức mạnh" thì các thành viên trong gia đình đã mang được quả dưa vào một cách thành công dù (có lẽ) hơi dập nhẹ chút xíu ngoài vỏ.



Đáng mong chờ hơn chính là khoảnh khắc bổ quả dưa ra, bởi cảm giác tự trồng trong vườn được một quả dưa hấu to như vậy thì ai mà chẳng hồi hộp về thành quả chứ?!!! Và rất bất ngờ bởi mọi thứ lại hấp dẫn như thế này.

Có thể thấy, càng ngày, dân tình càng yêu thích với việc tự trồng dưa hấu tại nhà. Mỗi lần bổ dưa là một lần hồi hộp chứng kiến thành quả của mình, đâu phải ai cũng từng được như thế. Bạn đã lần nào được thử cảm giác bổ dưa do mình tự trồng chưa?

Nguồn: TikTok @mellyyleaf