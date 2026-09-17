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Trồng cây gì trong nhà để thanh lọc không khí?

Lâm An
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Không chỉ giúp không gian sống thêm xanh mát, một số loại cây còn được nhiều người lựa chọn với mong muốn hỗ trợ thanh lọc không khí.

Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ là loại cây có sức sống tốt, chịu hạn và thích nghi với nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Đây cũng là một trong những cây thường được lựa chọn để đặt trong phòng khách, phòng ngủ hoặc khu vực làm việc.

- Ảnh 1.

Cây lưỡi hổ có khả năng hấp thụ CO₂ vào ban đêm và giải phóng oxy trong quá trình quang hợp. Ảnh: ST

Lưỡi hổ thuộc nhóm thực vật CAM, có khả năng hấp thụ CO₂ vào ban đêm và giải phóng oxy trong quá trình quang hợp. Cây vì thế thường được nhiều gia đình lựa chọn để đặt trong phòng ngủ. Để cây phát triển tốt, bạn chỉ cần tưới nước khi đất đã khô, tránh để chậu bị úng nước.

Cây trầu bà

Trầu bà nổi bật với khả năng sinh trưởng nhanh, dễ chăm sóc và phù hợp với cả không gian rộng lẫn căn hộ nhỏ. Cây có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh, đặt trên bàn, kệ hoặc treo ở ban công. Trầu bà không cần quá nhiều ánh sáng và nên được tưới khi bề mặt đất bắt đầu khô.

Một số nghiên cứu trong môi trường kín cho thấy trầu bà có khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC). Tuy nhiên, trong điều kiện nhà ở thực tế, hiệu quả này không thể thay thế việc thông gió hoặc sử dụng thiết bị lọc không khí.

Cây dây nhện

Cây dây nhện là một trong những loại cây cảnh trong nhà khá phổ biến nhờ khả năng thích nghi tốt và không đòi hỏi nhiều công chăm sóc. Cây có những chiếc lá dài, mảnh, mọc thành bụi và thường tạo ra các nhánh con rủ xuống, vì vậy đặc biệt phù hợp để trồng trong chậu treo hoặc đặt trên kệ cao.

- Ảnh 2.

Cây dây nhện có khả năng loại bỏ một số chất như formaldehyde và carbon monoxide khỏi không khí. Ảnh: ST

Không chỉ có giá trị trang trí, dây nhện còn được biết đến qua các nghiên cứu về khả năng hấp thụ một số hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) trong môi trường kín. Trong các thử nghiệm của NASA về cây trồng trong nhà, dây nhện nằm trong nhóm thực vật được đánh giá về khả năng loại bỏ một số chất như formaldehyde và carbon monoxide khỏi không khí trong điều kiện thí nghiệm.

Cây cau tiểu trâm

Cau tiểu trâm có dáng nhỏ gọn, thích hợp với những căn hộ hoặc không gian có diện tích hạn chế. Cây có thể đặt trên bàn, kệ sách hoặc gần cửa sổ.

Ngoài tác dụng trang trí, cây xanh nói chung có thể góp phần tăng độ ẩm và tạo cảm giác dễ chịu hơn trong không gian sống. Tuy nhiên, không nên kỳ vọng một vài chậu cây có thể thay thế hoàn toàn việc thông gió hay sử dụng thiết bị lọc không khí.

Cây nha đam (lô hội)

Nha đam không chỉ quen thuộc với công dụng trong làm đẹp và chế biến thực phẩm mà còn là loại cây khá dễ trồng tại nhà. Cây mọng nước, có khả năng chịu khô hạn tốt và không cần tưới thường xuyên.

- Ảnh 3.

Cây nha đam có khả năng lọc các chất độc như benzen và formaldehyde từ đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sơn... Ảnh: ST.

Cây nha đam có khả năng lọc các chất độc như benzen và formaldehyde từ đồ gỗ, vật liệu xây dựng, sơn, giấy dán tường và các sản phẩm tẩy rửa. Đặc biệt, cây có thể hấp thụ CO2, CO và nhả ra oxy về đêm nên thích hợp đặt trong phòng ngủ. Khi cây xuất hiện nhiều đốm nâu, điều này chứng tỏ không khí quanh khu vực đang bị ô nhiễm nặng.

Trồng cây xanh là cách đơn giản để không gian sống thêm thoáng đãng, nhưng để duy trì chất lượng không khí tốt, việc giữ nhà cửa thông thoáng và hạn chế các nguồn gây ô nhiễm vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Nguồn: Tổng hợp

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Tags

cây lưỡi hổ

cây trầu bà

cây dây nhện

cây nha đam

lọc không khí

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