Trời mát, không sử dụng điều hòa có nên rút phích cắm điện không? Thì ra lâu nay nhiều người làm sai mà không biết

Thời tiết đang dần mát mẻ hơn với những cơn mưa thu và không khí se lạnh. Lúc này, nhiều gia đình không còn bật điều hòa nữa. Tuy nhiên, hầu hết mọi người chỉ tắt máy bằng nút bật/tắt trên điều khiển từ xa, để điều hòa ở chế độ chờ. Liệu cách làm này có thực sự đúng đắn?

Trong gia đình, điều hòa chủ yếu được sử dụng để làm mát trong mùa hè oi bức. Sang mùa xuân và thu, thời tiết dễ chịu hơn nên nhu cầu sử dụng điều hòa cũng giảm. Đến mùa đông lạnh giá, khi đã có lò sưởi hoặc các thiết bị sưởi ấm khác, điều hòa gần như "nghỉ ngơi" hoàn toàn. Thực tế, điều hòa chỉ hoạt động nhiều nhất khoảng 2-3 tháng trong năm; thời gian còn lại, chúng hầu như "nghỉ" hoàng toàn.

Vậy, khi không sử dụng, bạn có nên rút phích cắm điều hòa không? Câu trả lời là có, và nhiều người đang vô tình quên điều này. Theo thợ điện tử giàu kinh nghiệm: Nếu không dùng điều hòa trong thời gian dài, bạn cần thực hiện 2 việc quan trọng sau. Nếu không, không chỉ tuổi thọ máy giảm sút mà hóa đơn tiền điện cũng tăng vọt.

Thứ nhất: Rút phích cắm nguồn điện

Nếu bạn chỉ tắt bằng remote, điều hòa vẫn ở chế độ chờ, với nguồn điện luôn kết nối. Lúc này, bảng mạch và biến áp bên trong máy tiếp tục hoạt động ngầm.

Ở chế độ chờ, điều hòa có thể tiêu thụ từ vài watt đến hàng chục watt điện. Với khoảng 10 tháng không sử dụng trong năm, lượng điện lãng phí này tích lũy thành con số đáng kể. Đặc biệt, với điều hòa thông minh (có kết nối WiFi/IoT), chúng cần duy trì kết nối internet để điều khiển từ xa, nên mức tiêu thụ có thể lên đến 5-15 watt. Theo ước tính, việc không rút phích có thể làm tăng thêm khoảng 100.000-170.000 VND vào hóa đơn điện hàng năm.

Rút phích không chỉ tiết kiệm điện mà còn giúp kéo dài tuổi thọ máy. Các linh kiện điện tử bên trong điều hòa hiện đại, như bảng mạch tích hợp, sẽ bị hao mòn nếu luôn ở trạng thái chờ. Kết quả là, máy dễ hỏng hóc sớm hơn.

Thứ hai: Vệ sinh điều hòa kịp thời

Khi sử dụng trong mùa hè, lưới lọc điều hòa dễ tích tụ bụi bẩn, vết bẩn và vi khuẩn. Nếu không vệ sinh ngay sau khi ngừng dùng, những thứ này có thể lan ra không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe gia đình.

Hơn nữa, quá trình làm mát tạo ra hơi nước ngưng tụ bên trong máy. Nếu để lâu mà không làm sạch, môi trường ẩm ướt sẽ dẫn đến nấm mốc, mùi hôi, và làm giảm chất lượng không khí trong phòng.

Việc vệ sinh điều hòa khá đơn giản: Mở nắp máy, tháo lưới lọc ra, rửa sạch bằng nước và chất tẩy rửa nhẹ, rồi lắp lại. Đối với lỗ thông hơi, chỉ cần lau khô bề mặt bằng khăn ẩm là đủ.

Nhờ vệ sinh kịp thời, khi mùa hè năm sau quay lại, bạn có thể bật máy ngay mà không lo bụi bẩn hay mùi khó chịu – tránh phải làm việc này giữa trời nóng nực.

Rút phích cắm và vệ sinh điều hòa khi không sử dụng vừa giúp tiết kiệm điện, bảo vệ sức khỏe vừa kéo dài tuổi thọ máy.