Một TP Việt Nam vừa vượt Bangkok về một chỉ số được coi như “xương sống” cho thị trường vốn toàn cầu

Mới đây, Tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc công bố về chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu ấn bản lần 38 (GFCI 37). Theo đó, TP HCM của Việt Nam đạt 664, tăng 10 điểm GFCI. Nhờ vậy, TP HCM xếp thứ 95, tăng 3 hạng so với kỳ xếp hạng hồi tháng 3/2025. Đây cũng là thành tích cao nhất của TP HCM kể từ khi bắt đầu được vào danh sách xếp hạng năm 2022.

Ngoài ra, TP HCM còn nằm trong top 15 trung tâm tài chính được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ trong 2 - 3 năm tới. Riêng hạng mục công nghệ tài chính (Fintech) giảm 2 bậc, từ 88 xuống 90.

Với thành tích trên, đây là lần đầu tiên TP HCM của Việt Nam vượt hạng Bangkok (Thái Lan) khi trung tâm tài chính này rời khỏi top 100 và hiện đứng thứ 102. Đồng thời, với sự tiến bộ đáng kể về điểm số và thứ hạng, TP HCM đã rút ngắn được khoảng cách vị thế với trung tâm tài chính với Jakarta (Indonesia). Trong khu vực ASEAN, Singapore tiếp tục là một điểm sáng nổi bật, khi vẫn duy trì hạng 4 toàn cầu.

Ở cấp độ trên toàn cầu, New York (Mỹ) giữ vững vị trí dẫn đầu, với 766 điểm. Kế tiếp là London (Anh), Hong Kong (Trung Quốc) và Singapore. Trên thực tế, top 10 thành phố dẫn đầu toàn cầu đều giữ nguyên thứ hạng.

Theo Tổ chức Z/Yen Partners (Anh) và Viện Phát triển Trung Quốc, điểm GFCI được tính bằng 140 yếu tố đầu vào, cung cấp bởi bên thứ 3, bao gồm Liên Hợp Quốc, Diễn đàn Kinh tế thế giới, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Minh bạch quốc tế, Quỹ World Wide Web và các đơn vị khác.

Bên cạnh đó, các thành phố còn được chấm điểm qua thăm dò trực tuyến. Những yếu tố đầu vào này sẽ tính điểm cho nhiều tiêu chí thành phần như quản lý đầu tư, bảo hiểm, ngân hàng, mức độ phát triển khu vực tài chính, nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng và danh tiếng chung.

Cuối cùng, điểm GFCI chung cuộc là tổng các điểm tiêu chí, quyết định thứ hạng năng lực cạnh tranh ở lĩnh vực trung tâm tài chính của các thành phố. Kết quả này cũng thường được các nhà hoạch định chính sách và đầu tư dùng làm tư liệu tham khảo.

Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 27/6 định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

TP HCM là một trong hai trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM bao gồm một phần phường Bến Thành, phường Sài Gòn và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh: VGP

Trung tâm tài chính quốc tế được coi như "xương sống" cho thị trường vốn toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua.

Trên thực tế, Nghị quyết phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1/9/2025, nhằm định hướng xây dựng trung tâm tài chính tại TP HCM và Đà Nẵng, với cơ chế quản lý thống nhất nhưng phát triển sản phẩm đặc thù theo thế mạnh từng địa phương.

Cụ thể, tại TP HCM, trung tâm tài chính được định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ toàn diện như thị trường ngân hàng, vốn gắn với dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ... Ngoài ra, còn có các cơ chế thử nghiệm (sandbox) về công nghệ tài chính (fintech), đổi mới sáng tạo, sàn giao dịch chuyên biệt, hàng hóa phái sinh. Trong khi đó, Đà Nẵng phát triển tài chính xanh, công nghệ tài chính, dịch vụ số và thử nghiệm có kiểm soát tài sản, tiền số, thu hút các quỹ đầu tư.

Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu Trung tâm Tài chính TP HCM sẽ đi vào vận hành từ năm nay và hoàn thành trong 5 năm. Trung tâm này sẽ được quy hoạch ở phường Sài Gòn, Bến Thành (Quận 1 cũ) và khu đô thị Thủ Thiêm.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ của toàn bộ dự án dự kiến khoảng 172.000 tỷ đồng (tương đương với 7 tỷ USD). Đáng chú ý, riêng khu lõi cần khoảng 16.000 tỷ đồng triển khai trong 2 -3 năm đầu. Trong đó 2.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước để xây trụ sở cơ quan nhà nước, phần còn lại dự kiến huy động từ các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước.