Bức ảnh của về tên lửa hành trình thế hệ mới của Ukraine đã được phóng viên Yefrem Lukatsky đăng tải trên trang Facebook cá nhân. Trong phần mô tả, nhà phân tích bình luận rằng tên lửa này đã được đưa vào sản xuất hàng loạt.

Bức ảnh được chụp vào thứ năm, ngày 14 tháng 8 năm 2025 tại một địa điểm không được tiết lộ ở Ukraine.

Ông Yefrem Lukatsky viết: "Tên lửa Flamingo do Ukraine sản xuất có tầm bắn hơn 3.000 km, đã đưa vào sản xuất hàng loạt, được phát hiện tại xưởng của một trong những công ty quốc phòng hàng đầu của đất nước là Fire Point, ở một địa điểm không được tiết lộ".

Theo các nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, tên lửa hành trình Flamingo có tầm bắn đủ sức vươn tới thành phố Surgut của Nga. Các nhà phân tích cho biết loại đạn này có thể mang đầu đạn nặng tới 1,5 tấn, biến nó thành một loại công cụ với khả năng gây sát thương đáng kể.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng một cuộc tấn công hoặc mảnh vỡ từ tên lửa Flamingo rơi xuống sẽ gây ra hậu quả thảm khốc, đặc biệt nếu nó đánh trúng các cơ sở chiến lược như cơ sở hạ tầng dầu khí gần Surgut - một trong những trung tâm sản xuất dầu mỏ chủ chốt của Nga. Thiệt hại tiềm tàng sẽ bao gồm sự tàn phá trên diện rộng, hỏa hoạn và tác động đến môi trường.

Với tầm bay 3.000 km, tốc độ lên đến 900 km/h và sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp có khả năng chống nhiễu điện tử. Những thông số này khiến Flamingo trở thành một trong những phát triển tiên tiến nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tên lửa hành trình Flamingo giúp Ukraine thực hiện những cuộc tấn công tầm xa cực kỳ nguy hiểm.

Nhưng theo một số nguồn tin, Flamingo có nhiều điểm tương đồng đáng kể với dự án FP-5 do công ty Milanion Group của Anh giới thiệu tại triển lãm vũ khí quốc tế IDEX-2025 ở UAE. Không loại trừ khả năng London đã giúp Kyiv phát triển thứ vũ khí nói trên.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn Milanion của Anh và công ty Ukrainian Armor của Ukraine đã được ghi nhận. Trước đó, hai công ty này đã ký thỏa thuận sản xuất chung hệ thống robot AGEMA.

Có khả năng Kyiv đã nhận giấy phép sản xuất phiên bản FP-5 của Ukraine, được điều chỉnh theo nhu cầu địa phương và đổi tên gọi là Flamingo.