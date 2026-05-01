Trịnh Công Sơn la Khánh Ly: "Bỏ tay ra, đứng hát cho nghiêm chỉnh"

Mới đây, tại chương trình Chân dung Khánh Ly – Hát cùng nguồn cội, danh ca Khánh Ly đã chia sẻ lần đầu hát trên sân khấu cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.



Bà nói: "Tới ngày 19 tháng 11 năm 1967, tôi chính thức bước lên sân khấu hát với ông Trịnh Công Sơn ở Quán Văn. Đó cũng là lần đầu tiên tôi hát Diễm xưa.

Khánh Ly

Lúc đó, tôi đơn giản chỉ là hát, không có vấn đề gì được đặt ra cả. Quả thực, đó là một đêm nhạc đáng nhớ trong cuộc đời tôi. Tôi không có gì, phải đi mượn áo, mượn váy, mượn cả giày nữa để đến gặp các anh em trong đêm nhạc đó.

Tôi không bao giờ nghĩ có đông đảo người tới xem đến vậy, cứ nghĩ là hát cho mấy anh em nghe thôi. Tôi quá sợ, dù bản tính của tôi cũng đàn ông.

Tôi sợ đứng cạnh tác giả là ông Trịnh Công Sơn, sợ đứng hát trước một đám người quá đông như vậy. Cho nên, tôi bỏ luôn đôi giày ra. Chỗ đó chỉ là một khoảng đất trống lồi lõm, có gạch đá nên tôi sợ đứng không vững.

Về chuyện "nữ hoàng chân đất", thực ra đó là lần đầu tiên tôi đứng hát trước một đám đông không dưới 1000 người. Tôi không còn giữ nổi bình tĩnh vì tôi có rất ít kinh nghiệm về ca hát, giao lưu với đám đông.

Ông Sơn rất khó tính, thấy tôi cứ vịn vai ông vì đứng không vững, ông liền la tôi: "Bỏ tay ra, đứng hát cho nghiêm chỉnh". Đó là lí do tôi bỏ guốc cao ra để đứng chân đất.

Tôi cứ nghĩ rằng điều này sẽ giúp tôi lấy lại bình tĩnh. Và quả thực, nhờ thế mà tôi trình bày được tất cả những bài hát của ông Trịnh Công Sơn trong suốt đêm đó, là khoảng 30 tới 40 bài hát trong 1 đêm.

Trịnh Công Sơn và Khánh Ly

Từ một buổi chiều gặp lại nhau trên nền gạch đổ nát, có một quán lá sơ sài được dựng lên, chúng tôi đã gây dựng sự nghiệp".

Khánh Ly và Trịnh Công Sơn là cặp bài trùng đặc biệt nhất của tân nhạc Việt Nam, gắn liền với danh xưng "Nữ hoàng chân đất" và dòng nhạc sầu muộn. Giọng hát khàn đục, bản năng của Khánh Ly được xem là mảnh ghép hoàn hảo nhất để truyền tải cái tôi triết lý và thân phận trong ca từ họ Trịnh.

Mối lương duyên nghệ thuật này bắt đầu từ những buổi hát không công tại Quán Văn, tạo nên sức sống bền bỉ cho nhạc Trịnh suốt nhiều thập kỷ. Dù sau này có nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng cách xử lý tự nhiên, thiếu kỹ xảo của Khánh Ly vẫn được coi là "chuẩn mực" cảm xúc của dòng nhạc này. Giữa họ không phải là tình yêu lứa đôi thông thường mà là một sự tri kỷ sâu sắc, vượt lên trên những danh lợi đời thường.