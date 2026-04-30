Nữ ca sĩ khiến vợ cũ Bằng Kiều ghen tị, thừa nhận hơn mình 1 điều

Vừa qua, vợ cũ Bằng Kiều là ca sĩ Trizzie Phương Trinh đã chia sẻ một bài viết trên trang cá nhân bày tỏ lòng ngưỡng mộ của mình dành cho ca sĩ hải ngoại Bảo Hân.



Cô viết: "Mình ít khi ngưỡng mộ một ai đó nhưng một khi đã ngưỡng mộ thì luôn có lý do rất xứng đáng.

Trizzie Phương Trinh và Bảo Hân

Ai cũng nghĩ Trizzie là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng Trizzie biết có một người còn mạnh mẽ hơn mình, đó là Bảo Hân. Điều mình ngưỡng mộ ở Hân là dù mang trong người căn bệnh Parkinson, Hân chưa bao giờ để nó kéo tinh thần mình xuống.

Ra ngoài lúc nào Hân cũng chỉn chu, xinh đẹp, lạc quan và yêu đời. Nếu không vì những triệu chứng làm cơ thể đôi lúc cứng lại hay giọng nói run rẩy như trong video này, chắc không ai nghĩ rằng Hân đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh này suốt 16 năm qua. Và cũng chính vì vậy mà Hân phải rời xa sân khấu khi tên tuổi vẫn còn đang ở đỉnh cao.

Lý do thứ hai khiến mình ngưỡng mộ và nói thật là có chút ganh tỵ, là vì Hân có một người chồng quá tuyệt vời! Tee yêu vợ vô điều kiện, luôn làm mọi điều có thể để mang lại niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn mà căn bệnh mang đến".

Bảo Hân, tên thật là Phan Quốc Bảo Hân, sinh năm 1973 tại TP.HCM trong một gia đình nghệ thuật.

Mới vài tuổi đã theo gia đình sang Áo định cư, cô sớm tiếp xúc với âm nhạc và có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh. Trước khi chính thức theo nghiệp ca hát, Bảo Hân đã có thời gian hoạt động như một người mẫu thời trang tại Los Angeles, Mỹ. Cô từng đoạt giải á hậu 2 một cuộc thi nhan sắc.

Bảo Hân và chồng.

Với kiến thức và niềm đam mê mãnh liệt với thời trang, Bảo Hân không chỉ là ca sĩ mà còn là một biểu tượng thời trang đích thực trên sân khấu ca nhạc hải ngoại cuối thập niên 90 và đầu thập niên 2000.

Cô nổi tiếng với gu ăn mặc cá tính, độc đáo, luôn đi trước xu hướng, tự chuẩn bị trang phục biểu diễn và tạo nên phong cách riêng biệt, không thể lẫn lộn. Những bộ cánh táo bạo, bắt mắt và phong thái tự tin của cô đã góp phần tạo nên một hình ảnh Bảo Hân đầy sức hút, đại diện cho thế hệ ca sĩ trẻ năng động, hiện đại.

Cô được khán giả yêu mến không chỉ bởi giọng hát mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn mực của một cựu người mẫu.

Trên sân khấu ca nhạc, Bảo Hân được yêu mến nhờ phong cách trình diễn sôi động, bốc lửa, kết hợp vũ đạo. Bảo Hân chuyên về nhạc trẻ và dòng nhạc New Wave, đem lại làn sóng mới cho âm nhạc của cộng đồng người Việt tại hải ngoại.

Khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Bảo Hân bất ngờ biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Phải đến sau này, cô mới tiết lộ lý do khiến mình phải đưa ra quyết định đau lòng đó, là do căn bệnh Parkinson. Đây là một căn bệnh rối loạn thần kinh thoái hóa mãn tính, ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát vận động, gây run rẩy, cứng cơ và khó khăn trong việc đi lại, giữ thăng bằng.

Điều đáng nói, căn bệnh này có tính di truyền trong gia đình cô, khi mẹ, cậu ruột và anh trai của cô cũng mắc phải. Bảo Hân chia sẻ, cô phải đối mặt với những cơn đau đớn, không thể kiểm soát được hành vi và cử động cơ thể. Nếu không uống thuốc duy trì, cơ thể cô sẽ co giật.

Việc đứng trên sân khấu, hát, nhảy và khuấy động khán giả trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Với tinh thần cầu toàn, không muốn trình diễn một màn trình diễn không trọn vẹn, Bảo Hân đã quyết định nghỉ hát hơn 10 năm, chấp nhận rời xa đam mê và khán giả để tập trung chiến đấu với bệnh tật.

Hành trình sống chung với Parkinson của Bảo Hân là một cuộc chiến không ngừng nghỉ. Cô phải uống thuốc đến 6 lần mỗi ngày, tranh thủ làm mọi việc khi thuốc còn tác dụng.

Dù bị hành hạ bởi bệnh tật, Bảo Hân vẫn giữ vững tinh thần lạc quan đáng ngưỡng mộ. Cô chia sẻ, dù bệnh tật nhưng luôn tâm niệm "bệnh thì bệnh nhưng lúc nào mình cũng phải đẹp. Có chết cũng phải mặc đẹp". Cô muốn trở thành "một bệnh nhân Parkinson đẹp nhất" và không muốn nói ra bệnh tật để được thương hại, mà để chia sẻ và truyền động lực.

Thời gian gần đây, Bảo Hân dần trở lại sân khấu trong sự giúp đỡ, ủng hộ của đồng nghiệp. Trizzie Phương Trinh là một trong những người năng nổ giúp đỡ cô nhiều nhất.

Nữ ca sĩ còn đứng ra kêu gọi các bầu show hãy mời Bảo Hân đi diễn để cô có cơ hội được đứng trên sân khấu nhiều hơn.