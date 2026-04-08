Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông

Mạnh Dương |

Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển phía Đông ngày 8/4, đồng thời bác bỏ khả năng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc.

Các chốt gác của Hàn Quốc và Triều Tiên đối diện nhau gần khu phi quân sự tại Paju, Hàn Quốc, ngày 6/10/2022. (Ảnh: REUTERS)

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông vào sáng 8/4, chỉ một ngày sau vụ phóng khác hôm 7/4, trong bối cảnh Bình Nhưỡng dập tắt hy vọng đối thoại từ Seoul.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các tên lửa được phóng vào khoảng 8h50 sáng (giờ địa phương) từ khu vực gần Wonsan, bờ Đông Triều Tiên, bay khoảng 240 km. Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết vụ phóng.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cũng phát hiện một vụ phóng nghi là tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Bình Nhưỡng ngày 7/4. Theo hãng tin Yonhap, vật thể này bay về phía Đông nhưng có dấu hiệu bất thường và biến mất trong giai đoạn đầu, nhiều khả năng là vụ phóng thất bại.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia ngày 8/4, coi các vụ phóng là hành động khiêu khích vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Triều Tiên chấm dứt các cuộc thử nghiệm.

Trong khi đó, Triều Tiên bác bỏ lệnh cấm của Liên hợp quốc, cho rằng các hạn chế này xâm phạm quyền tự vệ của nước này.

Diễn biến mới diễn ra sau khi quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Triều Tiên Jang Kum Chol khẳng định Bình Nhưỡng không thay đổi lập trường coi Hàn Quốc là “kẻ thù”.

Ông Jang Kum Chol cho rằng Seoul đang “ảo tưởng” nếu tin rằng quan hệ giữa hai nước có thể cải thiện. Phát biểu được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA đăng tải cho thấy lập trường cứng rắn của Bình Nhưỡng vẫn không thay đổi.

Trước đó ngày 7/4, Triều Tiên từng có phát biểu được coi là mang tính hòa dịu khi đánh giá Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung là “rất may mắn và sáng suốt” vì bày tỏ tiếc nuối về các vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, động thái mới cho thấy Bình Nhưỡng nhanh chóng bác bỏ những cách diễn giải tích cực từ phía Seoul, đồng thời tiếp tục thử nghiệm vũ khí nhằm củng cố năng lực răn đe.

