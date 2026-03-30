Triều Tiên thử nghiệm động cơ tên lửa có khả năng nhắm mục tiêu vào lục địa Mỹ

Thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn tại một địa điểm không được tiết lộ ở Triều Tiên (Ảnh: AP)

Vụ thử nghiệm động cơ tên lửa có thể cho thấy Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đang có ý định mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí tên lửa có khả năng vươn tới lục địa Mỹ.

Thông tin hôm 29/3 của hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) được đưa ra vài ngày sau khi Chủ tịch Kim Jong-un có bài phát biểu tại Quốc hội Triều Tiên. Trong đó, ông cam kết củng cố vững chắc vị thế cường quốc hạt nhân của đất nước và cáo buộc Mỹ gây ra "khủng bố nhà nước và xâm lược" toàn cầu - dường như ám chỉ đến cuộc chiến ở Trung Đông.

KCNA đưa tin lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã quan sát vụ thử nghiệm động cơ tên lửa phản lực trên mặt đất sử dụng vật liệu composite sợi carbon mới. Sức mạnh tối đa của động cơ tên lửa là 2.500 kiloton - tăng từ khoảng 1.971 kiloton được báo cáo trong một cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn tương tự hồi tháng 9/2025.

Triều Tiên hướng tới củng cố vững chắc vị thế cường quốc hạt nhân của nước này (Ảnh: Yonhap)

Các nhà quan sát cho rằng việc thúc đẩy tăng công suất động cơ tên lửa có thể liên quan đến nỗ lực đặt nhiều đầu đạn hạt nhân lên một tên lửa duy nhất để tăng khả năng đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ.

KCNA không thông tin cụ thể thử vụ nghiệm động cơ tên lửa diễn ra khi nào hoặc ở đâu.

Cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao trên được tiến hành như một phần của chương trình quân sự 5 năm mở rộng của nước này. Theo KCNA, kế hoạch này có các mục tiêu bao gồm nâng cấp "phương tiện tấn công chiến lược". Điều này được hiểu là các tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, nhắm mục tiêu vào lục địa Mỹ.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc thử nghiệm trên mặt đất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn lực đẩy cao sử dụng vật liệu composite sợi carbon (Ảnh: Yonhap)

Chủ tịch Kim Jong-un cho biết cuộc thử nghiệm động cơ tên lửa mới nhất có ý nghĩa to lớn trong việc đưa sức mạnh quân sự chiến lược của đất nước lên mức cao nhất - KCNA đưa tin.

Trong những năm gần đây, Triều Tiên đã thử nghiệm nhiều loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) khác nhau, chứng minh tiềm năng tầm bắn tới lục địa Mỹ - bao gồm cả các tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn khiến việc phát hiện tên lửa trước khi cất cánh trở nên khó khăn hơn. Các tên lửa nhiên liệu lỏng cũ hơn của nước này phải được nạp nhiên liệu trước khi cất cánh và không thể hoạt động lâu.

Kể từ khi cuộc đàm phán giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump thất bại vào năm 2019, Triều Tiên đã nỗ lực mở rộng kho vũ khí hạt nhân của nước này. Tại đại hội Đảng Lao động Triều Tiên hồi tháng 2 năm nay, ông Kim Jong-un để ngỏ khả năng đối thoại với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, ông kêu gọi Mỹ từ bỏ yêu cầu giải trừ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán.