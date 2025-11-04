Hãng tin Yonhap dẫn nguồn tin từ Bộ Tổng tham mưu Liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm thứ Ba (4/11) cho biết, vào khoảng 16h ngày 3/11, quân đội Triều Tiên đã phóng 10 tên lửa từ hệ thống phóng loạt (MLRS) về phía Biển Hoàng Hải.

Vụ phóng diễn ra chưa đầy một giờ trước khi Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Kyu-baek đến thăm doanh trại Bonifas - sở chỉ huy của tiểu đoàn an ninh thuộc Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Khu phi quân sự (DMZ). Đây là chuyến thị sát chung đầu tiên của bộ trưởng hai nước kể từ năm 2017.



"Quân đội của chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Triều Tiên dưới sự phối hợp phòng thủ vững chắc giữa Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời duy trì khả năng sẵn sàng ứng phó trước các mối đe dọa", JSC nhấn mạnh.

Trước đó, vào tháng 10, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, chỉ khoảng một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị đến thăm Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Hiện, giới chức Triều tiên chưa bình luận về các thông tin trên.