Ra mắt với thông số chấn động, Redmi K90 Pro Max thực sự khiến điện thoại cao cấp giá gấp đôi phải "xấu hổ"

Trong lúc các mẫu điện thoại flagship bắt đầu được tung ra thị trường với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, một ứng cử viên Android tầm trung mới từ Xiaomi đã xuất hiện và lập tức chiếm lấy ánh đèn sân khấu.

Với bảng thông số kỹ thuật gây "xấu hổ" cho các dòng máy cao cấp, Redmi K90 Pro Max xứng danh là một "quái vật giá trị" thực thụ.

Mẫu Redmi K90 Pro Max mới nhất cũng đánh dấu lần đầu tiên thương hiệu Redmi ra mắt một sản phẩm mang hậu tố Pro Max. Trước đây, các thiết bị của hãng chỉ có tên gọi Pro và Ultra, và có vẻ như việc sử dụng thương hiệu này cũng có những tính toán đầy tự tin.

Được giới thiệu tại Trung Quốc tuần qua với mức giá dưới 600 USD, mẫu điện thoại mới của Redmi nhằm vào phân khúc giá rẻ - tầm trung nhưng lại mang đến những thông số kỹ thuật hạng nặng.

Phần cứng gây chấn động

Trái tim của điện thoại là viên pin silicon-carbon 7.560mAh gây chú ý. Đây là dung lượng còn nhiều hơn cả những mẫu điện thoại chơi game chuyên dụng, chưa nói đến những chiếc điện thoại thanh mỏng thông thường.

Các thông số sạc cũng mạnh không kém: sạc nhanh 100W có dây và 50W không dây. Đáng chú ý là khả năng sạc ngược 22.5W (hỗ trợ cả có dây và không dây) - một mức độ hào phóng chưa từng thấy trong phân khúc giá này.

Cung cấp sức mạnh cho thiết bị là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 3nm mới nhất của Qualcomm. Đi kèm là các lựa chọn bộ nhớ 12GB hoặc 16GB và bộ nhớ lưu trữ lên đến 1TB.

Người dùng có thể chờ đợi những bước nhảy vọt lớn về hiệu suất và hiệu quả bền vững so với các mẫu thế hệ trước, khi máy có thể đảm đương việc chơi game nặng, quay video 4K và các tác vụ AI mượt mà. Redmi khẳng định chiếc smartphone mới nhất mang lại sức mạnh vô song với mức giá không thể đánh bại.

Về kết nối, máy có cổng USB 3.2 Gen1 hỗ trợ tốc độ truyền dữ liệu nhanh lên đến 5Gbps và đạt chuẩn độ bền IP68.

Màn hình cũng tham vọng không kém. Đây là điện thoại thông minh đầu tiên của công ty có màn hình OLED 1.5K (độ phân giải 2.608 x 1.200) 6.9 inch khổng lồ, với tần số quét 120Hz.

Giống như bất kỳ điện thoại cao cấp nào, nó có khả năng hiển thị nội dung HDR10+, Dải màu rộng 100% DCI-P3 và chứng nhận Dolby Vision. Đặc biệt, độ sâu màu 12-bit của máy hỗ trợ tới 68,7 tỷ màu (so với 1,07 tỷ màu thông thường).

Độ sáng tối đa được công bố ở mức 3.500 nits và có thể xuống thấp tới 1 nit. Trên lý thuyết, độ sáng tối đa này còn cao hơn nhiều mẫu cao cấp (Apple và Samsung gần đây hứa hẹn 2.000–2.600 nits).

Bên dưới màn hình là cảm biến vân tay siêu âm trong màn hình nhanh hơn và được bảo vệ bởi Kính Longjing của Xiaomi để đảm bảo độ bền lâu dài. Máy còn có Chip hiển thị D2 độc lập và AI chuyên dụng với Mô-đun GEX, chịu trách nhiệm mang lại chất lượng hình ảnh tương đương với phần cứng cấp PC.

Hệ thống ba camera 50MP với ống kính tiềm vọng 5x

Cụm camera “Pro Max” quen thuộc ở mặt sau không chỉ để làm đẹp. Bên trong là hệ thống ba camera 50MP mạnh mẽ.

Đầu tiên là camera chính 50MP f/1.88, dựa trên cảm biến lớn LightHunter 950 1/1.31 inch, có Dải động cao (HDR) 13.5EV linh hoạt. Đây cũng là cảm biến được tìm thấy trên Xiaomi 17 bản tiêu chuẩn.

Đáng ngạc nhiên, mô-đun tele Pro của năm ngoái đã được thay thế bằng một ống kính tele tiềm vọng 50MP f/3.0, dựa trên cảm biến hình ảnh ISOCELL JN5 của Samsung. Nhờ cấu trúc ống kính nâng cấp, khả năng zoom quang tăng gấp đôi từ 2.5x lên 5x (và 10x lossless). Ống kính này cũng có thể chụp ảnh macro với khoảng cách lấy nét tối thiểu 30cm.

Cuối cùng là mô-đun siêu rộng 50MP f/2.4 góc 102 độ, dựa trên cảm biến OmniVision OV50M. Một thiết lập ống kính lai thủy tinh-nhựa 1G+6P hiếm hoi cũng đã được sử dụng.

Khả năng quay video của camera sau được giới hạn ở 8K/30fps hoặc 4K/60fps. Công nghệ Xiaomi AISP 2.0 sẽ tinh chỉnh thêm những gì phần cứng thu được bằng cách hòa trộn các thuật toán AI khác nhau để cho ra hình ảnh mong muốn hơn.

Việc tìm thấy camera tiềm vọng quang 5x ở mức giá này là điều hiếm thấy, và nó thực sự hữu ích cho chụp ảnh du lịch và sự kiện, ngang bằng với sự linh hoạt ống kính của iPhone mới nhất và flagship Galaxy gần đây.

Giá bán rẻ một nửa

Ngoài việc là điện thoại Redmi “Pro Max” đầu tiên, công ty còn mang đến một cái "đầu tiên" khác — đây là điện thoại thông minh Android đầu tiên được trang bị âm thanh Bose.

Đây là hệ thống 2.1 kênh thực thụ. Ngoài hai loa âm thanh nổi được đặt ở cả hai đầu (trên và dưới), còn có một loa siêu trầm (woofer) độc lập chuyên dụng được đặt ở mặt sau, bên cạnh cụm camera.

Không hiếm thấy các quan hệ đối tác (như Harman Kardon hay JBL) trong âm thanh di động, nhưng thiết lập 2.1 thực sự trong một chiếc điện thoại thanh mỏng là rất hiếm.

Khi được hòa âm cùng nhau, nó mang lại một trường âm thanh nổi 2.1 làm cho âm trầm đầy đủ hơn, chi tiết hơn và tổng thể đắm chìm, mang lại lợi ích lớn cho game và phim.

Redmi, ít nhất là ở Trung Quốc, luôn là "kẻ hủy diệt flagship" và K90 Pro Max tiếp tục truyền thống đó. Mức giá của máy được coi là phá nát thị trường, khi có mức khởi điểm cho phiên bản RAM12+256GB là 3.999 NDT (chỉ từ 14 triệu đồng)

Để so sánh, các flagship Android cấp Ultra mới nhất có giá vào khoảng 1.299 USD, tương tự như dòng iPhone Pro Max. K90 Pro Max có mức giá khoảng 50% trong khi ngang bằng hoặc vượt trội các thông số kỹ thuật cốt lõi trên lý thuyết.

Hạn chế duy nhất là K90 Pro Max có thể không được phát hành rộng rãi trên khắp các thị trường.