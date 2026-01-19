Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ có biết ngượng là gì không?

Tối 17/1, đêm concert D.PARTY của Vương Hạc Đệ đã chính thức sáng đèn ở Ma Cao, Trung Quốc và nhanh chóng khiến MXH xứ Trung như “hoá điên”. Trước đó, hàng chục nghìn vé ngay lập tức sold-out chỉ trong vài vài phút ngắn ngủi, chứng minh sức hút cực khủng của đỉnh lưu top đầu lứa “tiểu sinh 95”.

Nóng hơn nữa tại đêm nhạc là sự xuất hiện của “tiểu hoa” cùng thời hot bậc nhất hiện nay - Triệu Lộ Tư. Cả 2 người vốn dĩ đã là bạn bè thân thiết trong giới, cùng là đồng hương Tứ Xuyên và đồng niên 1998. Về khoản nhan sắc, 2 người miễn chê. Triệu Lộ Tư diện crop-top cùng chân váy xẻ tà, khoe thân hình thon thả và mảnh mai cùng làn da trắng không tỳ vết. Hậu ép cân kịch liệt, mỹ nhân Rèm Ngọc Châu Sa đã có da có thịt hơn chút, vẻ ngoài tràn đầy sức sống và rạng rỡ.

Màn biểu diễn gây sốt MXH của Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ

Vương Hạc Đệ sau khi gây “hoảng hồn” với body 6 múi như “tượng thạch vôi” thì đã thay bộ suit đen lịch lãm, đeo kính râm cực cool. Mái tóc bạch kim càng giúp ngoại hình của anh chàng thêm phần bad boy, visual tràn màn hình. Chemistry giữa Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ bùng nổ với điệu nhảy gợi cảm, khiến hội đu OTP đẩy thuyền kịch liệt.

Visual không điểm chê nhưng giọng hát không mê nổi

Tuy nhiên, trên MXH, điều gây tranh cãi lại là giọng hát của 2 người. Dù ca khúc chỉ là những câu hát “đọc rap”, gần như không đòi hỏi yếu tố thanh nhạc cơ bản nhưng cặp bạn sinh năm 1998 đều hát không rõ lời, rõ chữ. Chất lượng vocal hời hợt, không bắt mic làm tổng thể màn trình diễn đi xuống. Đáng chú ý, ở một vài phân đoạn, Triệu Lộ tư bị bắt gặp buông mic trước cả khi giọng hát kết thúc, đồng nghĩa với việc đây là tiết mục hát nhép.

Sau khi những đoạn clip biểu diễn được lan truyền, dư luận trên mạng xã hội nhanh chóng chuyển từ phấn khích sang thất vọng. Không ít ý kiến cho rằng màn kết hợp của Triệu Lộ Tư và Vương Hạc Đệ chỉ được phần nhìn, còn phần nghe thì âm điểm. Đã bị lộ hát nhép Triệu Lộ Tư còn thu âm không tròn chữ, giọng yếu.

Triệu Lộ Tư bị chỉ trích khẩu hình đi trước, lời hát theo sau

Ngoài ra, Vương Hạc Đệ cũng bị “trộn gỏi”, nhận về hàng loạt chỉ trích dữ dội, chủ yếu từ fandom Ngu Thư Hân. Khói lửa bắt nguồn khi màn hình LED trình chiếu lại các nhân vật từng làm nên dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Hạc Đệ. Nhưng, Đông Phương Thanh Thương - vai diễn của Ngu Thư Hân gắn liền với anh trong Thương Lan Quyết - lại mất hút. Nhiều người trong cộng đồng Đệ Hân Dẫn Lực - “fan couple” Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân cho rằng động thái này mang hàm ý nam diễn viên muốn cắt đứt hoàn toàn những liên quan đến bạn diễn cũ.

Trước đó, việc Vương Hạc Đệ mời Triệu Lộ Tư làm khách mời trong concert, D.PARTY đã khiến Đệ Hân Dẫn Lực “sôi máu” 1 phen. Hành động lơ đẹp Thương Lan Quyết như “xát muối vào vết thương” của những người hâm mộ vẫn chưa nguôi ngoai sau loạt động thái gây tranh cãi trước đó.

Thương Lan Quyết là phim truyền hình hot nhất 2022 ở Trung Quốc và cũng là bàn đạp giúp Vương Hạc Đệ lên hàng lưu lượng

Trên mạng xã hội, fan only của Ngu Thư Hân đồng loạt tràn vào các bài đăng của blogger để chỉ trích Vương Hạc Đệ “quên ơn” bạn diễn. Nhiều ý kiến cho rằng nếu không có Hoa Lan Nhỏ (Ngu Thư Hân) và Thương Lan Quyết, Vương Hạc Đệ khó có thể bứt phá và đạt được độ nhận diện như hiện tại. Trong khi đó, việc nam diễn viên liên tục có những biểu hiện né tránh, giữ khoảng cách với phía nhà gái càng khiến fan cảm thấy thất vọng.

Đỉnh điểm sau khi Thương Lan Quyết kết thúc, Vương Hạc Đệ có tiếng nhưng không có miếng: loạt phim truyền hình flop thảm thương, cả năm 2025 mất hút khỏi các BXH nổi tiếng do dự án nào cũng thất bại. Gần đây còn có tin đồn anh chàng bị một nửa nhãn hàng đang hợp tác cắt đứt hợp đồng, cho thấy sự nghiệp phim ảnh đang có nguy cơ lao dốc.

Ảnh: Weibo