Triệt phá nhiều băng cướp nguy hiểm ở Bình Dương

Chúng không chỉ nhắm vào số hàng triệu công nhân, những người đi đường, mà còn nhắm vào các cơ sở kinh tế lớn, các ngân hàng để trộm cắp, cướp tài sản.

Nhờ nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động xây dựng phương án phòng, chống tội phạm, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương và Công an các huyện, thị, thành phố đã kịp thời ngăn chặn nhiều băng nhóm tụ tập gây rối, trộm cắp, lừa đảo, đặc biệt là bắt “nóng” những băng cướp nguy hiểm.



Bắt nhanh đối tượng cướp ngân hàng

Thượng tá Lâm Hồng Vũ – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các trinh sát của đơn vị được yêu cầu ngoài việc nắm chắc tình hình địa bàn, tăng cường quân số đảm bảo công tác tuần tra 24/24 giờ tại tất cả những “điểm nóng”, các khu công nghiệp và những cung đường liên huyện, liên tỉnh, còn phải phối hợp với Công an các huyện, thị, thành phố rà soát để lập danh sách những đối tượng từng có tiền án, tiền sự đưa vào diện cần theo dõi.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác, tự nguyện tham gia các tổ phòng, chống và tố giác tội phạm, đặc biệt là các khu nhà trọ nơi có rất đông công nhân ở các khu công nghiệp thuê ở…

Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường vụ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Bàu Bàng để tổ chức điều tra.

Nhờ chủ động các mặt công tác nên khi phát hiện án xảy ra đã khám phá kịp thời. Khoảng 13h45 ngày 28/12/2021, trực ban của đơn vị nhận được tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại Ngân hàng BIDV (chi nhánh huyện Bàu Bàng) nên Ban chỉ huy phòng lập tức lập tổ công tác xuống ngay hiện trường phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng và các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, ghi nhận dấu vết và lấy lời khai của những người xung quanh để mở hướng điều tra vụ án, truy bắt đối tượng.

Qua làm việc với nhân viên ngân hàng và thu thập dữ liệu từ camera an ninh, trinh sát ghi nhận vào lúc 13h30 cùng ngày, có một đối tượng nam thanh niên mặc áo khoác màu đen, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang màu trắng đi vào phía quầy giao dịch của ngân hàng la lớn “Cướp đây, đưa tiền cho tao!”.

Vừa la, đối tượng vừa giơ lên một vật thể giống súng, một vật thể hình khối và nói “Tao có bom, không đưa tiền là nổ chết, tao mà bị bắt là tụi mày cũng chết hết”. Do lo sợ, nhân viên ngân hàng đã lấy 6 cục tiền mệnh giá 500.000 đồng đưa cho đối tượng này. Nhận được tiền, đối tượng nhét nhanh vào ba lô rồi bỏ chạy ra phía ngoài cổng của ngân hàng và lấy xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport màu đỏ - trắng không có biển số để sẵn trước đó tẩu thoát. Qua kiểm tra, ngân hàng phát hiện tài sản bị chiếm đoạt là số tiền 441.269.500 đồng. Trong thời gian bị tên cướp uy hiếp, một nhân viên ngân hàng vẫn nhanh trí bấm nút tín hiệu cảnh báo khẩn cấp của thiết bị báo động do Công an huyện Bàu Bàng lắp đặt nên các đơn vị đã triển khai đội hình trong thời gian rất sớm.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh, phòng, chống và tố giác tội phạm nên trong quá trình rà soát đối tượng, các trinh sát đã nhận được rất nhiều thông tin quí giá từ người dân, trong đó nổi lên đối tượng Trần Văn Hùng, sinh ngày 1/1/1990, ngụ xã Tân Hưng, huyện Bàu Bàng, là đối có nhiều đặc điểm nhân dạng giống với đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản.

Trước đó, Hùng thường xuyên tụ tập ăn chơi, cờ bạc, cá độ bóng đá nên thiếu nợ rất nhiều người, ngoài ra Hùng còn sử dụng xe mô tô hiệu Suzuki Sport màu đỏ-trắng BKS: 61C1-684.44 cùng đám thanh niên mới lớn đua trên những cung đường liên tỉnh gây mất an ninh trật tự, nhưng khi vụ cướp xảy ra, Hùng đột nhiên không xuất hiện ở các tụ điểm cờ bạc, quán nhậu nữa.

Qua phân tích nhanh các thông tin thu thập được, xác định Hùng là đối tượng nghi vấn rất cao thực hiện vụ cướp tài sản nêu trên trinh sát lập tức bí mật tiếp cận nơi ở của đối tượng Hùng và đến khi hắn vừa về nhà thì ập vào khống chế đưa về trụ sở lấy lời khai ban đầu.

Do từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về các tội cờ bạc, tụ tập gây rối nên lúc đầu, Hùng giả bộ ngu ngơ, tỏ ra không biết gì về vụ cướp. Tuy nhiên trước sự cương quyết của điều tra viên, hắn dần để lộ những mâu thuẫn trong lời khai và cuối cùng đã phải cúi đầu nhận tội. Do bị đòi gắt gao tiền cá độ bóng đá và ăn nhậu nên Hùng nảy sinh ý định đi cướp tài sản để lấy tiền trả nợ.

Sau vài ngày xách xe đảo quanh khu vực để nghiên cứu, nhận thấy chỉ có cướp ngân hàng mới có được nhiều tiền, Hùng lập tức chuẩn bị phương thức gây án bằng cách ra chợ mua chiếc bật lửa gaz có hình dáng và kích thước giống hệt khẩu súng ngắn, lấy 1 cục sạc dự phòng, 3 cục pin, dùng băng keo đen quấn bên ngoài để làm giả trái nổ. Chuẩn bị xong các dụng cụ, Hùng mặc áo khoác, đội nón kết màu đen, đeo khẩu trang bịt kín nửa mặt rồi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Suzuki Sport, biển số 61C1-684.44, màu đỏ, trắng đi về hướng ngân hàng BIDV, chi nhánh huyện Bàu Bàng.

Khi gần đến ngân hàng, Hùng dừng xe, tháo bỏ biển số vất vào trong rừng tràm rồi nổ máy cho xe chạy đến ngân hàng. Cướp được tiền, Hùng vừa hăm dọa sẽ bóp cò súng, cho nổ trái nổ và nhanh chóng chạy ra cửa lấy xe mô tô bỏ chạy về hướng tỉnh Bình Phước. Chạy được khoảng 10km, đối tượng vào khu rừng tràm cởi bỏ áo khoác, súng, trái nổ giả, xe mô tô tại khu vực này và đi nhờ xe của người quen về nhà chia tiền cất giấu ở nhiều nơi khác nhau.

Phá băng cướp “nhí” chuyên dùng ba chĩa

Sau khi vụ án được phá, công tác triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ phòng, chống tội phạm tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó công tác tăng cường phối hợp tuần tra khép kín địa bàn đã phát huy hiệu quả cao. Chỉ trong thời gian ngắn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ hàng chục băng nhóm cờ bạc, trộm cắp, lừa đảo, cướp tài sản mà nổi bật nhất là vụ triệt phá băng cướp “nhí” thường sử dụng hung khí tấn công nạn nhân ở phường Tân Bình, TP. Dĩ An.

Vụ việc được phát hiện vào tối ngày 1-5-2022, trong lúc tuần tra phòng chống tội phạm, Công an phường Tân Bình, TP.Dĩ An phát hiện một nhóm nam giới tuổi còn rất nhỏ tuổi (khoảng từ 15-17) đang lớn tiếng cãi cọ, văng tục, chửi bậy gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của nhiều hộ dân xung quanh. Định tiến đến giải tán đám đông, tổ công tác phát hiện 3 đối tượng đang cầm trên tay 1 cây 3 chĩa dài khoảng 3 mét, 2 con dao phóng lợn được hàn nối vào 2 cây sắt dài nên mời tất cả về trụ sở làm việc.

Sau nhiều giờ đồng loạt im như thóc, đến gần sáng, các đối tượng mới chịu khai: Hoàng Văn Trường Giang, SN 2006 tại tỉnh Hà Tĩnh; Ngô Văn Minh, SN 2005 ở tỉnh Thái Bình; Lê Minh Tiến, SN 2007; Trần Tuấn Kiệt, Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (cùng SN 2006); Nguyễn Huỳnh Nhật Hào, SN 2007, cùng ngụ phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Do nhóm đối tượng này có nhiều biểu hiện bất thường, từng nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, lại đang nằm trong diện theo dõi của trinh sát hình sự nên tất cả được chuyển giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Dĩ An tiếp tục điều tra làm rõ và tất cả phải cúi đầu nhận tội ngay sau đó.

Theo lời khai của các đối tượng, tối 26/4, Giang cùng với Tiến, Thắng, Minh, Kiệt đang ngồi chơi tại nhà một người trong nhóm, thì Minh lên tiếng rủ cả nhóm đi cướp điện thoại và Giang, Tiến, Thắng, Kiệt đồng ý, còn 2 người trong nhóm từ chối không đi.

Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Vĩnh Thắng giắt cây mã tấu vào trong lưng áo rồi cùng đối tượng sử dụng xe mô tô phân khối lớn chở nhau qua khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B, phường Tân Đông Hiệp để tìm "con mồi".

Khi cả nhóm đang đi trên đường số 1 thì phát hiện một nam thanh niên khoảng trên dưới 20 tuổi đang điều khiển phương tiện đi cùng chiều, liếc thấy túi quần có vết cộm của chiếc điện thoại smartphone nên Tiến tăng ga vượt lên chặn đầu. Trong lúc người thanh niên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Thắng rút ngay cây mã tấu chém vỡ bánh lốp, Minh rút chìa khóa xe mô tô, ngay sau đó, Tiến lấy cây mã tấu từ Thắng chém 1 cái trúng đùi người thanh niên rồi khống chế, móc túi lấy 1 chiếc điện thoại hiệu Oppo A93 màu xanh đen và nhanh chóng chạy khỏi hiện trường. Gây án xong, cả nhóm đem bán chiếc điện thoại với giá 1 triệu 700 ngàn đồng đem mua ma túy, rượu rồi đi thuê nhà nghỉ thác loạn.

Tiêu xài hết tiền, tối 30/4, cả nhóm lại rủ nhau đi cướp, trong đó Nguyễn Huỳnh Nhật Hào cầm theo 1 cây 3 chĩa bằng kim loại, Hoàng Văn Trường Giang cầm một con dao tự chế rồi cả nhóm chở nhau đi trên hai xe mô tô phân khối lớn. Đến đường số 10, khu dân cư Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, phát hiện anh Tô Hoàng H., SN 2003, ngụ TP Dĩ An và chị Lê Thị Th quê Thanh Hóa đang đứng nói chuyện trên lề đường nên cả nhóm dừng lại để Hào, Giang cầm hung khí tiến lại chỗ anh H. kiếm cớ gây sự. Khi anh H. bỏ chạy, Hào đe dọa yêu cầu chị Th đưa tài sản rồi dùng cây 3 chĩa đập phá chiếc xe mô tô của anh H. trước khi bỏ đi. Ngoài hai vụ việc trên, trước đó cả bọn còn thực hiện 2 vụ cướp tài sản của người đi đường.

Cũng theo Thượng tá Lâm Hồng Vũ, mặc dù nhiều băng nhóm tội phạm đã được triệt phá, nhưng nhận định tình hình vẫn còn tiềm ẩn phức tạp nên các trinh sát được yêu cầu tiếp tục phối hợp với Công an các đơn vị địa phương nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, tăng cường tuần tra kiểm soát, nắm tình hình địa bàn, rà soát đối tượng nhằm kịp thời phát hiện, trấn áp tội phạm, giữ vững cuộc sống bình yên cho người dân.