Trên thế giới có thể tồn tại một người giống hệt bạn, câu chuyện về song trùng khiến ai cũng rùng mình

Không ít người trên đời này tồn tại một song trùng (doppelganger), một phiên bản giống hệt mình ở diện mạo nhưng sống một cuộc đời khác biệt ở nơi nào đó trên thế giới này.

Sẽ có người nghe thấy mọi người nói rằng đã gặp mình ở đâu đó rồi nhưng thực tế là 2 bên chưa hề gặp nhau. Nếu là một mọt phim, chắc hẳn bạn không còn quên bộ phim đình đám "Us", cũng lấy cảm hứng từ câu chuyện về song trùng.

Có rất nhiều giai thoại về song trùng trên thế giới khiến mọi người đều hoài nghi và chưa có câu trả lời cho hiện tượng kỳ bí này.

Đối với những trường hợp song trùng thường thấy thì chỉ là người giống người về vẻ ngoài, như gương mặt, dáng người.

Thế nhưng, cũng tồn tại những trường hợp khác khó có thể lý giải, một trong số đó là trường hợp của Emilie Sagee. Câu chuyện của Emilie được tác giả người Scotland Robert Dale Owen ghi lại trong cuốn sách của mình mang tên Footfalls on the Boundary of Another World xuất bản vào năm 1860.

Robert đã nghe được câu chuyện về Emilie từ Julie von Güldenstubbe, con gái của Baron von Güldenstubbe, từng theo học tại trường nội trú nổi tiếng Pensionat von Neuwelcke, nằm ở Latvia ngày nay, vào năm 1845. Năm đó, Emilie đang làm giáo viên công tác tại ngôi trường này.

Được biết, Emilie chào đời vào thế kỷ thứ 19 tại Dijon, Pháp. Sau này trưởng thành, cô kiếm sống bằng nghề giáo viên. Emilie được miêu tả là một cô gái xinh xắn, thông minh, đáng yêu và theo lời nhận xét của mọi người, cô là một nhà giáo tốt.

Thế nhưng, Emilie lại gặp khó khăn trong việc duy trì công việc ở trường bởi vì sự bám đuổi của song trùng của chính mình. Đáng nói hơn, song trùng của Emilie lại là một bóng hình mờ ảo.

Đối với Emilie, song trùng giống như một lời nguyền. Emilie đã bị 18 ngôi trường sa thải chỉ trong 16 năm đi dạy bởi vì song trùng kỳ lạ của mình. Ngôi trường thứ 19 nhận Emilie vào làm chính là Pensionat von Neuwelcke, nơi các nữ sinh nhà giàu theo học.

Lần đầu tiên song trùng của Emilie xuất hiện là ngay tại lớp học 13 học sinh khi đó cho biết Emilie đang giảng bài thì bất ngờ song trùng của cô giáo hiện ra ngay bên phải và bắt chước theo tất cả hành động của cô. Tất cả mọi người trong phòng học khi đó đều nhìn thấy song trùng của Emilie nhưng bản thân cô thì không.

Có lần một lớp 42 nữ sinh đều nhìn thấy Emilie đang ở khu vườn trường để học cách gieo hạt. Khi đó, Emilie bước ra khỏi khu vực đó một lát rồi đi đến lớp học và ngồi trên bàn giáo viên. Các em học sinh lúc này không chú ý lắm cho đến khi một nữ sinh phát hiện thực tế Emilie vẫn đang đứng ở sân vườn làm công việc của mình.

Hơn 42 người trong lớp học lúc nào vô cùng hoảng loạn nhưng vẫn có vài học sinh gan dạ đã tiến đến để cố chạm vào song trùng của Emilie nhưng tay của họ lại lướt xuyên qua người cô. Dù vậy, các nữ sinh này cho biết họ có cảm giác như bàn tay lướt qua một lớp vải dày.

Có rất ít những lý giải cho trường hợp song trùng đặc biệt của Emilie. Thực tế là có rất ít những vụ song trùng xảy ra trong lịch sử và câu chuyện của Emilie là đáng sợ nhất. Nhiều người cho rằng mỗi khi song trùng xuất hiện, Emilie thật sẽ trở nên mệt mỏi và vô hồn như thể một phần trong cô bị mất đi. Khi song trùng biến mất, Emilie lại được trở về là chính mình.

Tất cả còn là một điều bí ẩn đối với các nhà khoa học, và vẫn có rất nhiều trường hợp gặp được chính song trùng của mình.

Về vụ việc ở sân vườn, Emilie cho biết thời điểm đó, cô rất muốn trở lại lớp học để xem chừng các em học sinh nhưng cuối cùng đã không làm vậy.

Điều này khiến một vài nhà lý thuyết huyền bí tin rằng song trùng của Emilie hình thành từ nỗ lực muốn trở thành một giáo viên ưu tú và muốn theo sát các em học sinh của Emilie.

Nhiều người khác cho rằng song trùng của Emilie xuất hiện để thực hiện những hành động mà cô đang làm ở một vũ trụ khác, nơi cô thường đưa ra những lựa chọn khác biệt hoàn toàn với thế giới thật.

Dù lời giải thích có là gì đi chăng nữa thì câu chuyện về Emilie và song trùng kỳ lạ của cô vẫn được mọi người nhắc đến cho đến tận ngày nay. Trường hợp này vừa thú vị, vừa đáng sợ và khiến người ta không khỏi thắc mắc rằng liệu song trùng của chúng ta có đang tồn tại ngay bên cạnh nhưng chính bản thân chúng ta lại không nhận ra hay không?