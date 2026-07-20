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Trẻ thông minh từ khi sinh ra đã có 3 đặc điểm này, con sở hữu từ 2 cái trở lên thì bố mẹ nên mừng thầm

Minh Uyên
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Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những em bé thông minh ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời thường sở hữu 3 đặc điểm dưới đây.

Chuyện trí thông minh của con cái phụ thuộc vào ai luôn là chủ đề được các ông bố bà mẹ bàn luận xôn xao.

Theo các nghiên cứu, trí thông minh của cha mẹ quả thực có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển trí não của con. Tuy nhiên, di truyền không quyết định hoàn toàn trẻ có thông minh hay không.

Trong thực tế, có những gia đình cha mẹ làm nông, học vấn không cao nhưng con cái lại rất thông minh, đỗ đạt vào các trường đại học danh giá. Ngược lại, cũng có không ít gia đình tri thức, cha mẹ giữ vị trí cao nhưng con lớn lên chỉ làm những công việc rất đỗi bình thường.

Vì vậy, IQ cao của cha mẹ chỉ tạo ra một nền tảng ban đầu. Việc một đứa trẻ có thông minh vượt trội hay không trong tương lai còn phụ thuộc rất lớn vào môi trường sống, trải nghiệm trưởng thành, mối quan hệ xã hội và khả năng nhận thức của chính con.

Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, những em bé thông minh ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời thường sở hữu 3 đặc điểm dưới đây. Nếu con bạn có từ 2 đặc điểm trở lên, hãy chú ý bồi dưỡng và tạo điều kiện phát triển cho con từ sớm:

1. Tính cách năng động, tò mò với mọi thứ

Trẻ thông minh từ khi sinh ra: 3 đặc điểm đáng chú ý - Ảnh 1.

Sự thông minh của trẻ có thể bộc lộ ngay qua tính cách. Những bé hiếu động, thích vận động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tò mò với mọi thứ xung quanh thường là dấu hiệu của một bộ não phát triển tốt.

Năng động chứng tỏ trẻ có khả năng giao tiếp và tương tác xã hội tốt. Tính tò mò cao giúp con luôn chủ động khám phá thế giới. Trong quá trình khôn lớn, khả năng nhận thức của những em bé này thường sẽ rất vượt trội.

2. Hay cười hay khóc, nhu cầu thể hiện cảm xúc cao

Trẻ thông minh từ khi sinh ra: 3 đặc điểm đáng chú ý - Ảnh 2.

Những em bé dễ cười, dễ khóc là những em bé có nhu cầu bộc lộ cảm xúc rất mạnh mẽ. Bố mẹ đừng vội gán nhãn là "con quấy" hay "khó chiều", bởi đây lại là biểu hiện của những trẻ có chỉ số trí tuệ cao.

Dù chưa biết nói, nhưng thông qua tiếng khóc và nụ cười, trẻ đang chủ động phát ra tín hiệu muốn giao tiếp với thế giới. Những bé có nhu cầu biểu đạt cao từ nhỏ thì khi lớn lên thường sẽ có khả năng ngôn ngữ vượt trội, tư duy mạch lạc và diễn đạt rất tốt.

3. Thích bắt chước, khả năng quan sát và theo dõi tốt

Trẻ thông minh từ khi sinh ra: 3 đặc điểm đáng chú ý - Ảnh 3.

Trong quá trình phát triển, có những bé thể hiện khả năng bắt chước cực kỳ nhanh. Khi chơi cùng cha mẹ, con có thể lặp lại một số hành động, nét mặt của người lớn. Đặc biệt là ở các cột mốc như ngẩng đầu, lật lẫy, tập đi... những bé thích bắt chước thường học hỏi và hoàn thiện kỹ năng nhanh hơn hẳn.

Khả năng học hỏi tốt ngay từ bé chính là tiền đề cho một trí tuệ minh mẫn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển vận động ban đầu mà còn tác động rất lớn đến năng lực học tập của con khi đến trường sau này.

Lời kết

Khi mới sinh ra, hầu hết các em bé đều đứng chung trên một vạch xuất phát. Sự phát triển trí não sau này chịu ảnh hưởng rất lớn từ khả năng học hỏi, năng lực biểu đạt và tính cách của trẻ.

Thực tế cho thấy, những em bé có trí tuệ phát triển thường tương đối nhanh nhẹn, linh hoạt. Ngược lại, những bé quá trầm lặng đôi khi sẽ có phản ứng và ghi nhớ chậm hơn một chút.

Tuy nhiên, tính cách của trẻ phần lớn được định hình và rèn luyện qua từng ngày. Vì vậy, cha mẹ hãy luôn chú ý bồi dưỡng những thói quen tốt, tạo cho con một môi trường sống ấm áp, phong phú để trí tuệ của bé có điều kiện phát triển trọn vẹn nhất!

Nguồn: Tổng hợp

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