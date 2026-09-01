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Tránh ‘soi xét' của Mỹ và phương Tây, Nga giữ bí mật 1 dữ liệu quan trọng

Y Vân
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Điện Kremlin viện dẫn nguyên nhân của động thái trên là do các hành động không thân thiện của Mỹ và đồng minh.

Ngày 28/9, Tổng thống Nga ký sắc lệnh không được phép công bố số liệu sản lượng lọc dầu, hợp đồng xuất khẩu và tuyến đường vận chuyển bằng tàu chở dầu ở Nga, Reuters đưa tin.

Điện Kremlin viện dẫn nguyên nhân của động thái trên là do các hành động không thân thiện của Mỹ và đồng minh.

Hạn chế có hiệu lực ngay sau khi sắc lệnh được ký, với thời hạn 10 ngày để chính phủ xác định chính xác mã sản phẩm nào bị ảnh hưởng.

Dữ liệu về sản lượng lọc dầu tại các nhà máy của Nga hiện bị hạn chế, cùng với các chi tiết hợp đồng, bao gồm tên sản phẩm, số lượng, giá cả, người mua, người bán, điều khoản thanh toán, tuyến vận chuyển và tọa độ tàu tại các cảng xuất khẩu. Thống kê hải quan và khối lượng bán hàng dự kiến trên các sàn giao dịch hàng hóa cũng chịu quy định trên.

Theo văn bản nghị định, không thông tin nào được phép xuất hiện "thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng hoặc mạng internet", trừ khi doanh nghiệp tự nguyện công bố số liệu của mình.

Moscow đã giữ bí mật dữ liệu sản lượng dầu thô sau khi sáp nhập Crimea năm 2014 và siết chặt hơn nữa việc bảo mật này sau khi xung đột với Ukraine năm 2022. Sắc lệnh mới cũng áp dụng đối với dữ liệu về lọc dầu và logistics, bởi Nga cho rằng chính phủ phương Tây sẽ càng khó xác minh độc lập thì việc kiểm soát mức giá trần càng khó khăn hơn.

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Sắc lệnh mới đến trong bối cảnh các nhà máy lọc dầu của Nga trải qua 1 năm khó khăn. Trung bình cứ 3 ngày lại có một nhà máy lọc dầu của Nga bị máy bay không người lái tấn công trong 8 tháng đầu năm 2026. Số liệu của IEA cho thấy sản lượng lọc dầu của Nga đạt 3,8 triệu thùng/ngày vào tháng 6, giảm 30% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất trong hơn 2 thập kỷ. Sản lượng xăng giảm khoảng 20% và dầu diesel giảm gần 30%, với tình trạng thiếu nhiên liệu được ghi nhận trên 92% các vùng của Nga.

Các quan chức ở Moscow cho biết thiệt hại đã được kiểm soát. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết trong tháng này rằng nguồn cung nhiên liệu đã được cải thiện nhờ các đợt cung cấp bổ sung từ các nhà máy lọc dầu.

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Điện Kremlin

sản lượng dầu

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Nga

dầu Nga

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