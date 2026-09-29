Ông Trần Đình Long, bà Thái Hương trực tiếp làm việc với tỉnh duy nhất Việt Nam có tên viết "sai" chính tả

Hai lãnh đạo đứng đầu Tập đoàn Hòa Phát và TH vừa trực tiếp làm việc với đoàn công tác của tỉnh này.

Tỷ phú Trần Đình Long và bà Thái Hương đều đang muốn đầu tư vào tỉnh Đắk Lắk. Ảnh TK: MH

Sáng 28/9, theo Báo Đắk Lắk, tại Hà Nội, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk do ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với CTCP Tập đoàn Hòa Phát về tình hình triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, đích thân ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát trực tiếp phát biểu và trình bày đề xuất tại buổi làm việc.

Cụ thể, tại buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Đắk Lắk đã nghe đại diện Tập đoàn Hòa Phát báo cáo tiến độ, những khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, bao gồm Khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1, Bến cảng Bãi Gốc và Dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép.

Tỷ phú Trần Đình Long, Chủ tịch Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát trực tiếp phát biểu và trình bày đề xuất tại buổi làm việc. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cùng với đó, đại diện Tập đoàn Hòa Phát cũng kiến nghị tỉnh Đắk Lắk xem xét phương án triển khai phù hợp với thực tế, bảo đảm tính khả thi. Lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã tiến hành trao đổi, làm rõ các nội dung doanh nghiệp quan tâm.

Về phía tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với những tác động của thị trường đến mục tiêu đầu tư của doanh nghiệp; đồng thời khẳng định tỉnh Đắk Lắk luôn đồng hành cùng nhà đầu tư, sẵn sàng phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh tỉnh Đắk Lắk đề nghị Tập đoàn Hòa Phát tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan, sớm thống nhất phương án cụ thể để triển khai các dự án tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trên thực tế, sau tổ hợp gang thép Dung Quất tại Quảng Ngãi với tổng quy mô đầu tư khoảng 7 tỷ USD, Tập đoàn Hòa Phát từng tính đến việc xây dựng thêm một "cứ điểm" để sản xuất thép quy mô lớn tại Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Dự án này cũng từng được nhắc đến như "cú đấm thép thứ ba" của Hòa Phát.

Theo phương án ban đầu, tổ hợp này có tổng vốn dự kiến khoảng 86.000 tỷ đồng, với công suất thiết kế 6 triệu tấn thép mỗi năm. Trong đó, riêng giai đoạn 1 dự kiến đạt công suất khoảng 3 triệu tấn/năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tỷ phú Trần Đình Long cho biết, doanh nghiệp được giao một khu đất có vị trí thuận lợi để nghiên cứu dự án. Theo ông, đây có thể là "mảnh đất cuối cùng ở Việt Nam có thể xây nhà máy thép".

Tập đoàn TH đề xuất đầu tư 28.000 tỷ đồng vào Đắk Lắk

Bà Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Cũng trong sáng 28/9, theo báo Đắk Lắk, đoàn công tác tỉnh đã có buổi làm việc tại Hà Nội với lãnh đạo Tập đoàn TH về tình hình triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, bà Thái Hương, Anh hùng Lao động, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, đã trực tiếp chia sẻ và đưa ra đề xuất với lãnh đạo tỉnh.

Lãnh đạo Tập đoàn TH đã báo cáo tình hình triển khai Dự án Tổ hợp Nông - Lâm nghiệp tuần hoàn công nghệ cao Ea Súp - Ea Rốk quy mô 20.000 ha, phát triển theo hướng kinh tế xanh, cải tạo môi trường sinh thái, với tổng mức đầu tư dự kiến 3.900 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn TH đã trình bày Đề án Dự án du lịch sinh thái biển đề xuất đầu tư vào tỉnh có quy mô 960 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 28.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, dự án đạt chuẩn 6 sao quốc tế, hướng tới các chứng nhận môi trường ESG, giữ mật độ xây dựng dưới 12%, bảo tồn hơn 88% hệ sinh thái tự nhiên và vận hành bằng 100% năng lượng sạch hướng tới Net-Zero Carbon.

Cấu trúc dự án này bao gồm phân khu ven biển 300 ha và phân khu triền đồi 660 ha, nổi bật với cơ sở chữa lành mang kiến trúc lò gạch gốm độc đáo trên đỉnh đồi. Dự án kỳ vọng tạo động lực phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao động địa phương.

Phía Tập đoàn TH kiến nghị tỉnh hỗ trợ các thủ tục đất đai, chính sách ưu đãi đầu tư để sớm triển khai dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng quà cho lãnh đạo Tập đoàn TH. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Sau khi lắng nghe báo cáo và đề xuất của Tập đoàn TH, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và các sở, ngành tập trung làm rõ định hướng quy hoạch, hạ tầng giao thông kết nối và các điều kiện liên quan. Tỉnh Đắk Lắk khẳng định rằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về pháp lý, đất đai để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu đầu tư theo quy định.