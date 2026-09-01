Trấn Thành thông báo khẩn, công khai tin nhắn của 1 Việt kiều Mỹ

"Trấn Thành rất tiếc về điều này! Và Thành sợ nhiều bạn fan ruột của Trấn Thành sẽ mua vé xong mong đợi được gặp Thành rồi hụt hẫng như bạn fan Việt Kiều dưới đây", Trấn Thành viết.

Trấn Thành vừa bất ngờ thông báo không tham gia 2 đêm concert Say Hi dự kiến diễn ra vào ngày 17 và 18/10. Nam MC cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc hai bên không thể thống nhất một số nội dung trong thỏa thuận.



Trên trang cá nhân, Trấn Thành viết: "Trấn Thành xin thông báo! Vì 1 số lý do bất khả kháng, dù rất muốn quẩy hết mình cùng các fan của Say Hi và 24 đứa em nhưng do có những điều không thể thống nhất được trong thoả thuận 2 bên nên Trấn Thành sẽ không thể tham gia trong 2 đêm concert ngày 17,18/10 lần này được rồi!".

Nam MC bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể đồng hành cùng chương trình. Anh đồng thời cho biết lo ngại những khán giả yêu mến mình có thể mua vé với kỳ vọng được gặp thần tượng nhưng sau đó hụt hẫng.

"Trấn Thành rất tiếc về điều này! Và Thành sợ nhiều bạn fan ruột của Trấn Thành sẽ mua vé xong mong đợi được gặp Thành rồi hụt hẫng như bạn fan Việt Kiều dưới đây thì tội các bạn quá!.

Status chia sẻ của Trấn Thành kèm tin nhắn của người ái mộ.

Nên Thành xin đăng thông báo này cho mọi người được rõ! Trấn Thành xin hẹn gặp lại mọi người vào 1 dịp khác khi mọi chuyện suôn sẻ hơn nhé! Thành mong là concert vẫn diễn ra tốt đẹp! Và mọi người vẫn cứ ủng hộ cho 24 anh trai thật nhiều nha! Thương thương cả nhà!".

Đính kèm chia sẻ, Trấn Thành công khai luôn tin nhắn của một fan là Việt kiều Mỹ. Nội dung là về xem concert để được gặp Trấn Thành.

Thông báo của Trấn Thành nhanh chóng nhận được nhiều bình luận tiếc nuối từ người hâm mộ. Một số ý kiến cho rằng sự vắng mặt của nam MC sẽ khiến chương trình thiếu đi một nhân tố tạo không khí.

"Chương trình thiếu anh là coi như giảm độ khuấy đảo sân khấu rồi", một khán giả bình luận. Một người khác viết: "Trời ơi nghe như sét đánh ngang tai". "Không có anh Thành là mất đi 1/2 linh hồn của show rùi ạ. Tiếc quá đi mất", một khán giả khác chia sẻ.

Trấn Thành hiện chưa nói rõ những nội dung cụ thể trong thỏa thuận giữa hai bên khiến anh không thể tham gia hai đêm concert với vai trò MC.