Trấn Thành sợ người này nhất

Người này mà lên tiếng thì Trấn Thành cũng không dám phản kháng.

Cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won luôn nhận được sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh những khoảnh khắc tình cảm, cả hai cũng không ít lần khiến dân tình bật cười bởi những màn đối đáp rất đời thường, trong đó Hari Won thường xuyên là người khiến ông xã rơi vào thế khó.

Mới đây, Hari Won tiếp tục hé lộ một câu chuyện tranh luận giữa hai vợ chồng, và nguyên nhân lần này chỉ bắt đầu từ một chai dầu xanh. Trấn Thành ban đầu còn la làng vì bà xã tự ý lấy đồ của mình mà không xin phép. Thế nhưng sau khi Hari Won đưa ra lập luận, nam đạo diễn dường như chẳng còn gì để nói, chỉ biết im lặng.

Cụ thể, Trấn Thành phát hiện Hari Won mang chai dầu xanh của mình đi sử dụng nên đã la làng chất vấn vợ tại sao không xin phép. Lúc này, Hari Won tỉnh bơ đáp lại bản thân không có nhu cầu xin phép, và lập luận rằng "Hàng của em là của em, hàng của anh cũng là của em! Thì tại sao em xài hàng của em mà phải xin phép?". Trước thái độ thản nhiên này, Trấn Thành cũng không thể phản kháng lại.

Màn lập luận của Hari Won khiến Trấn Thành chỉ biết câm nín

Một chai dầu gió bỗng trở thành nguồn cơn cho cuộc tranh luận vợ chồng, nhưng thứ được dân tình chú ý hơn cả lại chính là màn phản biện quá đỗi tự tin của Hari Won. Có thể thấy, hình ảnh "nóc nhà quyền lực" của Hari Won một lần nữa được khắc họa rõ nét.

Trấn Thành vốn nổi tiếng là người cầu toàn và khá khắt khe trong công việc. Trên phim trường hay trong những dự án do anh thực hiện, nam đạo diễn nhiều lần để lộ vẻ mặt nghiêm túc, tập trung cao độ khi làm việc. Sự chỉn chu và khó tính cũng là một phần tạo nên phong cách của Trấn Thành trong nhiều vai trò.

Thế nhưng khi trở về cuộc sống đời thường, Trấn Thành lại cho thấy một phiên bản hoàn toàn khác. Anh thoải mái chia sẻ những câu chuyện sinh hoạt, ăn uống, vui chơi cùng bà xã và nhiều lần trở thành nhân vật "cửa dưới" trong những màn tương tác với Hari Won. Khi phải tranh luận, tước những dẫn chứng rất riêng của bà xã, Trấn Thành đôi khi cũng phải rơi vào trạng thái "không biết nói gì hơn".

Là đạo diễn quyền lực khiến ai cũng sợ nhưng khi đứng trước Hari Won, Trấn Thành lại tự nguyện "lép vế"

Bên cạnh những màn đối đáp đời thường, Trấn Thành và Hari Won cũng nhiều lần khiến dân tình thích thú bởi những màn "cà khịa" nhau trên mạng xã hội. Khi bà xã có màn catwalk gây sốt ở show thời trang của NTK Đỗ Long và bất ngờ nhận về lượt thảo luận lớn ở bảng xếp hạng hàng tuần, Trấn Thành đã chia sẻ lại với giọng văn hài hước. "Bả làm con đà điểu đi catwalk có 1 bữa bả soán ngôi luôn. Không sao vẫn là top 100! Chúc mừng con đà điểu! Tui nhường 1 tuần đó! Tận hưởng đi!", Trấn Thành viết.

Dù đăng bài than "tức", liên tục trêu bà xã chuyện bị soán ngôi, nhưng nhìn cách Trấn Thành có mặt tại show và theo dõi Hari Won tự tin trên sàn diễn, có thể thấy nam đạo diễn không giấu được sự thích thú và tự hào. Đến khi vợ vượt mặt mình trên bảng xếp hạng, anh vẫn lập tức vào chúc mừng. Nói là bị đánh bại, nhưng đây có lẽ là một trong những lần Trấn Thành thua mà vẫn vui nhất.

Dù đã gần 10 năm bên nhau nhưng Trấn Thành và Hari Won như cặp vợ chồng son, luôn thoải mái thể hiện tình yêu ở bất cứ đâu

Ảnh: FBNV