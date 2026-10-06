HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Trấn Thành nói về ngày gia đình phá sản: "Xin lỗi ba, để con nói xấu chút"

Tùng Ninh
|

"Tôi chỉ biết ráng đi kiếm tiền lẹ còn nuôi gia đình" – Trấn Thành nói.

Vừa qua, tại chương trình Woneder, Trấn Thành đã chia sẻ về việc rẽ hướng từ kịch sang MC của mình.

Anh nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ cầm micro nhiều như vậy. Hồi xưa tôi không hề thích làm MC, tôi chỉ thích làm diễn viên hài hoặc ca sĩ thôi. Tôi mê đi hát và mê chọc cho người ta cười.

Trấn Thành chia sẻ về ngày gia đình phá sản và hành trình thành công của mình - Ảnh 1.

Thậm chí, tôi còn không thích làm diễn viên đóng phim, chỉ thích làm diễn viên trên sân khấu kịch thôi.

Tôi không biết đạo diễn, điện ảnh là gì, càng không biết MC là gì. Tôi thi vào trường Sân khấu Điện ảnh để học kịch nói. Lúc tôi vào học thì cuộc thi MC Én Vàng nổ ra.

Tôi không biết nó là cái gì, đúng là nghề chọn người. Tự nhiên cuộc thi đó thuê sân khấu Thế Giới Trẻ ở trường tôi làm địa điểm tuyển sinh. Tôi đứng trên lầu thấy bên dưới mọi người đăng ký dự thi tấp nập lắm.

Bạn bè tôi thì bảo mày có muốn tham gia cuộc thi này không, đây là cuộc thi lớn của đài truyền hình, tao thấy mày cũng nhanh mồm nhanh miệng. Tôi còn hỏi lại bạn, dẫn chương trình là làm cái gì. Ngày xưa tôi không coi show trên tivi nhiều, cả cuộc đời tôi chỉ coi hài thôi.

Trấn Thành chia sẻ về ngày gia đình phá sản và hành trình thành công của mình - Ảnh 2.

Tôi nghe lời bạn nên xuống thi đại vì ngay dưới lầu, ai ngờ đâu cứ thế lọt vào vòng trong. Sau d, tôi được đài truyền hình HTV mời đến trụ sở để tham gia bán kết.

Lúc này tôi mới nhận ra mình làm được nhiều hơn mình nghĩ và đây không phải cuộc chơi nữa. Đó là cuộc đổi đời cho tôi, như một vận mệnh mới và tôi phải nắm bắt nó.

Tôi nói thật, thời điểm ấy nhà tôi rất nghèo, bố tôi đang ở trong giai đoạn làm ăn thất bại, dùng đúng từ là phá sản. Xin lỗi ba, để con nói xấu chút.

Nhưng cũng không phải nói xấu, con người mà, có lúc thăng lúc trầm. Bố tôi làm về nhựa, túi ni lông theo kiểu doanh nghiệp nhỏ lẻ. Tới khi người ta thành lập các doanh nghiệp lớn, cung cấp số lượng lớn với nhiều mẫu mã đẹp hơn thì doanh nghiệp nhỏ lẻ như bố tôi không đủ sức tồn tại. Gia đình tôi không biết ngày mai mình đi đâu về đâu.

Tôi chỉ biết ráng đi kiếm tiền lẹ còn nuôi gia đình. Tới lúc gặp được cuộc thi MC Én Vàng, tôi biết mình phải thay đổi vận mệnh và cố gắng hết mình. Cuối cùng, tôi đoạt giải ba và MC Trấn Thành ra đời tới ngày hôm nay".

Nữ ca sĩ lấy chồng Thụy Điển: "Tôi nói luôn, tôi không đánh đổi cái gì hết"
Tags

Én vàng

HTV

hài

Trấn Thành

trấn thành bố

trấn thành nhà

trấn thành phim

hài trấn thành

nghệ sĩ miền nam

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

Mưa lớn bất thường, nước tràn vào nhà dân, giao thông tê liệt

01:04
Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

Nghẹt thở giây phút nữ du khách bị cướp giữa ban ngày, CA tóm gọn kẻ thủ ác sau 10 giờ

00:49
Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

Mazda sẽ tiếp tục làm xe điện dùng nền tảng Trung Quốc

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

VinFast VF 3 lộ ảnh trên đường phố với lớp ngụy trang kín đáo

01:38
Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

Thi hành lệnh bắt tạm giam nhân viên mua bán nợ Nguyễn Thị Hà SN 1990

01:45
Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

Bắt giữ cặp tình nhân Trần Thị Ngọc Trâm và Nguyễn Văn Hòa chuyên làm chuyện khuất tất ở cửa hàng đồ điện

01:15
Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

Thót tim giây phút công an dùng cano cứu người phụ nữ ở chân cầu Long Biên

00:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại