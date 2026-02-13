Trấn Thành giáp mặt antifan giữa rạp phim và cái kết có một không hai

Buổi công chiếu chính thức phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành tối 13/2 không chỉ gây sốt vì dàn sao đình đám đổ bộ thảm đỏ mà còn bởi một khoảnh khắc đặc biệt ngay trong rạp chiếu. Giữa không khí rộn ràng, náo nhiệt của sự kiện, một tình huống bất ngờ đã khiến cả khán phòng bất ngờ và vỡ oà.

Theo đó, khi phần giao lưu diễn ra, một khán giả đã đứng lên chia sẻ câu chuyện cá nhân liên quan đến Trấn Thành. Người này thẳng thắn thừa nhận từng là antifan của nam đạo diễn, từng có nhiều suy nghĩ và phát ngôn không mấy thiện cảm, đặc biệt vào thời điểm Trấn Thành ra mắt phim Mai. Khi đó, anh có cái nhìn khá tiêu cực và không ngại bày tỏ quan điểm trái chiều.

Tuy nhiên, sau khi trực tiếp xem Mai, người này cho biết suy nghĩ của mình đã thay đổi. Từ chỗ hoài nghi, anh dần nhìn nhận lại và dành sự tôn trọng cho nỗ lực cũng như tâm huyết của Trấn Thành với điện ảnh. Dù đã chuyển từ "antifan" sang ủng hộ, nhưng anh chưa từng có cơ hội nói lời xin lỗi trực tiếp.

Trấn Thành và "cựu antifan" ôm nhau giữa rạp. Clip: Đi Soi Sao Đi

Nhân dịp ra mắt Thỏ Ơi!!, người này quyết định đứng lên giữa rạp, công khai gửi lời xin lỗi đến Trấn Thành. Khoảnh khắc đó khiến cả khán phòng chú ý. Không khí đang sôi động bỗng trở nên lắng lại khi "cựu antifan" chia sẻ chân thành trước hàng trăm khán giả.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là phản ứng của Trấn Thành. Thay vì đứng tại chỗ nhận lời, nam đạo diễn chủ động bước nhanh, tiến đến gần vị khán giả này và dành cho nhau một cái ôm. Hành động này lập tức khiến khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và reo hò.

Cũng tại sự kiện, khán giả này bày tỏ sự yêu thích với dự án mới của Trấn Thành và nhắn gửi: "Em chúc phim của anh Thành sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm, thắng thua không quan trọng bằng việc được khán giả thấu hiểu của khán giả".

Cái ôm của Trấn Thành và "cựu antifan" giữa rạp

Tối 12/2, buổi họp báo ra mắt Thỏ Ơi!! của Trấn Thành đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút đông đảo giới truyền thông, người hâm mộ và một nửa showbiz Việt. Là dự án điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Trấn Thành sau Bộ Tứ Báo Thủ, Thỏ Ơi!! được kỳ vọng sẽ công phá rạp chiếu quốc nội, dẫn đầu đường đua phim Tết Việt sắp tới.

Đến ủng hộ Trấn Thành là dàn sao đình đám như Hari Won, Ninh Dương Lan Ngọc, Ngọc Trinh, Tóc Tiên, Đông Nhi, Bảo Thy, Ngô Kiến Huy, Phương Anh Đào, Thuý Ngân, Song Luân, Juky San, Liên Bỉnh Phát, Minh Triệu, Kỳ Duyên, MLee, Quốc Anh, Anh Đức, Đức Phúc, Khả Ngân, Jun Vũ,... ai nấy đều ăn diện chỉn chu, biến thảm đỏ thành một "sàn diễn" thực thụ.

Trấn Thành có công chiếu sớm và quy tụ hàng chục sao tham dự



