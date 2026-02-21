Trấn Thành đăng thông báo khẩn: “Em xin mọi người thương em”

Giữa thời điểm bộ phim Thỏ ơi đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, Trấn Thành bất ngờ đăng tải dòng chia sẻ dài trên trang cá nhân, khẩn thiết kêu gọi người yêu phim không spoil nội dung và quay lén trong rạp.

Nam nghệ sĩ mở đầu bằng lời năn nỉ đầy cảm xúc: “Mọi người ơi! Em năn nỉ đó! Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn và phải tốn công sức của rất nhiều người mới ra được 1 bộ phim mà may mắn được bà con yêu thương".

Theo Trấn Thành, việc đăng tải cái kết phim, những tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp chiếu rồi đưa lên mạng xã hội không chỉ làm mất đi trải nghiệm của khán giả chưa xem phim mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công sức của cả ê-kíp.

Trấn Thành.

Anh bày tỏ: “Nên em xin mọi người đừng đăng cái kết phim, những đoạn tình tiết quan trọng hay quay lén trong rạp post lên các nền tảng mạng xã hội rất tội cho tụi em!

Xin hãy dành sự tinh khôi cho những khán giả chưa vào rạp để họ có những trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim. Xin hãy thương cho công sức lao động của rất nhiều con người trong 1 bộ phim".

Đặc biệt, câu nói “em xin mọi người thương em” khiến nhiều khán giả chú ý bởi sự chân thành và tha thiết. Trấn Thành tiếp tục nhấn mạnh: “Một lần nữa, em xin mọi người thương em, thương Thỏ ơi đừng spoil phim, đừng quay lén trong rạp đăng lên nữa nhé! Em ngàn lần cảm tạ quý vị! Trân trọng!”.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn với nhiều ý kiến đồng tình, cho rằng việc giữ bí mật nội dung phim là cách tôn trọng khán giả lẫn nhà làm phim. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, vấn nạn spoil và quay lén trong rạp chiếu vẫn là câu chuyện khiến không ít nhà sản xuất đau đầu.

Động thái của Trấn Thành được xem là lời kêu gọi văn minh xem phim và bảo vệ trải nghiệm điện ảnh cho cộng đồng khán giả. Được biết phim Thỏ ơi của Trấn Thành vẫn đang giữ vững ngôi vị số 1 phòng vé, sắp cán mốc doanh thu 200 tỷ.