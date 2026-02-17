Ngôi sao duy nhất đóng cả Thỏ Ơi!! lẫn Mùi Phở: Sơ hở bị đồn nghỉ chơi Trấn Thành, visual hiếm có khó tìm

Giữa dàn diễn viên đông đảo của hai dự án điện ảnh đang gây chú ý là Thỏ Ơi!! và Mùi Phở, có một cái tên đặc biệt khi là sao nam duy nhất góp mặt ở cả hai phim: BB Trần. Dù chỉ đảm nhận những vai không quá dài hơi, mỗi lần xuất hiện anh vẫn đủ sức khiến khán giả phải chú ý.

Trong Mùi Phở, BB Trần vào vai một người em sống ở miền Nam của nữ chính Trinh do Thu Trang thủ vai. Nhân vật chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh khi Trinh gọi điện về quê để tâm sự cùng hội chị em thân thiết về cuộc sống làm dâu ngoài Bắc. Dù thời lượng không nhiều, BB Trần vẫn mang đến màu sắc hài hước rất riêng, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng giữa câu chuyện gia đình đậm chất cảm xúc của phim.

BB Trần trong Mùi Phở

Còn ở Thỏ Ơi!!, anh lại xuất hiện với một hình ảnh hoàn toàn khác. BB Trần sắm vai khách mời của chương trình Chị Bờ Vai do Hải Linh (Lyly) dẫn dắt. Nhân vật chỉ lộ diện thoáng qua trong trailer nhưng gây ấn tượng mạnh nhờ chiếc mặt nạ cánh bướm bí ẩn. Tạo hình này khiến nhiều người tò mò về vai trò thực sự của anh trong mạch phim, đồng thời khẳng định khả năng biến hóa linh hoạt của nam diễn viên.

Việc BB Trần góp mặt trong Thỏ Ơi!! còn khiến mạng xã hội bàn tán bởi phim do Trấn Thành cầm trịch. Những năm qua, anh và Trấn Thành liên tục vướng tin đồn nghỉ chơi, xích mích sau thời gian gắn bó thân thiết, đặc biệt từ khi cùng tham gia Running Man Vietnam. Không ít lần cư dân mạng soi việc cả hai ít tương tác công khai như trước và vội kết luận rằng mối quan hệ đã rạn nứt. Thế nhưng, việc BB Trần xuất hiện trong dự án mới của Trấn Thành được xem như một cú “vả mặt” tin đồn. Không cần lên tiếng thanh minh dài dòng, sự hợp tác trực tiếp trong một tác phẩm điện ảnh đủ cho thấy mối quan hệ giữa họ vẫn bình thường.

Tạo hình "bươm bướm ơi" của BB Trần trong Thỏ Ơi!!

BB Trần bị đồn nghỉ chơi với Trấn Thành suốt những năm qua

BB Trần nổi tiếng từ thời còn hoạt động trong nhóm hài BB&BG - một trong những nhóm tiên phong làm video parody trên YouTube tại Việt Nam. Anh ghi dấu ấn nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt, đặc biệt là hình tượng giả gái đẹp xuất sắc. Những màn hóa thân thành các mỹ nhân với thần thái, biểu cảm và phong cách thời trang chỉn chu giúp BB Trần trở thành thánh giả gái của showbiz Việt suốt nhiều năm.

BB Trần nổi tiếng vì nhiều lần giả gái rất ấn tượng

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh hài hước, anh còn chứng minh sự đa năng khi tham gia gameshow, phim truyền hình và điện ảnh. Những năm gần đây, BB Trần tiếp tục bùng nổ khi tham gia chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cho thấy một khía cạnh trưởng thành, bản lĩnh hơn trong sự nghiệp. Từ một hiện tượng mạng, anh từng bước khẳng định vị trí nghệ sĩ giải trí toàn diện. Điều khiến BB Trần giữ được sức hút suốt nhiều năm có lẽ nằm ở sự duyên dáng tự nhiên và khả năng làm mới mình liên tục. Dù chỉ xuất hiện trong vài phân đoạn ở Thỏ Ơi!! hay Mùi Phở, anh vẫn đủ để khán giả nhớ mặt gọi tên mùa Tết năm nay.