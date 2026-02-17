Mẹ đơn thân có 2 con riêng lấy ca sĩ Việt nổi tiếng, công khai tin nhắn với mẹ chồng

Mới đây, vợ ca sĩ Đạt G – Cindy Lư gây chú ý khi đăng tải đoạn tin nhắn riêng tư với mẹ chồng trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Mẹ chồng của em đáng iu lắm" .

Trong đoạn hội thoại được Cindy Lư công khai, cô nhắn gửi lời chúc năm mới đầy tình cảm đến mẹ chồng: "Chúc Mẹ iu năm mới vui vẻ, nhiều hạnh phúc, luôn luôn xinh đẹp và có nhiều sức khoẻ, yêu mẹ".

Ngay sau đó, mẹ chồng cô đáp lại ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: "Mẹ yêu con nhiều".

Tin nhắn của Cindy Lư với mẹ chồng.

Đạt G yêu 2 con riêng của vợ.

Đoạn tin nhắn giản dị nhưng ấm áp nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chi tiết này phần nào cho thấy mối quan hệ hòa thuận, gần gũi giữa Cindy Lư và gia đình chồng.

Cindy Lư vốn được biết đến là mẹ đơn thân của hai bé gái sau cuộc hôn nhân trước đó với ca sĩ Hoài Lâm. Sau đổ vỡ, cô công khai mối quan hệ với Đạt G vào năm 2021. Chuyện tình của cả hai từng trải qua không ít sóng gió và tranh cãi từ dư luận. Tuy nhiên, sau thời gian tạm xa nhau, cặp đôi tái hợp và lựa chọn đồng hành nghiêm túc.

Tháng 4/2025, Đạt G chính thức cầu hôn Cindy Lư sau khoảng 5 năm gắn bó. Đến tháng 7/2025, cả hai tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí. Sau khi về chung một nhà, Cindy Lư nhiều lần chia sẻ hình ảnh gia đình nhỏ hạnh phúc, cho thấy Đạt G gắn bó và yêu thương hai con riêng của vợ.